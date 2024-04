Israel advierte sobre una ola de ciberataques por el «Día de Jerusalem» iraní

La Organización Cibernética Nacional (OCN) de Israel advirtió sobre un esperable aumento de intentos de ciberataques a objetivos sensibles de cara al «Día de Jerusalem» iraní, este viernes 5 de abril.

Este año, en el contexto de la guerra «Espadas de Hierro» contra las organizaciones terroristas palestinas en la Franja de Gaza, ha aumentado el discurso hostil en Internet, llaman a organizarse para llevar a cabo ataques contra el ciberespacio israelí.

La organización en línea, bajo los hashtags #OpJerusalem, prevista para el 5 de abril, y #OpIsrael, prevista para el 7 de abril, llama a activistas de todo el mundo a atacar a Israel esos días.

La OCN prevé que, como cada año durante este período, puede haber un aumento de ataques principalmente del tipo de desconfiguración de sitios web, atacando sistemas como hogares inteligentes y difundiendo información falsa.

El «Día de Jerusalem» iraní se realiza cada año el último viernes del mes de Ramadán y se caracteriza por manifestaciones en todo Irán y la Autoridad Palestina, así como por actividad ofensiva antiisraelí en el ciberespacio. Cada año, durante este período se identifican ataques, a menudo menos sofisticados y más fáciles de llevar a cabo a gran escala, como la desconfiguración de sitios web, la apropiación de sistemas domésticos inteligentes, la distribución de mensajes de texto que contienen mensajes de phishing, la piratería de redes sociales, la infiltración en bases de datos de empresas y filtraciones de información, junto a publicaciones que alardean de ataques que no necesariamente ocurrieron.

Por el conocimiento de la OCN sobre los grupos de ataque activos estos días se identifica el interés de los atacantes en acceder a interfaces de administración de sitios web, cámaras y sistemas de control expuestos a Internet, conexión remota, acceso a datos de identificación en la página de la organización, debilidades en páginas web, debilidades en bibliotecas externas gratuitas, etc.

Como cada año, la OCN se prepara para un aumento en los intentos de ataque y, junto con acciones proactivas para proteger el ciberespacio israelí, publicó recomendaciones para que las organizaciones fortalezcan su defensa. Las directrices enfatizan los ataques de denegación de servicio para propietarios de sitios web, advierten contra el uso de debilidades comunes por parte de los atacantes y piden a las organizaciones que implementen las actualizaciones de seguridad relevantes lo antes posible.

Las recomendaciones seleccionadas para el público son: comprobación de enlaces (links) y archivos no identificados en los mensajes; no proporcionar información personal, como contraseñas, códigos o detalles de cuentas; en el caso de navegar por un sitio web corrupto, no cliquear en ningún enlace y cerrar el navegador; descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales en línea; garantizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta; implementar la verificación en dos pasos en todas las cuentas; realizar actualizaciones de software para todos los dispositivos y aplicaciones.

Las recomendaciones profesionales para las organizaciones se pueden encontrar en el sitio web de la OCN: cyber.gov.il.

Ante cualquier sospecha de ciberataque, informar a la OCN las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al número gratuito 119.