Una investigación global masiva ha expuesto los lazos entre los líderes mundiales con el mundo oculto de la riqueza offshore valorada colectivamente en billones de dólares.

Apodada Pandora Papers , la investigación histórica, publicada el domingo, fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un conjunto de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.

Investigando más de 11,9 millones de documentos filtrados de 14 empresas de servicios financieros extraterritoriales, el ICIJ descubrió que 35 jefes de estado y de gobierno y más de 300 políticos han establecido estructuras extraterritoriales y fideicomisos en paraísos fiscales desde las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, hasta Hong Kong y Belice.

Además de los políticos y jefes de estado, la cantante Shakira y el ex capitán de cricket indio Sachin Tendulkar se encuentran entre las celebridades y estrellas del deporte nombradas en la investigación.

