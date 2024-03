Líderes de la comunidad judía ven un aumento en los incidentes antisemitas en Chicago

Líderes y organizaciones de la comunidad judía en todo Illinois condenaron el martes los incidentes antisemitas en Chicago desde el 7 de octubre, diciendo que parte de la comunidad judía de la ciudad se ha sentido intimidada por activistas pro palestinos.

“Estamos haciendo sonar la alarma y estamos pidiendo ayuda”, dijo David Goldenberg, director regional del Medio Oeste de la Liga Antidifamación, en una conferencia de prensa el martes. “Se puede lamentar la pérdida de vidas palestinas y al mismo tiempo rechazar categóricamente el antisemitismo en nuestras calles”.

La Liga Antidifamación, un grupo de defensa que ataca el antisemitismo, publicó un informe el martes diciendo que Chicago ha visto un aumento en los incidentes antisemitas desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas. Goldenberg dijo que es probable que la cantidad de incidentes (actos de vandalismo, acoso y agresión) que la ADL rastreó en Chicago en 2023 supere la cantidad de los dos años anteriores combinados.

Uno de los incidentes que menciona el informe es el asalto a un hombre judío que portaba una bandera israelí afuera de la proyección del documental “#Nova” en el Teatro Logan en Logan Square el 11 de marzo. El documental trata sobre la masacre del 7 de octubre en el festival de música al aire libre Tribu de Nova, donde Hamás mató al menos a 364 personas.

Alison Pure-Slovin, directora de la región Medio Oeste del Centro Simon Wiesenthal, la organización que organizó la proyección, dijo que los manifestantes pro palestinos interrumpieron el evento, creando lo que ella llamó un ambiente inseguro para los asistentes.

“Este país protege el derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión también debe significar que la comunidad judía se sienta segura para defender al aliado de Estados Unidos, Israel, que deberíamos asistir a un evento sobre Israel llevando la bandera israelí y usando una estrella o kipá judía. o cualquier otro símbolo judío reconocible y asistir a la sinagoga sin temor o necesidad de guardias armados”, dijo.

La policía de Chicago confirmó que un hombre de 59 años caminaba por la cuadra 2600 de North Milwaukee Avenue cuando un grupo se le acercó e intentó quitarle algo de las manos a las 7:09 p.m. La policía dijo que la víctima cayó al suelo y los delincuentes se llevaron sus pertenencias personales. Luego, dos de los delincuentes golpearon al hombre en la cabeza antes de huir en dirección desconocida, dijo la policía.

La policía dijo que el hombre rechazó los servicios médicos de emergencia. No hay sospechosos bajo custodia y los detectives están investigando.

“No le dije nada a nadie, mientras caminábamos no miré a nadie, no le mostré el dedo a nadie, simplemente caminé sosteniendo una bandera israelí”, dijo el hombre. dijo Canal 7 después del incidente. Pidió no ser identificado por motivos de seguridad.

El informe de ADL también mencionó la cancelación del concierto del músico judío Matisyahu en House of Blues a principios de este mes. El rapero y beatboxer estadounidense dijo en Instagram que el evento fue cancelado debido a “amenaza de protestas”.

“Si bien los verdaderos detalles que rodean esta decisión siguen siendo opacos, y aunque todos los responsables se señalan mutuamente por la decisión, puedo asegurarles que no ha habido amenazas de violencia recibidas por nuestro equipo de seguridad, que ha estado atento para saber qué está sucediendo en cada ciudad”, dijo Matisyahu.

La Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos-Chicago y la Alianza de Chicago contra la Represión Política y Racista alentaron a la gente a llamar y enviar correos electrónicos a House of Blues para exigir que el lugar cancelara la actuación, calificando a Matisyahu de “racista” y “sionista” por supuestamente apoyar a los soldados israelíes. Los grupos calificaron la cancelación como una victoria.

Dan Goldwin, director ejecutivo de asuntos públicos del Fondo Judío Unido, dijo el martes que la cancelación era “irónica” ya que la canción de Matisyahu “One Day” apoya la paz.

“A estos activistas no les importa si eres un judío amante de la paz”, dijo. “Sólo les importa si eres judío”.

Kylie Miller, estudiante de segundo año en la Universidad Roosevelt, dijo que como estudiante judía a menudo se siente incómoda o asustada durante las protestas en el campus, especialmente cuando usa un collar de la Estrella de David. Dijo que ve antisemitismo en las redes sociales.

“He tenido muchísimas personas respondiendo (a publicaciones) y diciéndome: ‘Eso no es antisemita’, y creo que es necesario que haya un mensaje de que no puedes decirnos qué es peligroso, qué se siente mal y qué nos causa dolor”, dijo.

Una encuesta nacional publicada el mes pasado por el Comité Judío Estadounidense, una destacada organización de defensa, también encontró que casi dos tercios de los judíos estadounidenses dicen que se sienten menos seguros en Estados Unidos que hace un año.

Israel lanzó su guerra en Gaza después del ataque de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel, donde el grupo mató a unas 1.200 personas y tomó como rehenes a 250.

Desde entonces, más de 31.800 palestinos han sido asesinados en Gaza, The Associated Press reportado el martes. Gran parte del norte de Gaza ha sido arrasada, y una autoridad internacional en crisis de hambre advirtió el lunes que el 70% de la población allí estaba experimentando un hambre catastrófica y que la hambruna era inminente.

Los incidentes antimusulmanes y antiárabes también son en aumento En los EE. UU. Según el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, los incidentes islamófobos aumentaron un 178% en los últimos tres meses de 2023 con respecto al año anterior.

El domingo, Un hombre destrozó la puerta de entrada del Centro Islámico del Centro en la cuadra 200 de South State Street después de acosar a los fieles mientras hacía comentarios racistas. El vandalismo se produce en medio del Ramadán, el mes más sagrado del calendario islámico.

The Associated Press contribuyó con el reportaje.