Muere Eric Carmen, líder de Raspberries y cantante de ‘All by Myself’, a los 74 años

Eric Carmen, líder y vocalista del grupo Raspberries, falleció a los 74 años. El cantante se hizo famoso con su banda a principios de los años 70, pero el éxito grupal fue efímero, por lo que, posteriormente, decidió lanzarse como solista. Esta decisión lo puso en los ojos del mundo, puesto que durante esa etapa compuso, escribió e interpretó por primera vez la canción ‘All by Myself’, un éxito que perdura hasta el día de hoy.

Los familiares confirmaron la muerte de Eric Carmen, con un sentido post en redes sociales. Esta noticia ha puesto de luto a la industria musical y a sus seguidores, quienes también expresaron su sentir en la publicación. En esta nota se hace un repaso sobre la carrera musical del cantante.

¿Quién fue Eric Carmen?

Eric Carmen nació en Cleveland en 1949. Fue hijo de inmigrantes judíos rusos y exhibió habilidades musicales desde temprana edad. Inició sus lecciones de violín a los seis años, con su tía como violinista en una orquesta de Cleveland y, posteriormente, aprendió a tocar piano y guitarra. Durante la secundaria, se dedicó a componer canciones y participó en bandas de rock, entre ellas una con el peculiar nombre de Cyrus Erie, inspirado, al igual que Buffalo Springfield, en el nombre de un tractor.

Reconocido como un ícono del power pop a principios de los años 70, lideró la banda The Raspberries antes de lograr éxito en su carrera en solitario con canciones como ‘All by Myself’ y ‘Hungry Eyes’. Aunque se le asocia principalmente con baladas, en sus primeros años, Carmen fue el principal cantante y compositor de Raspberries, quienes desafiaron la escena heavy, glam y rock progresivo de los años 70 para regresar al pop al estilo de The Beatles. El intérprete destacó no solo como hábil compositor, aunque deliberadamente derivativo, sino también como un potente cantante de rock and roll, siguiendo la tradición de Paul McCartney y Steve Marriott. Entre sus éxitos se encuentran clásicos del género como ‘Go All the Way’, ‘I Wanna be With You’, ‘Let’s Pretend’, ‘Tonight’ y ‘Overnight Sensation’.

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Eric Carmen?

La esposa de Eric Carmen, Amy Carmen, fue quien dio a conocer la noticia mediante una publicación en el sitio web del cantante. Asimismo, Amy no especificó la causa del fallecimiento. “Con tremenda tristeza, compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana. Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero. Respete la privacidad de la familia mientras lamentamos nuestra enorme pérdida. ‘El amor es lo único que importa… Fiel y para siempre'”, expuso.

¿Qué significa la canción ‘All by Myself’ de Eric Carmen?

Según una entrevista antigua de Rolling Stone con Eric Carmen, la letra representa el cambio de la juventud a una etapa más adulta, en la que las relaciones superficiales y la falta de compromiso emocional de los ‘días pasados’ son reemplazados por un sentimiento de soledad y la búsqueda de una conexión auténtica.