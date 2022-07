Israel enviará una delegación a Moscú la próxima semana para reunirse con funcionarios rusos en relación con la intención del Kremlin de cerrar la Agencia Judía en el país, informó el jueves la Oficina del Primer Ministro.

Anteriormente, el Ministerio de Justicia ruso presentó un recurso ante un tribunal de distrito de Moscú pidiendo la “disolución” de las operaciones de la Agencia Judía en el país.

El primer ministro, Yair Lapid, celebró el jueves una “evaluación de la situación” con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Consejo de Seguridad Nacional sobre el asunto, dijo su oficina.

“Durante esta evaluación de la situación, se decidió enviar una delegación [con representantes de] la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Inmigración y Absorción la próxima semana con el fin de garantizar la continuación de las operaciones de la Agencia Judía en Rusia”, dijo la PMO en un comunicado.

El domingo se celebrará una reunión de seguimiento sobre el asunto, añadió la oficina de Lapid.

“La comunidad judía en Rusia está profundamente conectada con Israel y su importancia surge en cada conversación diplomática con los dirigentes rusos. Seguiremos actuando a través de los canales diplomáticos para que la importante labor de la Agencia Judía no se vea obstaculizada”, dijo Lapid.

A finales del mes pasado, las autoridades rusas informaron a la Agencia Judía, que facilita y fomenta la inmigración judía a Israel, de que planeaban emprender acciones legales contra la organización cuasi-gubernamental a menos que hiciera una serie de difíciles demandas, a las que no tenía intención de acceder.

El jueves, se pasó de las palabras y las advertencias a las medidas prácticas, ya que el Ministerio de Justicia local presentó su recurso ante el tribunal de Basmanny en Moscú.

“El tribunal recibió una demanda presentada por el departamento principal del Ministerio de Justicia en Moscú solicitando la disolución de la… Agencia Judía”, dijo el tribunal en un comunicado que fue recogido por el medio ruso RIA.

Ekaterina Buravtsova, portavoz del tribunal, fue citada por las agencias rusas diciendo que la solicitud se hizo después de violaciones legales, sin proporcionar más detalles, según la agencia de noticias Interfax.

La vista preliminar del recurso está prevista para el 28 de julio.

La postura agresiva del gobierno ruso se considera muy inusual, ya que se produce en aparente represalia por la postura de Israel ante la invasión de la vecina Ucrania por parte de Moscú, así como por la actual campaña de Israel contra Irán en Siria, a la que Rusia se opone en ocasiones.

Aparentemente tratando de restarle importancia a las preocupaciones, la Agencia Judía dijo en un comunicado que esto era sólo una “audiencia preliminar” y una “continuación del proceso legal” que ya estaba en marcha.

“Como hemos dicho anteriormente, no hacemos ningún comentario durante el curso del proceso legal”, dijo la organización.

Una fuente de la organización también dijo a The Times of Israel a principios de este mes que no se esperaba que las nuevas demandas rusas obligaran a la Agencia Judía a detener por completo sus operaciones en el país y que eran más una “molestia” que una amenaza legítima para sus actividades.

La Agencia Judía ha mantenido a lo largo de la campaña rusa contra ella que sigue operando con normalidad en Rusia por el momento.

Los ministros israelíes arremetieron el jueves contra la presentación judicial del Ministerio de Justicia ruso, y uno de ellos dijo explícitamente que estaba vinculada al apoyo de Israel a Ucrania.

“Los judíos rusos no serán rehenes de la guerra en Ucrania. El intento de castigar a la Agencia Judía por la postura de Israel en la guerra es deplorable y ofensivo”, dijo el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, en un comunicado.

“Los judíos de Rusia no pueden desprenderse de su conexión histórica y emocional con el Estado de Israel”, dijo.

La ministra de Inmigración y Absorción, Pnina Tamano-Shata, dijo que estaba trabajando con el primer ministro Yair Lapid y el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar el asunto.

“No hay ninguna razón justificada para detener las operaciones de la Agencia [Judía], y por lo tanto hay esfuerzos diplomáticos en curso para aclarar la situación y resolver el asunto en consecuencia”, dijo Tamano-Shata.

“Como hemos sabido cooperar con las autoridades rusas durante muchas décadas, no tengo ninguna duda de que encontraremos soluciones adecuadas”, añadió.

La semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores comenzó a intervenir oficialmente en nombre de la Agencia Judía, haciendo que el embajador israelí en Rusia, Alexander Ben Zvi, hablara con el viceministro de Asuntos Exteriores del país, Mikhail Bogdanov, sobre el asunto, dijo el jueves una fuente familiarizada con el asunto.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, confirmaba un informe del sitio de noticias Walla sobre la intervención del gobierno israelí.

En la reunión, Bogdanov negó que las medidas contra la Agencia Judía fueran una forma de represalia diplomática y dijo que estudiaría el asunto, lo que los funcionarios israelíes consideraron un avance potencialmente positivo, aunque siguieron siendo escépticos, según ese informe.

La saga ha evocado recuerdos de la difícil situación de los judíos en la Unión Soviética, a quienes se les prohibió durante muchos años emigrar a Israel y practicar abiertamente su fe.

La Agencia Judía, un brazo no oficial del gobierno israelí, se encarga de supervisar y fomentar la inmigración a Israel. Las personas que desean inmigrar a Israel deben presentar sus solicitudes a través de la Agencia Judía. La organización también lleva a cabo programas educativos y otras muchas actividades.

Para facilitar estos esfuerzos, la organización mantiene oficinas en muchos países y ciudades de todo el mundo, incluida Moscú. En los últimos años, decenas de miles de ciudadanos rusos han emigrado a Israel, y unos 10.000 han llegado sólo desde que comenzó la invasión rusa a finales de febrero.