Mifal HaPais anunció 5 de enero los ganadores del Premio Zafiro de Literatura 2021, en una ceremonia solemne celebrada en Rosh HaAyin, en presencia de la ministra de Cultura y Deportes, Hili Trooper, y dirigida por el presidente CPA de Mifal HaPais. Avigdor Yitzhaki. Los ganadores del Premio Sapir y el Primer Premio fueron seleccionados por el comité de jueces encabezado por el Sr.Giora Rom, junto con los miembros del comité: Prof. Yochai Oppenheimer, Dr. Anat Weissman, Sra. Zohar Almkeys, Dr. Amos Noy, Sr. Amichai Hasson y Dr. Reut Ben Yaakov.

El ganador del "Premio Zafiro recibirá una subvención de 150.000 sheckels y su libro será traducido y publicado en árabe y en otro idioma extranjero de su elección. Además, Mifal HaPais comprará una edición de 500 libros de los libros de los cinco autores seleccionados como parte de la “lista corta” y el ganador del primer premio, y los entregará a bibliotecas públicas de todo el país. El premio fue otorgado al ganador: el presidente de Mifal Hapayis, CPA Avigdor Yitzhaki.

"Tus palabras y oraciones crean un mundo entero"

El presidente de Mifal Hapayis, CPA Avigdor Yitzhaki, felicitó a los ganadores y dijo: “Mifal Hapayis se enorgullece de liderar el Premio Zafiro de Literatura este año 21. “Israel y la literatura hebrea que es una piedra angular de nuestra cultura. El año pasado tuvimos que realizar la ceremonia en un formato diferente y distante, estoy muy feliz de que este año pudimos reunirnos aquí y celebrar con ustedes los frutos del arte israelí.

La ministra de Cultura y Deportes, Hili Trooper, habló durante la ceremonia: “Felicitaciones a los ganadores del Premio Zafiro de Literatura Hebrea. A pesar de los desafíos en el mundo de la literatura durante el año pasado y en general, la literatura israelí continúa produciendo una gran cosecha literaria. “Y la humanidad en él. Un agradecimiento especial a Mifal Hapayis, que sigue poniendo la literatura israelí, nuestros escritores y escritores en el centro del escenario israelí ".

La transmisión festiva fue moderada por Shani Cohen e incluyó un programa artístico único en el que el músico Patrick Sabag actuó con la canción “Poet” de Meir Ariel, el músico Shai Tsabari con la canción “Levi Me” de Yehuda Amichai, la cantante Maayan Linik con la canción “Kol Galgal” y la velada que Eden Ben Zaken firmó con “Shir Hashayara”.

De las razones del Comité de Jueces del Premio Zafiro de Literatura

Razones para ganar el libro

"El libro" Cómo amar a tu hija ", se abre con una mujer mirando en secreto por la ventana a la familia de su hija después de años de desconexión y también pone a sus lectores detrás de la ventana familiar , detrás del cristal, en el sofá, como escribe el poeta "El ruido está separado de la luz". En fuertes fuentes literarias femeninas, sobre el linaje femenino, sobre el amor y sus dolores y sobre los signos de construcción y destrucción, que no se pueden separar, todo en una escritura refinada, hábil e innovadora. "

De las razones del comité de jueces para el premio al libro debut ganador del Premio Zafiro: “A través de la obsesión israelí con los bienes raíces y las intrigas del gobierno municipal, Roman Samson desvela la historia de cada pequeña ciudad israelí en la playa y describe las muchas personas que viven y trabajan en él. La fluidez de la escritura del escritor abre brechas entre el público y lo oculto, cambia naturalmente del drama legal a situaciones humorísticas y abarca desde secretos íntimos hasta la maraña de la burocracia y la nube de elecciones locales inminentes que se ciernen sobre el progreso de la historia. La riqueza de los personajes encuentra su lugar en la estructura de trama ajustada de la novela de debut madura de Sansón y hay algo humano que no es ajeno a sus protagonistas: la codicia, el poder, los intereses, las pasiones y las pasiones oscuras, pero los ilumina con una comprensión empática. , descripciones de personalidad redondas que no sucumben a la distinción simplista entre el bien y el mal. “.