Artículo en un diario en idioma urdu alega una conspiración judía para demoler la mezquita de Al-Aqsa: ‘Los elementos ortodoxos insisten en que la nueva reconstrucción de este templo será donde se encuentran la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula dorada’

En un artículo reciente en un periódico en lengua urdu, el escritor paquistaní Masood Abdali argumentó que los judíos ortodoxos quieren revivir la tradición de sacrificar un animal en el lugar donde se encuentran la Cúpula Dorada y la Mezquita de Al-Aqsa, y que tras ese sacrificio seguirá la construcción del Templo de Salomón en el mismo sitio.

En el artículo, titulado «Una bomba de tiempo está a punto de explotar en Al-Quds [Jerusalén]», Masood Abdali también escribió que, según los historiadores hebreos, una vaca roja impecable debe ser sacrificada como lo ordenó Dios a la nación de Moisés. Como esa vaca roja no fue sacrificada, argumentó, Alá castigó a los judíos quitándoles su lugar de culto.

A continuación, se presentan extractos traducidos del artículo de Roznama Islam:[1]

«También se está revelando una actividad sospechosa en los medios estadounidenses, que puede describirse mejor como una bomba de tiempo para los dos mil millones de hijos del Tawhid [monoteísmo islámico]»

«Las personas bien pensantes del mundo están perturbadas por el derramamiento de sangre que está ocurriendo en Gaza. La destrucción también está en marcha en la orilla occidental del río Jordán, junto a la estrecha franja del mar Mediterráneo a lo largo del desierto del Sinaí. Bombardeos, ataques con drones, disparos, detenciones y secuestros también han convertido en un infierno la vida de 3.200.000 personas que viven aquí… Además, en los medios de comunicación estadounidenses se está revelando una actividad sospechosa que podría describirse mejor como una bomba de tiempo para dos mil millones de hijos del Tawhid [monoteísmo islámico] Para entender esto, hay que echar un vistazo a un rincón de la historia de Bani Israel [los hijos de Israel].

«En los versículos 60-70 del capítulo dos del Corán se cuenta una historia según la cual Alá había ordenado a la nación de Moisés sacrificar una vaca. Después de preguntas y respuestas de la gente, se detalló el signo del animal: la vaca debía ser de mediana edad, juguetona, de color naranja, y no debía haber sido sometida a trabajos forzados. Los historiadores hebreos dicen que era una ternera de color rojo en cuya piel no había pelo blanco ni negro.”

«Según la historia judía, su primer lugar de culto se estableció en 957 a. C. y se llamó Templo de Salomón, que fue demolido en 587 a. C. por el rey Nabucodonosor de Babilonia. En 516 a. C., este lugar de culto fue reconstruido en el mismo sitio… [tras la conquista persa de Babilonia]. En el año 70 a. C., el emperador romano Tito prendió fuego a este templo.”

«El día que ocurrió fue el noveno día del mes de Av en el calendario judío. Sobre esta base, los judíos lo marcan como Tisha B´Av o ‘la tragedia de los nueve’. Con motivo de este duelo, se organiza un ayuno de 24 horas y una búsqueda colectiva del perdón.”

«Según un capítulo… de la Torá o del Antiguo Testamento, también conocido como Biblia hebrea, Dios ordenó sacrificar una ternera roja que no había sido sometida a trabajos duros y en la cual no había ninguna marca ni defecto. Los rabinos judíos dicen que, debido al rechazo de esta orden, Alá privó a los judíos del lugar de culto central como castigo y este templo sólo pudo ser reconstruido después del sacrificio.”

«Durante mucho tiempo se había estado buscando una vaca con estas características, pero un ternero tan impecable, cuya piel no tenía pelo de ningún otro color, no se podía encontrar en ninguna parte. Más recientemente, Yitshak Mamo, un rabino de Jerusalén, comenzó a buscar este tipo de ternero, pero después de buscar en granjas judías de todo el mundo, no pudo encontrar una vaca tan roja.”

«Por fin, en una granja de Texas, en Estados Unidos, encontró una joya tan preciosa. Pero ahora surgió el problema de que, según las costumbres israelíes, el animal no puede importarse de Estados Unidos. El rabino, aduciendo razones religiosas, trajo cinco terneros recién nacidos de esta vaca como mascotas. Estas vacas están siendo criadas en una granja construida en las tierras ocupadas en Cisjordania».

«Los residentes de Quds [es decir, Jerusalén], ofreciendo su sangre sagrada, intentaron despertar a la Ummah»

«Hasta ahora, todo estaba bien. El rabino Yitshak Mamo quiere resucitar la antigua tradición del sacrificio. Lo que preocupa es el lugar de este templo [donde se sacrificarán los animales]. Los elementos ortodoxos insisten en que la nueva reconstrucción de este templo será donde se encuentran la Mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula Dorada.”

«Melissa Jane Kronfeld, líder activa en la reconstrucción del templo, en una entrevista con un representante de la cadena de televisión estadounidense CBS, dijo claramente que ‘el templo había sido construido en el mismo lugar, y por lo tanto se construirá el nuevo templo allí; no queremos arrebatar nada a nuestros hermanos musulmanes ni es necesaria la destrucción de su mezquita [Al-Aqsa]; la mezquita puede permanecer y al ser parte del templo puede convertirse en un lugar de culto para todos, pero que retirar la cúpula de allí; no nos gusta demoler el lugar de culto ni la cúpula dorada, sino que podemos trasladarla a otro lugar.’”

«Cuando la periodista expresó su preocupación de que como resultado de esto pueda ocurrir una guerra sangrienta que crearía inestabilidad en Medio Oriente, ella respondió que la región ha estado en las garras de la inestabilidad durante mucho tiempo e incluso ahora hay una guerra allí (Gaza).”

“Según informes periodísticos, se está discutiendo acerca de que los animales estén libres de pelo no rojo… y si las vacas pasan esta prueba, cualquier día sacrificándolas, martirizando la Mezquita de Al-Aqsa, la nueva construcción del templo puede comenzar. Después de cumplir 100 días del ataque a Gaza, los valientes [israelíes] dijeron que las vacas rojas han llegado a nuestra tierra sagrada. Es decir, la acción del 7 de octubre fue un intento de hacer frente a esta amenaza.”

“Los residentes de Quds [es decir, Jerusalén], al ofrecer su sangre sagrada, hicieron su intento de despertar a la Ummah, pero los muertos nunca pueden ser despertados. Hasta ahora, no hubo noticias sobre la llegada de maquinaria de construcción cerca de Al -Mezquita de Aqsa y la Cúpula Dorada. Pero los ministros extremistas del gobierno [israelí] están presionando para que se cambien las reglas bajo las cuales se prohíbe la entrada de no musulmanes en Al-Quds.»

[1] Roznama Islam (Pakistán), 23 de marzo, 2024