Diario Judío México - El presentador de la televisión egipcia Maged Abdallah dijo en un programa presentado el 28 de abril, 2020 en el canal de televisión de la (Hermandad Musulmana Egipcia en Turquía) Elsharq de que el cine egipcio fue fundado por judíos y que la mayoría de los actores y equipos de filmación egipcios eran judíos. Este explicó que en Los Protocolos de los Sabios de Sión, los judíos expusieron su plan para apoderarse del mundo y obtener el control de las mentes de los pueblos a través de los medios de comunicación y la prensa. Este dijo que, por lo tanto, era «natural» que los judíos tomaran el control del cine y afirmó que el cine, el fútbol, ​​la prensa, los casinos, los clubes nocturnos y las agencias de publicidad del mundo son administrados y son propiedad de judíos.

Para ver el video del presentador de la televisión Maged Abdallah en el portal MEMRI TV, pulse aquí o debajo.

«Los judíos se dieron cuenta desde muy temprano de que el cine debería influir sobre la población y se apresuraron a ponerle las manos».

Maged Abdallah: «El cine egipcio fue fundado por los judíos. Esta es una verdad histórica que no podemos negar. Debemos pensar y darnos cuenta de este hecho, para de esta manera familiarizarnos con el historial del cine egipcio desde sus comienzos y hasta el día de hoy. Nada ha cambiado. Muchos de ellos no eran egipcios, tal como he dicho, pero algunos actores si eran judíos egipcios.

«¿Por qué los musulmanes y los cristianos no jugaron un papel al comienzo del cine [egipcio]? La idea predominante para ese entonces era que el cine es algo muy extraño. Incluso la actuación se la consideraba extraña. La mayoría de los actores de teatro eran judíos y quienes ingresaron a la [industria] del cine también eran judíos, porque las mujeres musulmanas y cristianas egipcias consideraban muy vergonzoso que una mujer musulmana actuara en teatro o en películas. El gran actor de teatro Youssef Wahbi fue el primero en actuar en una película sonora egipcia.

[…]

«Es cierto que algunos egipcios musulmanes actuaron en esta película junto a Youssef Wahbi, pero todo el equipo técnico estaba compuesto por judíos, judíos egipcios y judíos italianos y franceses. ¿Por qué? Porque los judíos se dieron cuenta desde el principio de que el cine debería ser algo muy influyente y se apresuraron a ponerle las manos.

«Los Sabios de Sión escribieron sobre esto en sus Protocolos… [Los judíos] sabían cómo controlar las mentes de los pueblos del mundo»

«Los Sabios de Sión escribieron sobre ello en sus Protocolos. ¿Qué dijeron ellos en los Protocolos de los Sabios de Sión? Ellos dijeron que tomarían el control del mundo utilizando algunas cosas. No deseaban perder el tiempo discutiendo cosas entre sí mismos cuando se sentaron a escribir Los Protocolos de los Sabios de Sión, los judíos sabían hacia dónde iban. Sabían muy bien el cómo controlar las mentes de los pueblos del mundo.

«[Los judíos] incorporaron a sus hijos quienes eran técnicos y actores en el [cine] y compraron a las estrellas internacionales y tomaron el control de estos»

«¡Los medios de comunicación! Eso fue lo primero que escribieron en esos Protocolos. Fue escrito en el Protocolo 13. Los medios de comunicación, la prensa… Cuando surgió el cine, era algo natural que se incluyera en los medios de comunicación y la prensa. Incorporaron a sus hijos, quienes eran técnicos y actores al [cine] y compraron a las estrellas internacionales y tomaron el control de estas figuras.

[…]

«El cine, el fútbol, ​​la prensa, los casinos, los clubes nocturnos… las compañías de publicidad del mundo… ¿a quién le pertenecen? ¿Quiénes las dirigen? Son todos, sin excepción alguna, judíos»

«El cine, el fútbol, ​​la prensa, los casinos, los clubes nocturnos – vean quiénes son sus dueños, quienes las dirigen… Más importante aún – las compañías de publicidad del mundo. Vean quiénes son sus dueños, porque estas compañías operan las fábricas, son las que crean los anuncios, controlan los canales de televisión y los financian a través de anuncios. ¿Y quiénes son sus dueños? ¿Quiénes las dirigen? Todos, sin excepción alguna, son judíos».