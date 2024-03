Creciente influencia de la Compañía Militar Privada Wagner (PMC) en la República Centroafricana (RCA)

Mientras continúa la guerra de Rusia en Ucrania, aumentando las tensiones con Occidente y provocando sanciones internacionales, el Kremlin se esfuerza por aumentar su influencia en los países del «Sur Global». En la República Centroafricana, los mercenarios de la Compañía Militar Privada (PMC) Wagner, financiada por Rusia, tienen este objetivo. Wagner PMC ha estado operando en la República Centroafricana desde al menos 2018. Después de la muerte de los comandantes de Wagner, Yevgeny Prigozhin y Dmitry Utkin, los mercenarios firman contratos directamente con el Ministerio de Defensa ruso. [1] El Grupo Wagner continúa aumentando su influencia en el continente, ampliando sus operaciones desde las puramente militares a los medios de comunicación, pero pronto podrían enfrentarse a un nuevo competidor constituido por los servicios especiales de Ucrania.

Wagner PMC en la RCA

Los canales asociados con Wagner publican periódicamente artículos sobre la actividad del grupo en África, incluidos vídeos de entrenamiento de combate y operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA). [2] Por ejemplo, el 20 de marzo de 2024, el canal de Telegram «Wagner Orchestra/Wagner», asociado con Wagner PMC, publicó un vídeo [3] de las fuerzas de Wagner y las FACA atacando el transporte y el personal de «militantes en la RCA». El vídeo muestra un ataque con un helicóptero (posiblemente un Mil Mi-8 de fabricación soviética, un helicóptero mediano de dos turbinas de los años 60) contra varias camionetas. El texto del vídeo afirma que más de 20 «pandilleros» fueron «eliminados». Otro mensaje, el 19 de febrero, muestra cadáveres de los «militantes». [4]

Esta captura de pantalla de la publicación [5] del canal Telegram «Wagner Orchestra/Wagner» muestra a varios militantes muertos, como resultado de una operación especial de las fuerzas de las FACA con el apoyo del PMC Wagner en el norte de la República Centroafricana. La publicación afirma que las pérdidas de los militantes consistieron en ocho hombres muertos y aproximadamente 20 heridos.

Parece que las operaciones de Wagner en la República Centroafricana se están extendiendo más allá de las misiones de combate para incluir la mediación de conflictos y la difusión de propaganda positiva sobre Rusia y la «marca» del Grupo Wagner. Uno de los mensajes, [6] publicado el 12 de marzo, afirmaba que los mercenarios de Wagner habían mediado en un conflicto que involucraba un secuestro en una aldea ubicada en la prefectura de Mbomou. La publicación adjunta muestra a los aldeanos locales sosteniendo banderas rusas. Las actividades de desarrollo comunitario incluyen: miembros de Wagner que celebran las festividades militares rusas con residentes locales de la República Centroafricana; [7] proyección de películas que glorifican al grupo; [8] organización de mítines de deportes de motor, [9] y ceremonias conmemorativas [10] en honor a los fallecidos comandantes de Wagner, Yevgeny Prigozhin y Dmitry Utkin. [11] A una de esas ceremonias asistieron representantes de las autoridades militares, la policía y la gendarmería de la república.

La foto [12] muestra a combatientes armados del PMC Wagner con aldeanos de la República Centroafricana posando con banderas rusas después de la resolución de un conflicto que involucraba un secuestro.



Esta foto, que acompaña a una publicación [13] en el canal de Telegram «Wagner Orchestra|Wagner», muestra a los participantes en una manifestación motorizada en apoyo del grupo Wagner en Bambari, en el centro de la República Centroafricana. Los hombres de la foto posan con camisetas con el logo de PMC «Wagner».



Esta foto, publicada en el canal de Telegram «Wagner Orchestra|Wagner», muestra a militares de las FACA saludando el monumento «Ti Bata Siriri na Bê Afrika» («Mantengamos la paz en la República Centroafricana»), dedicado a la camaradería entre instructores militares rusos (el Grupo Wagner) y militares de las FACA.

