Relato de un superviviente del Holocausto gana prestigioso premio de literatura infantil judía

Un libro ilustrado sobre una inspiradora superviviente del Holocausto y dos obras de fantasía protagonizadas por dybbuks y demonios judíos han ganado los principales premios de literatura infantil judía de este año.

Los Sydney Taylor Book Awards se conceden anualmente a obras destacadas de literatura judía para niños, como parte de los premios de medios juveniles de la American Library Association y en colaboración con la Asociación de Bibliotecas Judías.

Este año, el ganador en la categoría de álbum ilustrado fue “La Torre de la Vida: Cómo Yaffa Eliach reconstruyó su pueblo en cuentos y fotografías”, de Chana Stiefel, ilustrado por Susan Gal. “Aviva contra el Dybbuk”, de Mari Lowe, ganó en la categoría intermedia. Y “Cuando los ángeles abandonaron el viejo país”, la primera novela de Sacha Lamb, obtuvo el premio para jóvenes adultos.

Nombrado en memoria de Sydney Taylor, autora de la serie “Toda una familia”, que se está convirtiendo en una serie de televisión, el prestigioso premio “reconoce los libros que ejemplifican un alto nivel literario, a la vez que retratan con autenticidad la experiencia judía”, según el anuncio del comité del premio.

Como presidenta del comité del premio Sydney Taylor durante los últimos tres años, Martha Simpson ve una creciente diversidad en los libros infantiles judíos. Este año, han considerado una serie de nuevos títulos que retratan la vida judía global, otros que presentan personajes neurodiversos y niños LGBTQ y más ambientados en comunidades ortodoxas, escribió en un correo electrónico.

“Hay muchas maneras de vivir una vida judía”, dijo Simpson. “Es maravilloso que por fin se escriban y publiquen estas historias para que los lectores puedan verse a sí mismos y conocer también otras experiencias”.

El mejor libro ilustrado cuenta la historia de Yaffa Eliach, que sobrevivió al Holocausto escondida con su familia tras ser expulsada de su pueblo natal de Eishyshok, un shtetl polaco (ahora en Lituania) donde había ayudado en el bullicioso estudio fotográfico de su abuela haciendo retratos de los aldeanos judíos.

Tras emigrar a Estados Unidos y convertirse en historiadora, Eliach emprendió un viaje trotamundos en busca de miles de fotografías y recuerdos de las familias judías de Eishyshok. Su ambicioso proyecto es ahora una pieza central de la exposición principal del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos en Washington, D.C. Falleció en 2016.

Gal, anterior ganadora del Sydney Taylor y del National Jewish Book Award, da vida a la historia de Eliach a través de sus ilustraciones ricamente coloreadas intercaladas con fotografías de Eliach.

“Aviva contra el Dybbuk”, de Lowe, es una novela de suspense sobre la mayoría de edad de una niña introspectiva de 11 años que abre una ventana a la vida cotidiana en una unida comunidad judía ortodoxa de Nueva York. Tras la traumática muerte accidental de su padre, Aviva y su madre, cada vez más reclusa, se mudan a un pequeño apartamento encima de la antigua mikve, la casa de baños rituales donde la madre de Aviva se convierte en la cuidadora. Un dyybuk sobrenatural y problemático, al que sólo Aviva puede ver, se convierte en confidente de Aviva. Esta historia de resiliencia aborda el duelo, la memoria, los altibajos de la amistad adolescente, los actos de violencia antisemita y el poder curativo del amor y la comunidad.

Un demonio llamado Pequeño Ash y un ángel llamado Uriel son los convincentes personajes de otro mundo que protagonizan “Cuando los ángeles abandonaron el viejo país”, la fantasía histórica escrita con lirismo por Lamb. A medida que se desarrolla el apasionante drama, este par de improbables compañeros de estudio del Talmud, que adoptan forma humana, salen de su pequeño shtetl de Pale of Settlement y se dirigen a Nueva York en busca de la hija desaparecida del panadero del pueblo.

En su viaje, se enfrentan a los peligros a los que se enfrentan los inmigrantes judíos: un rabino engañoso, los funcionarios de Ellis Island, los explotadores jefes de las fábricas de explotación y los empujones y tirones de la asimilación judía. Lamb, Lambda Literary Fellow 2018 en ficción para jóvenes adultos, pinta una historia ricamente texturada de patetismo e ingenio, llena de cultura judía que explora la identidad de género y los lazos de amistad.

“Angels” se llevó otros dos premios de la ALA, incluido el Stonewall Book Award para obras LGBTQ para jóvenes lectores.

Además de los principales ganadores, el comité Sydney Taylor nombró nueve libros medalla de plata y nueve títulos notables de contenido judío. Los ganadores serán homenajeados en junio en la conferencia digital de la AJL.

Otros libros con personajes y temas judíos también obtuvieron varios premios de la ALA, entre ellos “The Life and Crimes of Hoodie Rosen”, de Isaac Blum, que ganó el premio William C. Morris al primer libro para jóvenes adultos; y “Just a Girl: A True Story of World War II”, de Lia Levi, ilustrado por Jeff Mason, que ganó el premio Batchelder, adaptado para jóvenes lectores y traducido de su original en italiano.

Los libros infantiles judíos recientemente galardonados por los Premios Nacionales del Libro Judío del Consejo Judío del Libro fueron “The Very Best Sukkah: A Story from Uganda”, de Shoshana Nambi, ilustrado por Moran Yogev, y la novela de grado medio “The Prince of Steel Pier”, de Stacy Nockowitz.

La semana pasada, la Asociación de Bibliotecas Judías anunció por separado que Omer Friedlander había ganado el premio de ficción de la organización por “The Man Who Sold Air in the Holy Land”, una colección de relatos cortos ambientados en Israel.