Los 11 equipos de ajedrez programados para jugar el Campeonato Mundial por Equipos en Israel desde el domingo procedieron según lo planeado a pesar de los intentos del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para convencer a los equipos de cancelar sus planes de viajar a Israel.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) no respondió una carta enviada por esa organización exigiendo que trasladara el campeonato de Jerusalem, según la Asociación de Ajedrez de Israel.

Los otros países que juegan junto a Israel son Estados Unidos, Ucrania, Polonia, Uzbekistán, Azerbaiyán, India, Sudáfrica, China, España, Francia y los Países Bajos.

El equipo israelí comparte grupo con el campeón olímpico, Uzbekistán, y el medallista de bronce, India, así como con los equipos estadounidense, polaco y azerí.

Israel se enfrenta a estrellas en ascenso como Hans Nieman, así como a Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri, Teymur Radjabov, Shakhriyar Mamedyarov, Javokhir Sindarov, Nihal Sarin, Vasyl Ivanchuk y Alexei Shirov, según la FIDE.

El campeonato, que fue encabezado por el ministro de Cultura y Deportes, Hili Tropper, y el ministro de Vivienda y Asuntos de Jerusalem, Ze’ev Elkin, se llevará a cabo hasta el viernes y cada juego tendrá una duración de 45 minutos.

«Bajo el nuevo y emocionante formato diseñado para esta competencia, los países participantes se dividen en dos grupos de fuerza similar, tomando como referencia la lista de calificación rápida del 1° de noviembre», dijo la FIDE en su sitio web. «Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria, donde jugarán los cuartos de final, las semifinales y la final, y cada duelo constará de dos partidas entre los equipos».

«El evento, organizado por la FIDE y la Federación de Ajedrez de Israel con el apoyo del Ministerio de Deporte y Cultura de Israel, se lleva a cabo en el salón Monte Scopus del hotel Dan en Jerusalem», agregó la organización.

A fines del año pasado, amantes del ajedrez en Israel y Medio Oeste compitieron en una competencia en línea organizada por Chess for All e Israel in Chicago. El primero es un club de ajedrez con una red de escuelas en todo el país, el segundo es el Consulado General de Israel en el Medio Oeste.

Con el apoyo de Bruce Pandolfini, famoso entrenador de ajedrez de Estados Unidos, la partida virtual incluyó aproximadamente a 200 amantes del juego de reyes que compitieron por el título. El ganador fue el Gran Maestro Nitzan Steinberg y la mejor mujer participante fue la Gran Maestra Marsel Efroimski. Efroimski también ganó el premio Gambito de Dama.

El programa ganó muchos elogios entre los amantes del ajedrez por ser preciso y realista. Las ventas de juegos de ajedrez, probablemente debido a que el programa se transmitió durante un tiempo en el que muchas personas están en casa debido al COVID-19, aumentaron en más de un 1000%, informó NPR.

Pandolfini dijo: “El juego de ajedrez tiene una historia gloriosa. Se remonta al menos a 1.500 años y su atractivo es universal. Su viaje lo ha llevado por todo el mundo, a todos los países, idiomas y culturas. De hecho, su desafío, arte y alegrías nos unen a todos. Es el juego perfecto para nuestro momento difícil”.

Evgeny Soya, legislador israelí de Yisrael Beytenu y jugador aficionado, calificó el evento de “inspirador” durante un video oficial de la competencia y elogió el juego por conectar naciones y personas.

El maestro nacional de ajedrez y presidente del Club de Ajedrez de la Universidad de Chicago, William Graif, que ha jugado en muchos Campeonatos Mundiales de Ajedrez Juvenil, lo expresó de esta manera: “No importa quién eres, cómo te ves o de dónde eres, no importa en el juego de ajedrez. El ajedrez es un juego que une a las personas. Hay 16 piezas con 64 trebejos. Todos jugamos igual».

El diplomático israelí Daniel Aschheim agregó: “El mayor elemento de la competencia es que, aunque se basa en un intercambio uno a uno entre campeones, también sirve como una manera perfecta de unir culturas y naciones en un ambiente positivo de entendimiento y aceptación mutuos».