…..De lo ke konta Rabbi Avraham Arieh Trugman

Shlomo a meleh – El Rey Salamon eskrivio en Ecclesiastes :

” Para kada koza ay una sezon i un tiempo, para kada koza debasho del sielo…. Tiempo para yorar i tiempo para riyir, tiempo de luto i tiempo de baylar ….”

El Zohar, el estudyo klasiko de la Kabbalah eksplika komo se siente la persona dizyendo “el yoro esta en una parte del korason i el rijoysyo en la otra parte ”

Estas dos sitasyones mos mostran klaramente ke yorar i riir de felisitad tienen sus tiempos i no todo kave en el mizmo vazo !

No pensesh ke es una koza natural ! Oh No ! Munchas vezes mos afita de ver personas avlando kon egzuberensya i komo si de nada fuera en los funerayes o al kontraryo ver unas karas de abistru, ke solo el yoro les manka en las bodas !

Es ser haham de komportarse asigun el diya !

Kon esto, ay un mijor entendimyento ande mos ambezamos de selebrar i tener el korason godro tambien. El mundo es una ermozura i mos da un plazer immenso. Komo no estar horozos?

De otra parte el mundo esta yenno de sufriensyas i de dolores… Komo no ser triste ? Estas dos realitas kavzan ke sientemos la tristesa i la felisitad en mizmo tiempo. La hohma aki es do no mostrar lo ke sintimos kuando no tenemos remedyo.

Un egzemplo klasiko a esto es el momento el mas alto de la felisitad del kazamyento, kuando se tyene ke romper la kupa por akodrarmos del kurban Bet ha-Migdash, el Templo. La tradisyon dize ke en este mizmo diya nasyo el Mashiah.

Traduizido por Sharope Blanco

No es ke me plaze eskritos golyendo la azeyte del kal i kontar lo ke es sierto para todos ma kon este eskrito del estimado Rabbi, me veygo kon una perruka kastanya yo tambien en la kavesa i frankamente me aze mas feya de lo ke so !

Deke vos esto metyendo este eskrito aki ? Para dizirvos ke no siempre la tristesa es transparente i la felisitad no egziste mismo si ansina se mostra…

Me vash a dizir…I ande esta la spontaneitad ? El naturel de la persona en la kuala tiyene konfiyensya el de enfrente ? Si…Ma alora es manko de hohma ! La hohma no es ser malisyozo i ser de dos karas… Es tener respekto para el de enfrente !

Mi mamita diziya “toute verite n’est pas bomme a dire ” –

No es korrekto de dizir A VEZES toda la vedra o en turko

“Dogru soyleyeni yedi koyden kovarlar” lo ke signifika

“de 7 puevlos es arrondjado la persona ke konta la verdad !”

Para mi ? CARPE DIEM ! La vida es muy kurta para partirse la kavesa para todo ! Gozaremos de la vida kon todo lo ke tenemos todo el tiempo ke puedemos gozar i renderemos GRASYAS A LOS SIELOS por lo ke tenemos, muestro meoyo ke funksyona bien, el pan ke tenemos de komer, la kamika de muestro repozo, muestro kanton ande dinguna maldad mos puede alkansar….

Guadrados de kalumniyas i de hora mala

