El presidente Vladimir Putin de Rusia ha utilizado el término 'desnazificación' para justificar la invasión de Ucrania, una etiqueta que no solo carece de fundamento sino que también ha demostrado ser enormemente problemática para la próspera comunidad judía del país.

¿Qué tan grande es la comunidad judía de Ucrania?

Con hasta 400.000 residentes judíos, dependiendo de la fuente de los datos, Ucrania es el hogar de la quinta comunidad judía más grande del mundo después de Estados Unidos, Israel, Rusia y Francia.

Antes de la invasión rusa y el posterior éxodo de refugiados, la comunidad contaba entre 360.000 y 400.000, según el Congreso Judío Europeo.

La ciudad capital, Kiev, ha sido el hogar de más de una cuarta parte de la comunidad, alrededor de 110.000, dice el congreso. Existen otras comunidades importantes en Dnipro (60.000), Kharkiv (45.000) y Odesa (45.000). Los judíos también viven en muchos pueblos pequeños en todo el país, aunque el oeste del país tiene solo un pequeño remanente de comunidades anteriormente vibrantes, con Lviv y Chernivtsi con alrededor de 6,000 judíos cada una.

El Instituto para la Investigación de Políticas Judías (JPR, por sus siglas en inglés) estima que la población judía “núcleo”, aquellos que eligen identificarse como judíos en los censos y encuestas, es de 45,000, pero el proceso es complicado. En su nuevo informe titulado ¿Cuántos judíos pueden quedar atrapados en el conflicto de Ucrania? El director ejecutivo del instituto, el Dr. Jonathan Boyd, escribe: “Determinar con precisión cuántos judíos viven en países excomunistas como Ucrania y Rusia es un desafío notorio.

“La vida judía se vio gravemente obstaculizada durante la era soviética, lo que hizo que fuera extremadamente difícil transmitir la identidad judía a la siguiente generación, por lo que hoy en día hay recuentos de población judía notablemente diferentes, dependiendo de cómo se defina quién es y quién no es judío”.

El número, según el Dr. Boyd, se duplica inmediatamente si la definición se amplía para incluir a aquellos con al menos un padre judío, mientras que aumenta aún más cuando se tienen en cuenta los familiares no judíos de los que se identifican a sí mismos como judíos.

Él escribe: “Nuevamente, esta es otra medida importante en estos dos contextos, ya que los matrimonios mixtos son muy comunes y las agencias judías que apoyan a los judíos en ambos países a menudo extienden ese apoyo a los miembros de su familia, independientemente de si son judíos o no”.

Según el JPR, las principales concentraciones de población judía han estado alrededor de Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Odesa y Donetsk.

¿Qué pasa con el presidente de Ucrania?

Volodymyr Zelensky, el ex actor de comedia y la voz del oso de Paddington en ucraniano, se ha convertido en el rostro del conflicto. Zelensky, quien llegó al poder con una victoria aplastante en 2019, nació de padres judíos en la ciudad industrial sureña de Kryvyi Rih. Su primer idioma es el ruso, aunque habla ucraniano e inglés con fluidez.

Un artículo reciente de la Agencia Telegráfica Judía incluye detalles sobre la herencia judía de Zelensky, obtenidos de numerosas entrevistas y artículos que ha realizado en el pasado.

En una entrevista con The Times of Israel en enero de 2020, Zelensky dijo que su educación no había sido ortodoxa, sino que creció en “una familia judía soviética ordinaria”. “La mayoría de las familias judías en la Unión Soviética no eran religiosas. Sabes que la religión no existía en el estado soviético como tal”, dijo.

Según el Jewish Chronicle , Zelensky reveló públicamente sus vínculos personales con el Holocausto cuando asistió a una ceremonia en Israel en 2020 para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.

Contó “una historia de cuatro hermanos”: “Tres de ellos, sus padres y sus familias fueron víctimas del Holocausto. Todos ellos fueron fusilados por los ocupantes alemanes que invadieron Ucrania. El cuarto hermano sobrevivió.

“Dos años después de la guerra, tuvo un hijo, y en 31 años, tuvo un nieto. En 40 años más, ese nieto se convirtió en presidente y hoy está ante ustedes”.

Otros hijos e hijas judíos conocidos de Ucrania incluyen a Golda Meir (1898-1978), la primera mujer primera ministra de Israel, y Sholem Aleichem (1859-1916), una autora y dramaturga yiddish en cuyo trabajo se basó el musical Fiddler on the Roof .

Historia antes de la Segunda Guerra Mundial

Los primeros asentamientos judíos en el país se remontan al siglo VIII, cuando los refugiados se establecieron allí después de huir de la persecución en el Imperio Bizantino, Persia y Mesopotamia.

Según la EJC, una de las tres puertas de Kiev se llamaba Zhydovski, la "Puerta de los judíos" en 1016. La comunidad floreció en ese momento, pero también sufrió períodos de persecución y antisemitismo.

Bajo la Mancomunidad Polaco-Lituana, que duró de 1569 a 1795, los judíos crecieron hasta convertirse en un grupo minoritario étnico grande e importante, pero el antisemitismo también experimentó un resurgimiento.

En 1648, según la Biblioteca Virtual Judía, los cosacos instigaron un levantamiento contra los judíos que resultó en la masacre de miles.

