¿Cómo haces que Bradley Cooper, que no es judío, se parezca a Leonard Bernstein para la película biográfica Maestro?

Bueno, los judíos tienen narices gigantes, ¿verdad? Así que denle a Bradley Cooper una nariz protésica gigante.

Así es como Cooper, quien dirige y protagoniza la película, aparentemente decidió manejar su judaización, en cualquier caso. Y como un judío con una nariz grande, realmente quisiera que no lo hubiera hecho. Usar prótesis para enfatizar la diferencia física entre Cooper y Bernstein efectivamente transforma a las personas judías en sus características físicas. Nos convierte en caricaturas.

La representación judía en Hollywood tiene una historia complicada y a veces difícil. A diferencia de las personas negras y asiáticas, los creadores y actores judíos generalmente se ven como blancos en la pantalla. Como resultado, han tenido una presencia sustancial e influyente en la industria fílmica durante mucho tiempo. Aun así, la representación del judaísmo en el cine a menudo ha sido tensa.

Intérpretes como Lauren Bacall, Harrison Ford y Scarlett Johansson, que no se ven estereotípicamente judíos, generalmente hacen papeles no judíos. De hecho, en Ghost World, uno de sus primeros papeles en la pantalla, se dijo que Johansson era una “aria” perfecta.

Los intérpretes cuya apariencia encaja mejor con los estereotipos judíos, en cambio, frecuentemente son relacionados con caricaturas incómodas y odiosas. Peter Lorre (cuyo nombre original es László Löwenstein) hizo el papel de un depredador de niños en M. En Casablanca, es Ugarte, un hombre de negocios grasoso y corrupto definido por su codicia. Paul Reiser en Aliens interpreta al acompañante persuasivo parecido a Ugarte que traiciona a su propia raza. Woody Allen, en la mayoría de sus películas, hace de nerd neurótico.

Hay algunos contraejemplos interesantes. Jeff Goldblum, que a menudo interpreta a un nerd neurótico, se convirtió en el héroe de acción judío en Independence Day. Pero, en general, los judíos en la pantalla solo son reconocibles como judíos cuando interpretan ideas poco halagadoras del judaísmo. Si son convencionalmente atractivos, heroicos, elegantes, interpretan a personas que no son judías. Si son menos convencionalmente atractivos, son estereotipos judíos.

Dada esa dinámica, podría haber sido levemente subversivo que Cooper interpretara a Bernstein. Daniel Craig, un símbolo sexual internacional que no es judío, interpretó a un heroico luchador de la resistencia judía antinazi en Defiance. La película insistió efectivamente en que los judíos podían ser los héroes de sus propias historias del Holocausto, en lugar de depender de gentiles salvadores. Y parte de ese mensaje era que los judíos podían verse así.

Bradley Cooper también es ampliamente reconocido como un tipo guapo. Tenerlo interpretando a un hombre judío podría haber transmitido el mensaje (¡exacto!) de que no todas las personas judías se parecen. Especialmente porque Cooper, al igual que Cooper, con su propia nariz, parece que podría ser judío con bastante facilidad; mi esposa (sin duda parcial) incluso dice que me parezco un poco a él. Las personas judías, ¡a veces parecemos personas no judías! Es casi como si todos fuéramos humanos.

Alternativamente, como escribió un usuario de Twitter: “Si la nariz es tan importante para el personaje que necesita ser destacada, simplemente elige a alguien con ese tipo de nariz”. ¿Estaba Cooper buscando características auténticas? Bueno. Encuentra a alguien que haya vivido auténticamente con esas características durante toda su vida.

En cambio, Cooper optó por la peor de todas las opciones. No reconoció que los judíos pueden verse de muchas maneras diferentes. No encontró a alguien que fuera judío para interpretar a una persona con aspecto de judío. Simplemente decidió tratar el hecho de ser judío como una especie de truco de maquillaje monstruoso. Eso dice que el pueblo judío es antinatural, artificial y falso. También dice que los hombres judíos son tan feos que el famoso y apuesto actor tiene que desfigurarse para interpretar a uno.

Estoy seguro de que para muchos esto parece un problema trivial; ¿A quién le importa la película biográfica hollywoodense de Bradley Cooper? Seguramente, con el derecho al aborto bajo ataque, los casos de covid en aumento y la democracia en peligro, hay cosas más importantes de las que hablar. Y sí, la nariz de Bradley Cooper no es el problema más serio que enfrenta el mundo en este momento, ni siquiera el problema más serio que enfrenta el pueblo judío. Pero los estereotipos tienen consecuencias en el mundo real.

Parezco convencionalmente judío: tengo una nariz grande, rasgos prominentes, cabello rizado. Como resultado, cuando las personas en línea quieren descartar lo que digo o no les gusta un artículo que he escrito, me envían fotos de mí mismo con comentarios despectivos. Cuando señalo que esto es antisemita, se ríen y dicen: “No, solo eres feo”. Es una buena apuesta que las respuestas a este artículo incluirán personas que insultan mi apariencia. Se supone que los judíos no son atractivos; Se supone que nuestras caras son un blanco. Y si objetamos, es solo una prueba más de que somos ridículos y debemos ser despreciados.

Una película biográfica de un artista judío célebre y talentoso no debería fomentar este tipo de estereotipos antisemitas. Pero Cooper parece, desafortunadamente, haberse quedado atascado en esos estereotipos. Cuando se le pidió que interpretara a un músico, compositor y ser humano complicado, Cooper no pudo ver más allá de la nariz de Bernstein. Eso no es un buen augurio para la calidad de la película biográfica. Y tampoco es bueno para los judíos.