El próximo verano en Israel se presentará el cantante Adam Lambert

El cantautor judío estadounidense Adam Lambert llegará a Tel Aviv en el verano que viene para un concierto como solista, según informó el lunes Ynet. Sin cambios de última hora, el músico actuará en el Menorá Mivtachim Arena.

Esta vez no lo acompañarán los íconos del rock británico Queen, como sí lo hicieron la última vez que actuó en Israel, en 2016. El cantante saltó a la fama luego de terminar subcampeón en la octava temporada del concurso de canto de telerrealidad American Idol en 2009.

Desde entonces, Lambert disfrutó de una exitosa y extensa carrera musical, lanzó varios álbumes y colaboró con otros músicos, como Queen desde 2011. Lo seleccionaron por su prodigiosa voz y notable presencia en el escenario.

El primer álbum del músico, For Your Entertainment, debutó en el número tres en la lista Billboard 200 en 2009. Su segundo álbum Trespassing encabezó las listas en 2012, y ha lanzado varios otros álbumes de gran éxito desde entonces, incluido The Original High de 2015 en 2015 y 2020.

Por último, además de su música, el norteamericano apareció en películas y programas de televisión. Por ejemplo, estuvo en Glee, American Horros Story y Bohemian Rhapsody.