Homenaje a destacadas mujeres estudiosas de la cultura sefaradi

El jueves pasado, 7 de marzo de 2024, un grupo de mujeres estudiosas de la cultura sefardí fuimos reconocidas en un acto muy emotivo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Cada una de nosotras recibió un diploma de manos del Sr. Embajador de Israel, Eyal Sela, del Consejero Cultural de la Embajada de España, Roberto Varela Fariña y de Dr. Mario Cohen, Presidente del Cidicsef.

Las convocadas fuimos: Eleonora Noga Alberti, Beatriz Moussali de Azar, María Cerro de Azar, Liliana Tchukran Benveniste, Esther Cohen, Hélène Goldsztajn Gutkowski, María Gabriela Mizraje y Graciela Tevah.

También fue reconocida en este homenaje la prof. Alicia Vischnivetzky de Benmergui Z’L y fue su marido Salvadador Benmergui quien recibió el certificado con unas emotivas palabras en representación de su recientemente fallecida esposa.

El acto fue conducido por Brenda Brecher, presentadora del programa “Shalom AMIA”, quien en este orden fue convocando a cada una a recibir la distinción y a dirigir unas palabras al público presente, el acto culminó con la intervención artística de las flautistas Lorena Barile e Inbar Zela.

Con mucho agrado comparto mi discurso de agradecimiento.(adjunto)

El Día Internacional de la Mujer me parece una evocación curiosa porque me resulta extraña esa necesidad que surge de felicitar a las compañeras y conocidas.

La conmemoración de este día busca recordar y potenciar la lucha de las mujeres por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, poniendo en la agenda pública las desigualdades a las que se enfrentan cotidianamente. Se trata de reconocer

que históricamente las mujeres han tenido que enfrentar discriminación, opresión e injusticia y que la lucha por una sociedad más igualitaria continúa.

Es una ocasión para reflexionar, para poner de relieve el verdadero combate diario de las mujeres para mejorar sus vidas. No es un día para celebrar pero si rendir homenaje al valor, la fortaleza y los logros de las mujeres. Las mujeres Seferiades reivindicaron su capacidad de decisión pudiendo cambiar su papel dentro de la familia y de la casa de casa para incorporarse a las actividades productivas fuera del ámbito doméstico. Pioneras como Rosa Gabay, Laura Papo, Bouena Sarfatty entre otras, preocupadas por el atraso cultural de las mujeres de generaciones anteriores, trataron temas espinosos y reflexionaron sobre el papel de la mujer judía en la sociedad escribiendo artículos, cuentos, obras teatrales, poesía y libros de memorias. Es el arduo camino atravesado por estas luchadoras mujeres que nos han dado su voz, el que me ha inspirado primero a querer conocer y estudiar la historia, la literatura, la

música, la lengua y muchos otros aspectos de la cultura sefaradí y en segundo término a trabajar activamente para hacerla llegar más ampliamente al ámbito público.

Sin embargo nuestras vidas y nuestros trabajos no se desarrollan en soledad y no es una responsabilidad solamente femenina.

Pero eso quiero agradecer a Marcelo, mi inseparable compañero de aventuras, que no pudo estar aquí hoy muy a su pesar, porque tenemos actividades en vivo los jueves en el Centro Cultural Sefarad en este mismo horario. Su amor y su apoyo junto a su mirada

crítica y su consejo son vitales para mi labor.

También agradezco a mis hijos Johanna y Leonardo que junto a mis 5 nietos me dan alegría e inspiración y a mi familia y amigos, por el aliento y el apoyo incondicional. Por último, agradezco al Cidicsef por considerar que mi trabajo, una gota en el mar, es

merecedor de este homenaje y quiero felicitar a mis compañeras, con quienes comparto este acto el día de hoy.

Muchas gracias!

Liliana Tchukran Benveniste

vicepresidente