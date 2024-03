Crecientes críticas a Hamás y su líder Sinwar por parte de los habitantes de Gaza: “están comerciando con nuestra sangre”

Los residentes de Gaza continúan criticando duramente a Hamás y sus líderes en las redes sociales y en manifestaciones.[1] Lo acusan de insistir en continuar la guerra contra Israel a cualquier precio, a pesar de no lograr más que muerte y destrucción, de librar guerras que sirven a la agenda de Irán y no liberan a Palestina, y de poner en peligro las vidas de civiles al utilizarlos como escudos humanos para sus operativos militares. Las críticas y burlas también se dirigen a las declaraciones hechas por líderes de Hamás que viven en el extranjero, pero esperan que el pueblo de Gaza soporte el costo de la guerra. Un usuario de las redes sociales incluso llamó a estos líderes «bestias y asnos». «Queremos que los ríos y lagos de sangre ahoguen a todos, para que podamos disfrutar mucho mientras pretendemos llorar a través de nuestras pantallas y detrás de nuestros teclados, mientras tomamos café o vino.”

La siguiente es una muestra de las críticas expresadas contra Hamás y sus líderes.

“Hamás está librando una guerra innecesaria; Sinwar está destruyendo Gaza y matando a su pueblo”

Los habitantes de Gaza en las redes sociales continúan responsabilizando a los líderes de Hamás de la guerra con Israel, especialmente al jefe del Buró Político de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar. Gran parte de las críticas expresadas por los habitantes de Gaza se refieren al cruel desprecio de Hamás por sus vidas, sus propiedades y sus opiniones, al tiempo que señalan que este movimiento, a pesar de afirmar lo contrario, en realidad no se preocupa por el pueblo de Gaza.

En una protesta contra Hamás en la Franja de Gaza el 22 de febrero de 2023, un hombre de Gaza dijo que Hamás está disparando contra personas hambrientas que buscan comida y que han involucrado al pueblo de Gaza en una guerra que no quiere. El manifestante dijo: «Queremos la paz. Queremos que nuestros hijos vayan a la escuela. Nuestros hijos no deberían ser desplazados». También acusó al líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, de matar a su propio pueblo, diciendo: «Son ustedes los que nos están matando, no el ejército israelí».

Para ver un clip de sus declaraciones en MEMRI TV, haga clic aquí o debajo:

El 4 de febrero, 2024 el usuario de X «Ayman Shurrab» compartió una fotografía de Sinwar y escribió: «¿Qué le dirás a Alá [en el Día del Juicio], oh tú que eres responsable [de esta guerra]? Ustedes destrozaron Gaza, mataron a su pueblo y desplazaron a sus residentes, y ustedes continúan comerciando con nuestras [vidas] y retrasando la hudna [es decir, el alto el fuego con Israel]…”[2]

El tweet de Ayman Shurrab

El usuario de X «Abu Kinan» también acusó a Hamás y Sinwar de librar la guerra a expensas de los habitantes de Gaza siguiendo órdenes de Irán. En este sentido, el 18 de febrero escribió: «Si estamos vivos cuando termine la guerra, no planeo quedarme en Gaza ni siquiera un minuto más, y mi familia tampoco. Dejamos la tierra a Sinwar y su pandilla [es decir, Hamás]. Tal vez hayan ganado. Hemos sacrificado suficiente. Hemos perdido nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros hogares y nuestras propiedades, a pesar de que no hemos hecho nada malo. Y todo porque algunos chiítas [es decir, Irán] deciden nuestro destino. Esta tierra desapareció para siempre y nunca será restaurada». [3]

El tweet de Abu Kinan

“Quienes disparan desde barrios residenciales son asesinos, no combatientes de la resistencia; Los líderes de Hamás cenan manjares mientras se alimentan de la sangre de los habitantes de Gaza”

El usuario de Facebook «Abu Ezz Ahmed» llamó «asesinos» a los combatientes de Hamás y los acusó de poner en peligro las vidas de los habitantes de Gaza al disparar cohetes contra Israel desde barrios residenciales. En una publicación de Facebook del 17 de febrero, escribió:

