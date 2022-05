El representante de Israel en el concurso de canciones Eurovisión, Michael Ben David, afirmó esta semana que “sufría de antisemitismo” mientras participaba en los ensayos en Turín, Italia.

La jefa del Departamento para Combatir el Antisemitismo y Mejorar la Resiliencia de la Organización Sionista Mundial, Raheli Baratz-Rix, criticó a Ben David por usar falsamente el término antisemitismo. “Perder Eurovisión no es antisemita”, destacó.

“El antisemitismo es un fenómeno grave del que los judíos de todo el mundo son víctimas diarias, y no porque hayan perdido un concurso de canto. Por lo tanto, es extremadamente importante no ser un lobo que llora”, expresó.

Ben David no llegó a la final de Eurovisión y afirmó que tuvo que ver con la cantidad de antisemitismo que experimentó en el concurso.

“Si bien a menudo hay una línea muy delgada entre la crítica al Estado de Israel y el antisemitismo, no todos los críticos son automáticamente antisemitas”, agregó Baratz-Rix. “Como democracia que respeta la libertad de expresión, hay mucha disidencia social y política en Israel. Objetar la política israelí en Gaza y la disputada Cisjordania no es antisemitismo. Negar el derecho de Israel a existir sí lo es. Proclamar el apoyo a un Estado palestino independiente no es antisemita. Pedir la destrucción de Israel y la muerte de los judíos lo es”.

Además, explicó que las palabras de Ben David están “perjudicando al mundo judío” y que “las comunidades judías en el extranjero están experimentando un verdadero antisemitismo, con violencia, ataques, violación de cementerios judíos y daños en tumbas y esvásticas en las paredes de las sinagogas. Estos son verdaderos actos antisemitas”.

“Deberíamos mantener la palabra antisemitismo en el contexto correcto y guardarla para los eventos y fenómenos reales. Los judíos de todo el mundo están siendo atacados por su identidad judía, debemos respetar esta palabra y definitivamente no debemos usarla a la ligera. Necesitamos estar orgullosos de ser israelíes y judíos, pero nunca usarlo como un as bajo la manga”.

“Estuve en Turín durante dos semanas. La cantidad de antisemitismo a la que estuve expuesto es enorme”, dijo Ben David según un informe de Maariv. “¿Eres de Israel?’ la gente me preguntaba, no querían estar conmigo.”

Y el cantante agregó: “Como resultado del antisemitismo que he experimentado, levantaré nuestra bandera en cada escenario”.