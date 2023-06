Sobrevivientes del holocausto, en México, dejan huella de su historia en una increíble TORA. Con ayuda de Diariojudio.com, The Voice of The Silence y From The Dephts

Los sobrevivientes del genocidio emprendido por Adolfo Hitler en 1939, y que se encuentran al rededor del mundo, escribirán las letras hebreas de una TORÁ sobreviviente del mismo Holocausto y que por años estuvo oculta en Polonia, por un pastor de ovejas.

En México viven varios de estos hombres y mujeres que sobrevivieron al Holocausto, este exterminio sistematizado, y 11 ellos fueron invitados por la Fundación “Desde lo más profundo”, The Voice of The Silence y Diariojudio a contar su historia y ser homenjaeados al poner las letras de esta TORÁ, con su historia propia y que es también sobreviviente del Holocausto, y que por años fue resguardada por un pastor de ovejas, en Cracovia, Polonia.

Esta Tora tan especial esta viajando por el mundo entero, recorriendo pueblos y ciudades en búsqueda de todos y cada uno de los sobrevivientes de esta terrible parted e la historia de la humanidad, como homenjae a su vida y a la de los 6 millones de judios asesinados en la Shoa

Diariojudio con apoyo del Museo Memoria y Tolerancia, La marcha de la Vida y otras organizaciones encontró a varios sobrevivientes, entre ellos Halina Navi, de 99 años, quien dijo haber sobrevivido al exterminio nazi tras ocultarse en unos edificios llenos de basura en el aeropuerto de Cracovia.

Televisa realiza reportaje de un gran proyecto que reúne las sorprendentes historias de sobrevivientes del holocausto y la una TORA con su propia historia maravillosa

Todos escriben una nueva historia que quedará para la eternidad unida a lo más profundo del pueblo judío

Una colaboración especial de The Voice of the Silence DiarioJudio y From the Depths

https://www.nmas.com.mx/foro-tv/programas/sabados-de-foro/videos/holocausto-estas-son-historias-los-sobrevivientes

Ella nació el 13 de abril de 1923, y cuando llegó el ejército de la muerte a Cracovia, en septiembre de 1939, apenas tenía 16 años.

Al concluir la guerra, ella estudio canto. Siendo en México maestra de la propia Guadalupe Pineda

Halina Navi, Brony, Eva Feldman, Dolly Botton, Luis Opatowsky, Dolly y Eddy Bestanding, Maia Wajsfeld,,Peter Katz, Georgina, son unas de los varios sobrevivientes, que en México, fueron honrados a escribir, parte de las letras hebreas que faltan en la TORÁ (Ley de Dios), pergamino oculto en la casa de campo de un polaco dedicado al pastoreo de ovejas, mismo que fue entregado por un rabino residente en Cracovia para ser resguardada y que una vez completada, regresará, al igual que los sobrevivientes a VIVIR NUEVAMENTE