«Aquellos que dispararon tres cohetes ayer desde un populoso barrio residencial en el norte de Gaza – ¿son combatientes de la resistencia o colaboradores? ¿Dónde estaban estos asesinos – sí, asesinos – con sus cohetes oxidados cuando los residentes abandonaron la zona? ¿Dónde estaban cuando los tanques sembraron destrucción y devastación?… ¿Dónde se escondían[?]…”

“Cuando los residentes regresaron a sus vecindarios para buscar lo que quedaba de sus hogares y refugio allí después de que el ejército [israelí] se retirara, esos [asesinos] aparecieron para disparar sus devastadores cohetes, tres cohetes que cayeron al mar.”

“Vamos, ¿es así como se comportan los combatientes de la resistencia? La gente pobre tomó sus colchones y pertenencias y huyó de la zona por temor al bombardeo israelí [que vendría] en represalia por los cohetes.”

“Hemos visto lo que nos pasó en Gaza cuando la resistencia se convirtió en un espectáculo mediático, un negocio, una [forma de] robo y una [fuente de] sustento. Sus líderes y sus familias cenan manjares mientras se alimentan de nuestra sangre…” [ 4]

Publicación de Abu Ezz Ahmed en Facebook

En lugar de liberar Palestina, ustedes destruyeron Gaza y la hicieron retroceder un millón de años

El usuario de X, «Rawan», acusó a Hamás de destruir la Franja de Gaza en lugar de liberar a Palestina y tuiteó: «Hamás, ¿es ésta la campaña de liberación[?] Contrariamente a las mentiras hipócritas con las que habéis estado alimentando a la gente mientras os engañáis a vosotros mismos pensando que sois los más preparados para ello. ¡Dirige al pueblo y libera Palestina!… Has destruido la ciudad [de Gaza] y la has hecho retroceder un millón de años. Has empobrecido al pueblo de Gaza, que una vez fue fuerte y honorable. Ahora los ricos se han vuelto pobres y los pobres se mueren de hambre.»[5]

El tuit de Rawan

El usuario de X, «Yousuf Ashraf», atacó a Hamás por hacer caso omiso de su responsabilidad por la seguridad de los habitantes de Gaza, tuiteando el 13 de febrero: «Estamos [ahora] bajo la responsabilidad de la UNRWA y Estados Unidos… Que Alá maldiga a Hamás y el día en que llegó al poder. «[6]

“El liderazgo de Hamás en el extranjero pretende hablar en nombre de los habitantes de Gaza, pero está desconectado de la realidad”

Los habitantes de Gaza en las redes sociales también dirigen su ira contra altos funcionarios de Hamás que residen en el extranjero pero que pretenden hablar en nombre del pueblo de Gaza y les exigen más sacrificios y más «firmeza».

Publicación en el canal de Telegram de Gaza opuesto a Hamás: «Los líderes [de Hamás] en hoteles [en el extranjero] no nos representan» (T.me/ahrarqaza2024, 28 de febrero, 2024)

Caricatura en el canal anti-Hamás de Telegram. El liderazgo de Hamás dice a los habitantes de Gaza que perseveren «por el bien de la patria»; los habitantes de Gaza responden: «No hay más dinero ni más patria – su inundación [de Al-Aqsa] nos ha destruido» (T.me/ahrarqaza2024, 2 de febrero, 2024)

«Dígale al señor Osama Hamdan que se calle, estamos hartos de sus discursos y detestamos el sonido de su voz»

Los habitantes de Gaza dirigieron muchas críticas en las redes sociales al funcionario de Hamás, Osama Hamdan, quien desde el 7 de octubre se ha convertido en un destacado portavoz del movimiento y pronuncia floridos discursos en conferencias de prensa en Beirut. El usuario de X «Selwan» tuiteó: «[Osama] Hamdan, una nueva incorporación a la lista de malas palabras». [7] Al día siguiente, el usuario «Zakariya» escribió en un tono similar: «Buenos días a todos, excepto a Osama Hamdan, que Alá no le desee buenos días.»[8]

