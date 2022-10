Lenny Bruce (Leonard Alfred Schneider), quien extendió los límites de la libertad de expresión con comedia y comentarios y temas tabú, nació en Mineola, Nueva York en esta fecha en 1925.

Primero se convirtió en controvertido en la Marina, en 1945, cuando, después de tres años en la guerra, ofreció una actuación de comedia vestida de drag para sus compañeros de barco que le valió una descarga deshonrosa, que apeló y cambió. Luego, Bruce subió al escenario, construyó su reputación en el club nocturno “hambriento i” de San Francisco, apareció en el Tonight Show de Steve Allen en televisión, fue entrevistado en la revista Playboy y pasó la mayor parte de su carrera luchando contra los enjuiciamientos de obscenidad en la corte mientras luchaba contra las drogas. adicción en privado.

El 3 de febrero de 1961, ofreció una famosa actuación en el Carnegie Hall, que produjo un conjunto de tres discos, con notas de Albert Goldman, quien describió a Bruce como “un jazzman oral”. Su ideal era caminar como Charlie Parker, tomar ese micrófono en la mano como una bocina y soplar, soplar, soplar todo lo que se le ocurriera en la cabeza. . . ”Para escuchar al hombre en acción, visite la sección multimedia del sitio web oficial de Lenny Bruce, mantenida por su hija, Kitty Bruce.

“Mucha gente me dice:” ¿Por qué mataste a Cristo? “” No lo sé. . . fue una de esas fiestas, se salió de control, ya sabes “.” Lo matamos porque no quería ser médico, por eso lo matamos “.” -Lenny Bruce