9 de marzo de 1996: Muere el actor George Burns a los 100 años de eda

George Burns nació el 20 de enero de 1896 en la ciudad de Nueva York, falleció en Beverly Hills el 9 de marzo de 1996.

George Burns es posible que haya sido uno de los comediantes más queridos y valorados en Estados Unidos, buscando la razón a este gran renombre en el inquebrantable humor que siempre le caracterizó acompañado de sus reconocidas gafas redondas y su mítico puro o cigarrillo.

Desde los años veinte y hasta su muerte, Burns se dedicó a protagonizar e interpretar diversos papeles en programas cómicos de radio, cine y televisión en los que, a pesar de que su madera como actor no era muy destacable, su vocación cómica le proporcionaban poco a poco una subida cada vez más alta en la escalera de camino al éxito profesional.

Burns murió a la edad de los 100 años habiéndose convertido en todo un emprendedor del sentido del humor. Como muchas otras historias de emprendimiento, esta también tiene su propio origen. Hijo de padres judíos que emigraron de Polonia a Estados Unidos, George Burns comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico con tan solo siete años, cantando en el Peewee Quartet y también como bailador, patinador y cómico.

Sin embargo, fue a comienzos de los años 30 cuando Burns consolidó su vocación como cómico en programas de radio. Junto a su esposa Gracie Allen, pasó 17 años haciendo interpretaciones ficticias de escenas de la vida real del día a día. Sin embargo, Burns y Allen al mismo tiempo aparecían en la gran pantalla con películas como The Big Broadcast; International House (1933) o Six of a Kind (1934), aunque de todas ellas A Damsel in Distress se ha convertido en la más memorable por la aparición de bailes realizados por Burns, Allen y Fred Astaire.