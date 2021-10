El general Colin L. Powell, el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado de EEUU, falleció este lunes a los 84 años de edad por complicaciones relacionadas con la covid-19.

Así lo indicó su familia en un mensaje en la red social Facebook, en el que señaló que había perdido «a un extraordinario y cariñoso esposo, padre, abuelo, y a un gran estadounidense».

El comunicado indicó que el general estadounidense había recibido la pauta completa de vacunación.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid, ofreció sus condolencias. «En nombre del Estado de Israel, deseo expresar nuestras condolencias a la familia y amigos del General Colin Powell. Durante su distinguida carrera militar y diplomática, el General Powell fue un verdadero amigo y comprometido socio de Israel», escribió el ministro.

On behalf of the State of Israel, I wish to express our condolences to the family and friends of General Colin Powell. Throughout his distinguished military and diplomatic career, General Powell was a true friend and committed partner of Israel. May his memory be for a blessing.

