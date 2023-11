Gal Gadot mostrará el lado oscuro de los recientes ataques a Israel

Gal Gadot considera importante proyectar los recientes ataques a su país de origen, Israel, por parte del grupo islamista palestino Hamas.

Con imágenes proporcionadas por Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés), Gadot, de 38 años, está organizando una proyección de 47 minutos con imágenes que muestran las atrocidades de Hamás en la frontera de Gaza el 7 de octubre.

El director Guy Nattiv es quien encabeza el largometraje Dando Testimonio de la Masacre del 7 de Octubre, el cual se proyectará en Los Ángeles y Nueva York esta semana.

“Gal Gadot y su esposo, Yaron Varsano, ayudaron a hacer esto posible.

“Como cineasta, juré que estas imágenes del 7 de octubre no serían olvidadas y el mundo las vería. Porque ahora comienza la negación: es falso, no es falso (…) No podemos pasar en silencio”, dijo Nattiv al medio i24 News.

Se sabe que el video ya ha sido visto por cientos de periodistas extranjeros y miembros de la Knesset israelí, quienes quedaron abrumados por el contenido.

Hasta el momento, la protagonista de “La Mujer Maravilla” no ha hecho comentarios sobre la proyección; sin embargo, ya hay varias opiniones en contra de ella.

“No mereces el papel de superhéroe mientras apoyas el genocidio”, fueron algunos de los comenatarios de los internautas.