Tras el grito “Muerte a los judíos” en un mitín nacionalista, el presidente polaco Andrzej Duda denunció el mismo públicamente. El canto, más la quema de un texto histórico sobre los derechos judíos, fue obra de ciudadanos polacos la semana pasada.

Los comentarios del presidente polaco se unieron a los de los funcionarios del gobierno israelí. Ambos criticaron la expresión pública de odio hacia los judíos en el Día de la Independencia de Polonia.

Przyjechać do Kalisza, by na Głównym Rynku, wśród nienawistnych okrzyków spalić "Statut Kaliski" - świadectwo wielowiekowej tradycji tolerancji i otwartości, to jak napluć w twarz wszystkim kaliszanom. Gdzie były władze miasta? pic.twitter.com/uV4dsE7jX3

— Karolina Pawliczak (@KarolinaPawli15) November 11, 2021