Señores del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

De mi consideración:

He visto con enorme satisfacción que ustedes, en el fiel cumplimiento de lo que corresponde a sus altos cargos, decidieron reunirse en el día de mañana lunes para tratar el actual conflicto bélico entre Israel y la Jihad Islámica de Gaza.

Me parece muy bien que cumplan con el cometido para el cual fueron electos. Especialmente veo vuestra gran preocupación por las muertes dentro de la Franja de Gaza.

No veo la misma preocupación de ustedes en cuanto a las muertes que podían causar los 900 misiles lanzados por la Jihad en 48 horas, y que aún siguen tirando no sabemos por cuanto tiempo. Claro que muchas de esas muertes se evitan gracias a la tecnología israelí.Es evidente que a ustedes les molesta que muera un palestino pero no les preocupa que mueran israelíes. También se vio la muerte de niños palestinos, pero esta vez el ejército israelí tuvo la previsión de filmar lo sucedido, por lo que los intentos de echar la culpa de la muerte de niños a Israel les fracasó.

También me preocupa que a ustedes no les preocupó hasta la fecha las muertes por la invasión en el año 2014 del ejército ruso a Crimea, y la invasión a otras regiones ucranianas en el correr de este año.

Me siguen apareciendo preocupaciones: qué hay de las guerras en Siria, Irán, Irak, Somalía, Yemen, los asesinatos selectivos de contrarios a los regímenes gobernantes en tantos países, especialmente en las dictaduras desde la China asiática hasta la Nicaragua centroamericana, pasando por Venezuela, Cuba, y muchos otros sitios?.

Para facilitarles la tares les expongo los siguientes datos:

a) en el territorio de Gaza no hay un solo civil ni militar israelí, salvo los que los gazatíes tienen prisioneros y rehenes (vivos o muertos).

b) el Estado de Israel no tiene el más mínimo interés en un solo centímetro cuadrado del territorio de Gaza, como tampoco le interesa otra cosa que los gazatíes dejen de intentar matar israelíes.

c) Quienes dominan Gaza tanto políticamente como en lo militar (Hamas y Jihad Islámica) tienen como único motivo de existencia el eliminar al Estado de Israel, y eso consta claramente en sus actas de fundación y en los intereses iraníes que ellos representan, por lo que si ustedes tienen la intención de que no haya más guerras, lo único que deben hacer es eliminar a Hamas y a Jihad Islámica.

Para eso existen mecanismos como los ejércitos de la ONU, no es necesario que Israel tenga que gastar fortunas en ejército y armamento, esas fortunas podrían contribuir a mejorar la situación económica desesperante de los habitantes de Gaza.

d) Está dentro de vuestras atribuciones declarar criminales de guerra a los cabecillas palestinos e iraníes causantes de todo este conflicto. De hacerlo así se evitarían injustas muertes y se haría justicia.

En el entendido de que ustedes entienden bien el tema, les dejo planteadas las fáciles soluciones. Quedan en vuestras manos.