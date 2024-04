11 de abril de 1941: Nació Ellen Holtz Goodman, periodista ganadora del premio Pulitzer 1980

Ellen Holtz Goodman nació el 11 de abril de 1941 en Newton, Massachusetts. Hija de Jackson J. y Edith Wienstein Holtz; se casó con Anthony Goodman en 1963 (divorciada en 1971) y con Robert Levey en 1982; hijos: Katherine. Ha vivido casi toda su vida en el área de Boston.

La conciencia social y la curiosidad de Goodman fueron forjadas en una familia que valoraba las decisiones individuales y la acción política. Su padre era abogado y político, que se desempeñó como legislador estatal en sus veintes y más tarde se postuló para el Congreso. Su madre, ama de casa, tenía un fuerte sentido de la importancia de fomentar lo individual. Goodman y su hermana, Jane, quien se convirtió en crítica de arquitectura y periodista, fueron alentadas a hacer lo que quisieran hacer, pero se esperaba que tuvieran éxito en la escuela.

Goodman creció en Brookline, Massachusetts, asistió a la escuela privada Buckingham en Cambridge, y se graduó con honores de Radcliffe College con una licenciatura en historia (1963). Una semana después de su graduación, se casó con un estudiante de medicina y se mudó a Nueva York, donde fue contratada en Newsweek como investigadora. Todas las investigadoras eran mujeres, señala Goodman. Solo los hombres obtenían trabajos de reportero, un hecho que le pareció perturbador. Durante sus dos años en la revista, realizó algunos trabajos independientes para los semanarios de Nueva York.

Cuando la pareja se mudó a Michigan, Goodman se convirtió en reportera para el Detroit Free Press. Regresaron a Boston en 1967, donde fue contratada por el Boston Globe y asignada a las páginas de mujeres. Su hija nació poco después. Cuando se divorció en 1971, los lazos de Goodman con Boston, la familia y los amigos se estrecharon. En 1972 comenzó su columna, “A gran escala”, en el Globe, que atrajo a un amplio público y, para la década de 1990, fue sindicada en más de 440 periódicos.

Goodman documenta la sociedad cambiante en la que vive e intenta dar sentido a un mundo complicado. Su columna de 750 palabras es como una conversación con un amigo cuyas opiniones son abiertas y a la espera de respuesta. Después de recibir el Premio Pulitzer en 1980, Goodman escribió que sobre cuánto habían cambiado las cosas “hace diez años, lo que escribo: valores, relaciones, problemas de las mujeres, familias, cambio, no habrían sido tomados en serio por el mundo del periódico”. Más tarde, escribió que sus artículos “tratan temas de vida y muerte en mi propio hogar y en el Congreso. Discuten asuntos que son tanto públicos como privados, debatidos en el dormitorio y la sala de juntas, la cocina y el tribunal: amor, trabajo, sexualidad, hijos, guerra, paz… . La única constante es el deseo de encontrar un contexto y un significado”.

En 1973-74, Goodman pasó un año en la Universidad de Harvard con la beca Nieman, investigando la dinámica del cambio social en la vida personal. Posteriormente, entre 1975 y 1978, entrevistó a más de 150 personas. El resultado fue The result was Turning Points: How People Change Through Crisis and Commitment (1979), un libro sobre cómo el cambio afecta la vida de las personas, particularmente los cambios provocados por una reevaluación de los roles sexuales tradicionales. Es su única publicación que no es una recopilación de columnas de periódico previamente publicadas.

Goodman ha ganado una gran cantidad de premios, incluido el Premio Mujer del Año de la Asociación de Prensa de Mujeres de Nueva Inglaterra en 1968, el Premio Catherine L. O’Brien en 1971, el Premio de Medios de la Comisión de la Condición de la Mujer de Massachusetts en 1974 y el Premio Columnista del Año de la Asociación de Prensa de Mujeres de Nueva Inglaterra en 1975. En 1980 ganó el Premio Pulitzer de comentario, así como el Premio a la Escritura Distinguida de la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos y el premio Headliners al Mejor Columna Local. En 1988, Goodman recibió el premio Hubert H. Humphrey de Derechos Civiles por su dedicación a la causa de la igualdad.

Goodman continuó escribiendo su columna durante la década de 1990, ganando muchos más premios, incluido el Premio del Presidente del Cáucus Político Nacional de Mujeres en 1993. También enseñó en la Universidad de Stanford en 1996 como la primera Profesora Visitante Lorry I. Lokey en Periodismo Profesional. La voz de Goodman continuó siendo moderada, y lamentó lo que veía como la polarización de la política en la década de 1990, que enfrentaba la extrema izquierda contra la extrema derecha. Insistía en que tales puntos de vista tan definidos no eran la norma para la mayoría de los estadounidenses, que eran ambivalentes, indecisos o estaban abiertos a cuestionar en muchos temas importantes. Goodman señaló que a menudo se le pedía que participara en programas de radio donde se esperaba que diera el punto de vista de las mujeres, como si pudiera representar a toda América femenina. Pero lo más importante para ella era la visión personal, no las grandes declaraciones. A finales de la década de 1990, comenzó a trabajar en un libro de no ficción sobre mujeres y amistad, coescrito con la novelista Patricia O’Brien. Vive en Brookline, Massachusetts, con su esposo.

Otros trabajos (no traducidos al español)

Close to Home (1979). At Large (1981). Keeping in Touch (1985). Making Sense (1989). Value Judgments (1993).

Referencia:

