Le tomó menos de tres días a alguien dibujar una esvástica en el muro de libertad de expresión en Dexter Lawn.

El muro, que los republicanos de Cal Poly College instalan en el campus todos los años, históricamente ha sido una plataforma para el discurso de odio en Cal Poly .

Mustang News se dio cuenta de la esvástica en la pared el miércoles por la tarde. La esvástica estaba rodeada por dos caras sonrientes y dibujada junto a una estrella de David.

El estudiante de economía Joe Schneider pasó junto al muro toda la semana y decidió echar un vistazo más de cerca a sus mensajes el miércoles por la tarde. Fue entonces cuando notó la esvástica.

“Estoy muy asqueado”, dijo Schneider, quien es judío. “Definitivamente arruinó mi día”.

Tomó una foto del símbolo de odio y se alejó un paso de la pared para compartir lo que había sucedido con miembros de Hillel de San Luis Obispo, una organización judía dirigida por estudiantes en San Luis Obispo. Unos minutos más tarde, volvió a la pared y descubrió que la esvástica estaba garabateada con un rotulador negro.

Independientemente de que esté encubierto, la presidenta de Hillel, Jianna Gladfelter, dijo que el daño ya está hecho. El muro crea la oportunidad perfecta para que alguien escriba un discurso de odio de forma anónima y los republicanos de Cal Poly College deberían moderar el muro para el discurso intolerante y lleno de odio, dijo.

“El símbolo representa la idea de que la gente quería matar a los judíos”, dijo Gladfelter. “Claramente estaban tratando de enviar un mensaje a nuestra comunidad de que no deberíamos, no podemos sentirnos seguros en este campus”.

El muro contiene otros mensajes de elección. “A la mierda los nazis” se tachó y se reemplazó con “Amo a todos” escrito justo encima.

Otros mensajes incluyen “No digas que el proyecto de ley gay protege a los niños de las conversaciones sexuales” y “Las máscaras son para los esclavos”.

El club de republicanos de Cal Poly College devolvió el muro de libertad de expresión al campus el lunes. El club recibió la aprobación de Associated Students, Inc. (ASI) para usar el espacio público en Dexter Lawn para el muro de libertad de expresión de 9 am a 3 pm

El miércoles, el club publicó en Instagram que condena la ideología y la simbología nazis, pero sostuvo que el muro de la libertad de expresión ha recibido comentarios abrumadoramente positivos.

El día anterior, el club publicó en Instagram una foto de dos personas frente al muro de libertad de expresión levantando el pulgar. Ambas personas tienen el rostro cubierto, uno con una imagen de Tucker Carlson y el otro con una imagen de Theodore Roosevelt.

El portavoz de Cal Poly, Matt Lazier, le dijo a Mustang News que Cal Poly denuncia el discurso y las acciones racistas, que dijo que son incompatibles con los valores de Cal Poly. Lazier agregó que si bien la universidad desea poder prohibir el lenguaje de odio en el campus, la ley federal lo prohíbe.

“Como institución estatal y campus público, Cal Poly debe apoyar la libertad de expresión, incluso si consideramos reprensibles las acciones de las personas que eligen publicar expresiones desagradables, racistas, sexistas, homofóbicas o cualquier otra expresión intencionalmente hiriente y ofensiva”, Lazier escribió a Mustang News por correo electrónico.

Cal Poly Hillel emitió un comunicado en Instagram el miércoles, señalando que la esvástica es un discurso de odio.

“No eres responsable de resolver el odio, pero tampoco eres libre de ignorarlo cuando está escrito en tu pared”, decía la declaración de Cal Poly Hillel.

La organización alentó a cualquier persona con información sobre quién dibujó la esvástica a ponerse en contacto con Hillel, los administradores de la universidad o ASI.

El viernes, el vicepresidente Keith Humphrey envió un correo electrónico a todo el campus sobre el muro de la libertad de expresión, cómo la universidad no puede intervenir y su esperanza de que los estudiantes continúen hablando en contra del discurso de odio.

“También sé que el discurso de odio en el campus universitario puede crear sentimientos de miedo”, escribió Humphrey. “En un mundo en el que con demasiada frecuencia las ideas de odio se convierten en actos de violencia, esos sentimientos son reales”.

Una plataforma de larga data para mensajes intolerantes

Todos los años desde 2011, los republicanos de Cal Poly College han instalado el Muro de la Libertad de Expresión en Dexter Lawn. El club le dijo a Mustang News en el pasado que la tradición celebra la libertad de expresión y está destinada a conmemorar la caída del Muro de Berlín.

El muro ha mostrado constantemente mensajes de odio e intolerantes en el pasado. En 2015, el muro contenía mensajes homofóbicos e islamófobos , según una cobertura anterior de Mustang News. El muro se veía similar en 2016, cuando contenía “ difamaciones transfóbicas, antiislámicas, racistas y sexistas ”.

A partir del curso 2017-2018, el club dejó de colocar el muro en noviembre durante las fechas conmemorativas de la caída del Muro de Berlín y comenzó a colocarlo en el campus durante el trimestre de primavera.

En la primavera de 2018, los republicanos de Cal Poly College colocaron el muro de la libertad de expresión durante el PolyCultural Weekend, un importante evento multicultural dirigido por estudiantes que celebra las organizaciones culturales en el campus.

Los activistas estudiantiles estaban molestos porque el muro, que llegó a representar mensajes intolerantes y de odio en el campus, se colocó en el campus durante ese fin de semana, como informó anteriormente Mustang News.

En el pasado, los funcionarios de Cal Poly han tenido conversaciones con el club sobre su muro anual de libertad de expresión. Lazier no pudo nombrar a ningún funcionario específico y escribió que la universidad no puede limitar las actividades del club ya que sigue todas las políticas y procedimientos de la universidad al crear el muro.

El secretario del club de republicanos de Cal Poly College, Sean Senn, le dijo a Mustang News que el muro de la libertad de expresión es importante porque existe una cultura creciente que desalienta que los puntos de vista conservadores se compartan públicamente.

La primera enmienda protege a las personas de que el gobierno infrinja sus derechos de libertad de expresión. Senn no pudo nombrar un caso en el que Cal Poly infrinja los derechos de libertad de expresión de nadie, incluidos los derechos de los estudiantes conservadores, y agregó que su preocupación proviene de si podría suceder en el futuro.

Senn estuvo de acuerdo en que el muro de la libertad de expresión tiene un historial de plataforma de discurso intolerante y odioso, lo que lo pone en desacuerdo con si los estudiantes de entornos marginados se sienten bienvenidos en el campus.

Para Senn, el muro de la libertad de expresión es el más importante de los dos.

“El principio de dar una plataforma a todas y cada una de las creencias, incluso si son intolerantes, es más importante que el estrés causado por esos comentarios intolerantes y llenos de odio”, dijo Senn a Mustang News.

Senn confirmó que el club de republicanos de Cal Poly College levanta el muro cada año escolar por su propia voluntad y dijo que si alguien se ofende por lo que hay en él, puede optar por simplemente no mirarlo.

“Si te preocupa sentirte angustiado o lastimado por el muro, eres libre de ignorar el muro”, dijo Senn.

No es tan simple, dijo Gladfelter, presidente de Hillel. Una esvástica representa un trauma para el pueblo judío y muchos otros que sufrieron bajo el régimen nazi.

“Ese trauma se transmite de generación en generación”, dijo Gladfelter. “Entonces, recordar eso, especialmente al lado de un símbolo que representa a nuestra comunidad, da mucho miedo porque definitivamente se siente como una amenaza”.