Los militares de Wagner incluso pudieron votar en las últimas elecciones presidenciales rusas. El 17 de marzo, el canal «Wagner Orchestra|Wagner» mostró [14] varias fotografías de los mercenarios del grupo, estacionados en la República Centroafricana, votando en las elecciones presidenciales rusas. Las fotografías que ilustran la publicación muestran a los mercenarios del grupo enmascarados de pie dentro y frente a un edificio consular ruso.

Después de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional frenaron la asistencia financiera y los programas de apoyo al país, las autoridades de la República Centroafricana comenzaron a esforzarse por profundizar la cooperación con el Kremlin. El 18 de abril de 2023, el presidente del Consejo Económico y Social de la República Centroafricana, Alfred Tainga Poloko, durante una mesa redonda organizada por la Cámara Pública de Rusia, afirmó que la República Centroafricana tiene la intención de desarrollar aún más las relaciones con Rusia. [15] El 16 de febrero de 2024, el presidente del país, Faustin-Archange Touadera, en el foro de Moscú clamó: «¡Por la libertad de las naciones!» elogió los esfuerzos de Rusia en la lucha contra el «neocolonialismo» (que sufre la República Centroafricana, según los participantes en el foro). [16]

Reclutamiento del Grupo Wagner

Se lanzó una amplia campaña de reclutamiento como prueba más de los esfuerzos del grupo Wagner por aumentar su influencia en el continente. El 12 de marzo, un canal de Telegram de la «Zona Gris» asociado con Wagner publicó un anuncio de reclutamiento para una «gira africana». [17] En la publicación buscaban especialistas militares – tanto ex wagneristas como nuevos reclutas – y enumeraba contactos (números de teléfono) para posibles reclutas. Un número especial destacaba las vacantes para operadores de vehículos aéreos no tripulados.

Esta captura de pantalla de una publicación [18] de un canal de Telegram de la «Zona Gris» muestra a varios mercenarios de Wagner armados; sus rostros fueron distorsionados a borrosos digitalmente. La marca de agua en la parte superior de la imagen es el logotipo del Grupo Wagner. El título dice: «Bienvenido a África. Trabaja y viaja con Wagner Group».

Además de especialistas en combate, el grupo busca intérpretes; Se necesitan especialmente conocimientos de francés y árabe. [19] El anuncio en Telegram promete buenas condiciones de trabajo: «una remuneración económica justa y decente; seguro de vida y de salud; el mejor equipamiento y tecnología moderna». El anuncio advierte: «El trabajo es peligroso y [requiere] responsabilidad, ¡pero es muy interesante!»

Servicios especiales de Ucrania

El Grupo Wagner puede enfrentarse a un enemigo familiar en suelo africano: la inteligencia ucraniana. El 26 de febrero, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirill Budanov, durante el foro «Ucrania. Año 2024» confirmó la presencia de la inteligencia ucraniana en Sudán. [20] En sus palabras, esto se hizo para «eliminar al enemigo ruso en todos los lugares imaginables de la Tierra».

A su vez, la «Zona Gris» reveló que los pilotos militares rusos (incluidos los que sirven en el Grupo Wagner) comenzaron a recibir llamadas telefónicas con ofertas para unirse al conflicto armado en Sudán (del lado de las Fuerzas Armadas Sudanesas). El mensaje expresaba profunda preocupación por la llamada, advirtiendo a los militares que no aceptaran las ofertas: «¡Atención! Recientemente, pilotos con experiencia en África, incluidos miembros del Grupo Wagner, comenzaron a recibir llamadas telefónicas con ofertas para participar en el conflicto armado en Sudán, dentro de las Fuerzas Armadas Sudanesas. ¡Cuidado! En el conflicto sudanés no participan fuerzas rusas, pero según la información disponible, unidades especiales de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) de Ucrania están luchando abiertamente del lado de las Fuerzas Armadas Sudanesas… ¡El Grupo Wagner no participa en la guerra civil en Sudán!» señala la publicación. El texto afirma que las Fuerzas Armadas de Ucrania están detrás de esos llamados. El mensaje parece percibir el peligro como muy real: «¡Salvad vuestra vida y vuestro honor!», insta el texto. Luego, el post invita a aquellos que deseen participar en las hostilidades en África a alistarse únicamente a través del Grupo Wagner.

