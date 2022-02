A raíz de la guerra que inició hace días entre Rusia y Ucrania, la UEFA planteó la posibilidad de modificar la sede de la final de la UEFA Champions League 2021/2022. La idea del ente es que el partido no se juegue allí por los problemas que podrían aparecer a futuro.

Por esta razón, en horas matutinas, los directivos europeos llamaron a una reunión extraordinaria con el comité ejecutivo. La idea madre es ver cómo se va desarrollando el suceso en ambos países para tomar decisiones inmediatas por el bien de los jugadores y aficionados del fútbol.

Hasta ahora, la sede fija es San Petersburgo, al norte de Rusia. Sin embargo, y para cuidar el escenario deportivo, estas horas determinarían un giro inesperado para elegir un nuevo estadio que no comprometa la integridad física de los protagonistas y el público.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 24, 2022