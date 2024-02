Acciones Sostenibles || Tú buena acción del día, es la mejor medicina sostenible

Hace unos días recibí una plática TEDx de las que más he disfrutado. De una activista del bien social dedicada a cambiar el mundo, Jacqueline Way **, su charla:

“Cómo ser feliz todos los días: cambiará el mundo”

Inicia la plática de la manera más sencilla, humilde y auténtica platicando su historia de vida, como mamá de tres, sigue con una tradición que venía de su papá médico, la invitaba a un día de villancicos y actividades con sus pacientes, donde fue la fuente de energía para su felicidad e idea para iniciar su plan familiar. Después para su emprendimiento familiar 365give, una buena acción programada en el día a favor de una persona, comunidad o planeta.

Nos comparte los beneficios, basándose en hallazgos de investigadores de todo el mundo, que han estado estudiando la ciencia y la fisiología de dar durante décadas. Han descubierto que:

Dar te hace feliz, te eleva, es la “fuente de juventud”

natural de nuestro cuerpo, reduce el estrés. Tiene efectos positivos en la salud, con el proceso del “Helper’s High” relata Jacqueline:

I…Elementos clave: la dopamina juega un papel importante en la recompensa y el placer. Conocida como la “hormona del amor”, la oxitocina genera sentimientos de amor, confianza y apego. La serotonina, el neurotransmisor que se considera nuestro transmisor de felicidad.

II….La conexión entre los puntos II al VI: la dopamina, es importante en la recompensa y el placer. Cuando tienes una experiencia como la visita inesperada de un ser querido, tu cerebro libera dopamina.

III….La oxitocina, genera sentimientos de amor, confianza y apego. Esto se debe a que estamos diseñados para el amor, desde las neuronas de nuestro cerebro hasta los receptores táctiles de nuestra piel. Esta hormona aumenta la conexión social, reduce estrés y ansiedad.

IV….La serotonina, interviene regulando el estado de ánimo, produciendo un efecto calmante. Se libera cuando tienes experiencias placenteras, como ser voluntario social, ambiental o de trabajo comunitario. Cuando somos felices, contagiamos esa felicidad en 360 grados.

V…Las endorfinas, se liberan en tu cuerpo, en respuesta al estrés y al dolor. Estos químicos actúan como analgésicos, te brindan la resistencia. Las endorfinas están a su máxima expresión cada vez que ves a héroes cotidianos arriesgándose en tormentas para salvar a otras personas. También las relaciones sociales sirven para generar endorfinas,

VI…Cuando das todos los días, también recibes tu dosis diaria de felicidad. Y aquí está el extraordinario secreto: cuanto más feliz eres, más das. Es un ciclo virtuoso.

Donar tu tiempo, ser voluntario, puede sonar trivial. Viví por 5 años, en mi juventud en el mundo de los Scouts Marinos lo que significa “tu Buena Acción del día”, Propósito Diario. La tarea diaria de todo scout: realizar un servicio al prójimo. Sin importar el tamaño o lugar, sino el espíritu con que se haga genera una especial sensibilidad por lo que nos rodea, por construir un mundo mejor y más justo.

¿Por qué y para qué voy a perder mi tiempo en organizar mi buena acción del día?, si no te convencen los beneficios de salud, entonces, la realidad de personas con estrés, ansiedad o simplemente que no son felices. Menciona Jacqueline, que el Informe Mundial sobre la Felicidad afirma que:

“Más de mil millones de adultos sufren de ansiedad y depresión”

En algún momento de su vida, decenas de motivos producen esto, pero un común denominador que ayuda es hacer algo por los demás.

Hace poco lo confirme personalmente en proyectos y programas insignia de The C-Class, como por ejemplo El Día de Reyes que se organiza aquí en CMDX en “Casa de las Mercedes”, donde dedicamos un día para pasar tiempo de calidad con la comunidad de las niñas.



(Grupo The C-Class: Día de Reyes Magos: Casa de Las Mercedes)



(Francisco Suárez en actividades, con la comunidad de Casa De Las Mercedes)



(Grupo The C-Class: Día de Reyes Magos: Casa De Las Mercedes)

Estuve en contacto con Jacqueline y le comenté sobre esta columna semanal, dedicada a su esfuerzo. Me solicitó incluir su página www.365give.ca<http://www. 365give.ca> para que más personas tengan información de su movimiento y puedan sumarse.

En mis años que tengo de voluntario, scout marino, acompañar a mi señora madre desde muy niño a pasar sábados por las mañanas en el asilo de ancianos en Ensenada, y el sentimiento que menciona Jaqueline, me hizo conectar muchos puntos del beneficio desde mi salud, hasta para la humanidad, salirnos de nuestra caja de confort e indiferencia.

Ser empáticos, hay que reconocer que unidos podemos hacer mucho más que una persona en lo individual. Te invito a iniciar con pasos pequeños que se pueden llegar a convertir en un movimiento de solidaridad que tanta falta nos hace, y debo aclarar que tengo muchísimos días del año que no he cumplido mi buena acción diaria, pero si lo vamos incluyendo en nuestras rutinas diarias, ya se convierte como algo habitual, donde es un efecto mariposa de bien y de:

¡¡¡Acciones sostenibles!!!

*** How to Be Happy Every Day: It Will Change the World | Jacqueline Way | TEDxStanleyPark https://youtu.be/78nsxRxbf4w? si=B3XovVUT7jXM-5Cb