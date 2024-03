Un Mirakolo de Purim por por Dora NİYEGO

Eskrito por un rabino.

Deke estava aya en en este momento?

Munchas vezes pensi en esto, i kada vez ke fyestamos Purim, este momento me vyene a los ojos.

Aviya empesado mi karyera rabiniko. Un myembro de mi komunidad me disho ke una mujer keriya avlar kon mi. Eya tyene difikultad de kaminar, i si es posivle ke me vayga a su kaza.

‘Kon grande plazer’ le respondi, i tomi el adreso de la mujer. Me esto averguenso en dizyendo ke muncho tiempo negliji de kumplir mi promesa.

Una noche pensi ke mas no puediya postponar mi vijita i me desidi de ir i avlar kon eya. Bushki el adreso kon grande difikuldad, i a la fin topi la kaza de la mujer. Un mansevo me avriyo la puerta. Estava pronto para salir afuera.

“Yo so Rabino Blech, vine para avlar kon la senyora Kohen”.

El mansevo empeso a temblar. No pude entender su reaksyon. “La senyora Kohen es mi madre”, disho. Entrimos aryento. Kuando me vido, me disho ke estava muy kontente de verme. El mansevo ke estava pronto para salir, vino i se asento kon mozotros. La madre aspero ke se vayga para pueder avlar kon mi. Ma, el mansevo no teniya entisyon de irse.

“No keriya avlar delantre de mi ijo, ma puede ser ke es mazal ke seyga ansina. La razon ke kije avlar kon un rabino tiene dariyaver kon el. Yo vengo de una kaza judiya relijyoza. Mis avuelos eran orguyozos de sus erensya judiya, i bivyeron de akuerdo kon la tradisyon judiya. Ma parese ke agora, estas valores se van a eskapar en muestra famiya. Mi ijo esta salyendo kon una mujer ke no es judiya, i tyene entisyon de kazarse kon eya. Me esto konsintyendo ke esto me va destruir”.

Kon esto, el mansevo empeso a yorar: “Tengo una konfesyon de azer’’ disho.

Me vino al tino ke akeya noche era noche de Noel, i puede ser ke el mansevo se iva ir a la eglizya kon su amiga.

“Sí, rabino, esto salyendo kon una kristyana, i mos keremos byen. Me esta azyendo presyon ke me konverta al kristyanizmo. Aksepti porke la kero byen. I esta noche, la konversion se iva realizar. Ya saviya ke iva ser muy duro por mi madre. I puede ser ke mas no me iva akseptar en su kaza’’.

“Kuando estava salyendo esta noche, no estava salyendo solo de kaza, estava tambien salyendo de mi famiya, de mi pasado, i de todo modo de koneksyon ke tengo kon los judyos. Esto iva ser mi separasyon del puevlo judyo. Avri la puerta en pensando ke iva ampesar un vida mueva. Me enkanti kuando te vide delantre la puerta, komo si ke estavas blokando mi kamino. Entendi ke esto no puediya ser una koensidensia. Esto era un mesaje. Entendi ke El Dio no keriya ke azyera lo ke teniya entisyon de azer”.

Yo no aviya eskojido el momento, el Dio me lo aviya eskojido. Entendi ke akeya noche, el Dio me aviya embiyado komo un mesajero para realizar su objektivo divino.

Dora NİYEGO