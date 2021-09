· Embajada de Israel, país invitado del festival

La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México participó en la inauguración del 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual, realizada la noche del miércoles 22 en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”.

· En la ceremonia de apertura del encuentro fílmico se entregaron reconocimientos por trayectoria a la productora Lucy Orozco, así como a las actrices y conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

El encuentro fílmico inició la noche del pasado miércoles 22 en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” de la Secretaría de Cultura capitalina, con la presencia de Tal Itzhakov, agregada de Prensa y Cultura de la Embajada de Israel, país invitado del festival y en esta primera jornada se entregaron reconocimientos por trayectoria a la productora Lucy Orozco, así como a las actrices y conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver.

"Hoy más que nunca estamos celebrando estos espacios que se han ganado y que no debemos de perder. Quiero invitar sobre todo a las nuevas generaciones a que reconozcan todas esas luchas. Esta ciudad estará luchando todos los días, desde los diferentes ámbitos, para que los derechos se sigan cumpliendo y haya más espacios para todos", destacó la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Vannesa Bohórquez López, al participar en la inauguración del 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual.

"Hace 25 años cuando empezó este Festival se tenían que enfrentar desigualdades, burlas, sentirse avergonzado de quién es uno mismo, y en 25 años hay mucha gente a la que le han arrebatado su vida por lo que quiere, por lo que ama y a quien ama, y estos 25 años no solo deben ser una celebración, sino un recordatorio de lo que se ha transitado en esta ciudad para conquistar derechos, como hoy que estamos en el Teatro de la Ciudad", expresó además Vannesa Bohórquez.

La ceremonia de apertura del 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual, que fue conducida por los actores Felipe Nájera y Daniel Vives “La Supermana", comenzó con una presentación musical de la artista La Bruja de Texcoco, que interpretó algunos de sus temas más conocidos; seguida de la proyección del cortometraje israelí “A través del Espejo” de Yuval Rotman, así como del corto ganador del Premio Pierrot Films “Open House” a cargo de Axel González, para cerrar con “El juego de las llaves”, producción mexicana dirigida por Javier Colinas y Kenya Márquez, patrocinada por Amazon Prime Video.

El Festival Mix, apoyado por la Secretaría de Cultura capitalina, a través del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINE), presentó al jurado que otorgará el “Premio Mariposa” del encuentro fílmico, el cual está integrado por los actores y directores Sylvia Pasquel, Luis Alberti, Juan Antonio de la Riva, Fredel Saed y Dana Karvelas. Asimismo, participó Arturo Castelán, director general del Festival.

Durante el acto inaugural del Festival Mix realizado en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la asociación “Vihve libre” realizó pruebas gratuitas de VIH, las cuales también se han hecho en el recinto durante el ciclo “Entre lenchas, vestidas y musculocas”, así como en los espectáculos “Fierce” y “La Prietty Guoman”.

El 25 Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual presentará durante cuatro semanas el estreno de más de 100 filmes, retrospectivas, conversatorios, una master class que impartirá el director español Alfonso Albacete, un encuentro de realizadores, premiaciones y reconocimientos a personalidades destacadas de la industria cinematográfica y la comunidad LGBT+, entre otras actividades tanto presenciales como en línea.

Además, este año, el Festival Mix fortalece su sección Rosa Mexicano al llevar cine nacional a un circuito de espacios que ahora incluyen las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo; además se exhibirán películas mexicanas de diversidad sexual de manera gratuita y de forma virtual, a través del Canal Festival Mix de Filmin Latino, y de forma presencial en varias sedes: Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, la Cineteca Nacional y Cinépolis, donde se presentarán las secciones oficiales: Competencia, Platino, Supernova, Panorama Mexicano, Icono y En Corto.

En la sección Selección Oficial y en Competencia, el festival presentará más de 50 filmes internacionales, entre ellos Dramarama (Italia), Pájaro de fuego/ Firebird (Estonia), El viaje de Monalisa (España), La Diva del Sida (EUA), El Maestro (Argentina) y Welcome to the USA (Rusia).