El movimiento jasídico echó raíces en el este de Europa a partir de las enseñanzas de Israel Ben Eliezer, conocido como el Baal Shem Tov (1698-1760), que impulsó el desarrollo de la vida judía en Ucrania.

Durante el siglo XIX, Ucrania estaba densamente poblada de judíos que destacaban en el comercio y la industria de la región, especialmente en Kiev, Odesa y Kharkiv. El emperador ruso Alejandro III restringió las ocupaciones que los judíos podían emprender y las limitó a vivir en una región que se conoció como la Zona de Asentamiento, que incluía partes de Ucrania.

Los pogromos de 1881-1884 y las políticas tanto de Alejandro III como de su sucesor, Nicolás II, alentaron a algunos judíos a emigrar a los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero la peor violencia se produjo entre 1918 y 1920 cuando miles fueron asesinados.

La segunda Guerra Mundial

En vísperas de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, Ucrania albergaba la mayor población judía de Europa, según el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.

Se estima que 1,5 millones de judíos fueron asesinados allí, aunque el panorama aún es confuso a medida que los investigadores continúan investigando esto, dice el museo. La mayoría fueron asesinados cerca de donde vivían por Einsatzgruppen, las “unidades móviles de matanza” de las SS, así como por sus colaboradores, en lugar de ser deportados a los campos.

Antes de la guerra había 120.000 judíos viviendo en Kiev, pero muchos huyeron cuando se acercaron los nazis, dejando 60.000 cuando llegaron los alemanes.

Una de las masacres más grandes de la guerra fue en Babyn Yar en septiembre de 1941 en un barranco en las afueras de Kiev. Según los informes enviados a la sede de Einsatzgruppen en Berlín, 33.771 judíos fueron masacrados durante este período de dos días. Hubo más asesinatos en el sitio durante los siguientes dos años.

El martes 1 de marzo de 2022, proyectiles rusos cayeron cerca del monumento a las víctimas de Babyn Yar. Después del ataque, el presidente Zelensky tuiteó: “¿De qué sirve decir 'nunca más' durante 80 años, si el mundo permanece en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos cinco muertos. La historia se repite…”

La era soviética

La religión no se practicaba libremente en la Unión Soviética y, aunque las cifras seguían siendo altas, muchos judíos se sentían incapaces, o no dispuestos, a practicar su religión.

Según el JPR, el recuento de la población judía central de Ucrania en el momento de la caída del Muro de Berlín en 1989 era de 487.300. Pero las cifras disminuyeron drásticamente después del colapso del comunismo, ya que provocó que cientos de miles de judíos emigraran en busca de estabilidad política y económica, particularmente a Israel, Estados Unidos y Alemania. Como resultado, la población judía de Ucrania se redujo en aproximadamente un 91 por ciento, según el JPR.

Ucrania independiente

En su informe de 2014, el JPR citó estadísticas del Comité Estatal de Etnias y Religiones, que mostraban que 288 organizaciones nacionales judías y 297 congregaciones religiosas judías estaban registradas en Ucrania a principios de 2010. Se deben agregar alrededor de 100 organizaciones benéficas y fundaciones judías. a este número, dijo la JPR.

La educación sobre el Holocausto ha sido obligatoria para los niños ucranianos desde 1999 y los presidentes y primeros ministros de Ucrania participan oficialmente tanto en las ceremonias de conmemoración dedicadas a los aniversarios de Babyn Yar como en las festividades de las festividades judías. En 2008, con la ayuda de los empresarios Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov, se inició en Dnepropetrovsk la construcción del Centro Menorah de 22 pisos, que fue publicitado como el centro comunitario judío más grande del mundo. Se inauguró cuatro años después.

La tranquila ciudad de Uman, a unas tres horas al sur de Kiev, también ha visto un renacimiento en la vida judía en los últimos años como un lugar de peregrinación al que acuden miles de judíos religiosos cada año. Allí visitan el lugar de entierro del sabio jasídico Reb Nachman de Breslov (1772-1810), particularmente en Rosh Hashaná, el año nuevo judío. En 2018, unas 30.000 personas visitaron la tumba del rabino Nachman y Uman tiene ahora una población judía de más de 500 durante todo el año, según The Times of Israel .

La invasión de Rusia

Al igual que la población ucraniana en general, los miembros de la comunidad judía se han involucrado en el movimiento de resistencia, mientras que otros están huyendo del país. Las organizaciones de la comunidad judía de todo el mundo también se han involucrado en esfuerzos humanitarios para apoyar a las víctimas de la guerra. Como parte de sus esfuerzos para ayudar a los refugiados, EJC ha iniciado la entrega de camiones a las fronteras de Hungría y Eslovaquia con Ucrania.

La Agencia Judía está sobre el terreno, ayudando a los judíos ucranianos que buscan hacer aliyá (inmigración) a Israel de forma rápida y segura y apoyando y protegiendo a los miembros de la comunidad judía ucraniana que han optado por quedarse.

Mientras tanto, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, se reunió con un avión de evacuados judíos, incluidos 100 huérfanos, que llegaron al país la semana pasada. Bajo la Ley de Retorno del país, cualquier persona con al menos un abuelo judío es elegible para convertirse en ciudadano israelí.

Según la Agencia Judía, 2.000 judíos han llegado hasta ahora a los centros de procesamiento de Aliyah administrados por la Agencia Judía y la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos que se encuentran en países fronterizos con Ucrania.