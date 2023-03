Clandestina – Marie Jalowicz Simon

“Un día, subiendo la escalera que conducía a nuestro sótano, oí un enorme estruendo en el desván. Me invadió el pánico: ¿la Gestapo? Sería absurdo, me convencí de inmediato. Si me han denunciado, no se pondrían a picar y a dar martillazos en el desván. Pero necesitaba ese tipo de justificaciones para domeñar mi miedo”.

Marie Jalowicz Simon

Traductor: Ibon Zubiaur Mirantes

Editorial: Errata Naturae y Periférica

Año: 2014

Sinopsis: En la Alemania de Hitler se autodefinían como clandestinos todos aquellos opositores y/o judíos que luchaban contra su fatídico destino. Una de ellas fue Marie Jalowicz Simon, que en 1942, con 19 años, decidió hacer lo imposible por evitar los campos de concentración.

Por eso pasó años, incansable, escondiéndose por Berlín. Burló redadas de las SA, denuncias de vecinos, enfermedades o inclemencias del tiempo. Y lo consiguió gracias a su esfuerzo, sus ganas y, sobre todo, su imaginación. Pero también gracias a la solidaridad de muchos alemanes y alemanas que, a pesar de haber sido introducidos inevitablemente en la rueda del régimen nazi, hicieron oposición al de la única manera que podían: salvando el mayor número de vidas posible.

‘Clandestina’ son las memorias de Marie Jalowicz, narradas 50 años después.

Por qué recomendamos ‘Clandestina’, de Marie Jalowicz

Aunque hay innumerables libros sobre una de las etapas más oscuras de la historia mundial, no hay muchos que lo cuenten desde el punto de vista de los que consiguieron sobrevivir. Jalowicz Simon lo hace aquí, y no sólo de manera fehaciente sino, también, con cierto sentido del humor. Porque para ella burlarse del final que le tenían preparado los nazis no era una opción sino una obligación y casi una aventura.

Jalowicz aceptó contar su historia a su hijo pocos meses antes de nacer. Gracias al epílogo que este (historiador de profesión) hace, entendemos cómo la longeva vida de esta berlinesa estuvo marcada por aquellos pocos años en los que estuvo escondiéndose. A pesar de negarse durante décadas a hablar de aquella etapa, Jalowicz llegó a una conclusión: logró sobrevivir gracias al azar.

Valorada por The Washington Post como “las memorias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial”, ‘Clandestina’ es una biografía histórica que se rifarían los mejores guionistas de Hollywood.

