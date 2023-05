Ajarei Mot-Kedoshim. El kidush Hashem.

“El Eterno habló a Moshé después de la muerte de los hijos de Aharón,

cuando se acercaron delante del Eterno y murieron”.

Levítico capítulo 16-1

Kidush Hashem.

Si nos ayudamos con internet, encontramos que Kidush Hashem se define como la promoción del Nombre de D’os en el mundo, demostrando Su omnipresencia, Su omnisciencia, Su poder absoluto y Su soberanía sobre la humanidad. Y alude

a cuando un judío es asesinado solo por ser judío o morir “Al Kidush Hashem”.

Pero también encuentra un significado más amplio, cuando en nuestro accionar, en particular frente a los gentiles, mostramos bondad, educación y respeto hacia el prójimo, dejando bien parado el judaísmo.

El gran Hermano.

Todo judío es observado por sus pares, por los gentiles con los que se relaciona, y también por el Todopoderoso, con una cámara que lo va grabando las 24horas del día los 365 días del año.

Se trata de una impresionante responsabilidad individual, que muchos otros, e incluso muchos de nosotros, mas cercanos al fogón, tenemos una tendencia a olvidar.

Sincronía.

La sincronía es la coincidencia en el tiempo de dos o más hechos. Y resulta sorprendente que estos capítulos de la Torá se den justamente en coincidencia con los días de Yom a Shoá beaguevurá (recuerdo del Holocausto nazi y el heroísmo), Yom Hazikarón(fecha que recuerda a los caídos en las guerras de Israel y a las víctimas del terrorismo), y del Yom Ha’atzmaut (o día de la Independencia del Estado de Israel).

En la vida y en la muerte.

Si uno piensa en el libro del Génesis, donde el Patriarca Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, ante la orden divina. Entonces vemos que el judaísmo es profundo, y asumir el vínculo teniendo la condición judía, implica adquirir una

una Fe visceral, que talla muy profundo hasta el tuétano de nuestros huesos.

La superficialidad del texto, se abre paso hasta poner en evidencia y exigir levantar nuevas capas o cubiertas que se nos presentan con nuevas pruebas o desafíos.

Reflexión final.

El judaísmo no puede ser una cuestión part-time (tiempo limitado), o secundaria. Y qué duda cabe que es un hermoso, pero al mismo tiempo peligroso trabajo o servicio que podríamos definirlo como full -time o trabajo a jornada o tiempo completo.

Para algunos judíos tiene que ver con cierto grado de especulación, mientras que para otros una entrega total que incluye como lo dice en el rezo del Shemá Israel (escucha Israel), su corazón, su alma, y hasta todo su patrimonio o puede que otros lo puedan traducir como todo su Ser.

En verdad, es un tópico full life que significa una ocupación para toda la vida. Y si bien, nuestra religión no alienta el martirio, ya que pone énfasis en todos los actos que son por la vida, siempre deja abierta la puerta donde esta posibilidad pudiera existir o requerirse (bar minan o lejos de nosotros).

Para concluir, todos los caídos, grandes o pequeños, militares o civiles, caídos en las guerras de Israel de esta forma lo atestiguan. Ajarei mot-kedoshim o después de la muerte de estos kedoshim o santos, todos nuestros hermanos caídos en todas las contiendas que tuvo y tiene que superar Israel para mantener su existencia y poder lograr su supervivencia rodeado por enemigos externos en todas sus fronteras, y hoy por hoy internamente frente al terrorismo árabe- palestino e islamita de naturaleza doméstica, pero no menos grave ni menos letal.

Obvio, y para concluir, los judíos de las diásporas tenemos también nuestros muertos (Ajarei mot Kedoshim) en decenas de atentados terroristas y otros que se pierden y asimilan en ese otro holocausto silencioso del que pocos desean mencionar.

Es el deseo profundo de este aprendiz de escritor que podamos vivir siempre para poder hacer actos que impliquen kidush Hashem y no tener que morir para ser englobados dentro del título de esta presentación.