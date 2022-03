El Secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, condenó lo que llamó un "ataque terrorista" el martes cerca de Tel Aviv en el que murieron cinco personas, calificando de "inaceptable" la reciente ola de violencia en Israel.

"Condenamos enérgicamente el ataque terrorista de hoy en Bnei Brak, Israel, que ha causado la muerte de cinco personas inocentes", dijo Blinken, añadiendo que "esta violencia es inaceptable. Los israelíes, como todas las personas del mundo, deberían poder vivir en paz y sin miedo".

We strongly condemn the horrific terrorist attack today in Bnei Brak, the third terrorist attack in Israel in a week. We send our condolences to the families of the victims of these tragic attacks. May their memories be a blessing.