El 23 de febrero, el juez de Gaza Ziad Abu Al-Hajj escribió en su página de Facebook: «Por Alá, díganle al señor Osama Hamdan que se calle, estamos hartos de sus discursos y detestamos el sonido de su voz. [Los líderes de Hamás], deben dar al pueblo una solución [a la guerra], incluso si es necesario llegar a un acuerdo. Salvar lo que queda de nosotros.”[9]

Publicación de Ziad Abu Al-Hajj en Facebook

“Miembros de Hamás disfrutan del baño de sangre en la Franja de Gaza”

Ibrahim Al-Madhoun, miembro de Hamás, periodista y experto que vive en el extranjero y que frecuentemente publica materiales de propaganda que hacen eco de las líneas oficiales de Hamás, también despertó la ira de muchos habitantes de Gaza en las redes sociales, que lo han criticado abiertamente. Por ejemplo, el 3 de febrero de 2024, Al-Madhoun escribió en un tuit (que luego eliminó después de que generó intensas críticas):

«Los mensajes que salen de la Franja de Gaza dicen: No queremos poner fin a la guerra, a cualquier precio. Hemos pagado un gran precio hasta ahora, y no aceptaremos nada menos que la libertad y un Estado. Nunca regresaremos a bloqueos y cruces fronterizos cerrados. Estamos dispuestos a continuar [esta guerra] hasta el final: esto es lo que dicen los palestinos en las calles de Gaza.”

“La resistencia está diciendo: Estamos listos para algo aún más grande, y lo próximo conmocionará al mundo como el 7 de octubre. Las Brigadas [del ala militar de Hamás, Izz Al-Din] Al-Qassam ya han preparado un plan defensivo y ofensivo, que se desarrollará en el cuarto mes de la [guerra] Inundación de Al-Aqsa; se basa en el desgaste total del ejército de ocupación y su desmantelamiento irreversible… El tiempo está trabajando a favor del desgaste del ejército enemigo y el fin de la empresa [sionista] en la tierra de Palestina.»[10]

En respuesta, el usuario de X «Abu Mustafa» escribió que Al-Madhoun habría dicho esas cosas en nombre del pueblo de Gaza si estuviera físicamente allí. «Abu Mustafa» tuiteó el 4 de febrero: «¿Cuándo terminarán las mentiras? ¿Cuándo terminará el tráfico de sangre de nuestra nación? ¿No tienes ni un ápice de conciencia? Si hubieras dicho algo así entre nuestro pueblo en Gaza, ¡te habrían hecho pedazos!»[11]

El tweet de Abu Mustafa

Después de que Al-Madhoun borrara su publicación debido a las críticas, el usuario de X «Asef Mustafa» compartió un mensaje que decía:

«El cobarde Ibrahim Al-Madhoun ha borrado su tuit en el que afirmaba que el pueblo no está interesado en poner fin a la guerra y en realidad quiere que continúe. Oh, Ibrahim, si estuvieras diciendo la verdad, ¿por qué borraste este tuit, en el que defendiste ostensiblemente la opinión del pueblo?”

«Pero sabes que lo que escribiste era una mentira, y sabes que tu pueblo quiere poner fin a la guerra a toda costa. Deja de mentir y deja de vender el sufrimiento de nuestro pueblo, oh Ibrahim el mentiroso.”

“Estas [publicaciones compartidas aquí fueron tuiteadas por] mi amigo Mu’adh, oh Ibrahim el mentiroso. Él fue martirizado hoy, y en el pasado solía maldecir a vuestro Sinwar y a vuestro [Muhammad] Deif, y vuestras inútiles guerras que nos han matado, a nosotros y nuestros espíritus. Imagínese, oh Ibrahim el mentiroso, que Sinwar y Deif serán los oponentes de Mu’adh en el Día del Juicio, [al igual que] Netanyahu y los líderes de la ocupación, porque han comerciado con nuestra sangre y los cadáveres desmembrados de nuestros hijos.”

«Mi amigo Mu’adh es del pueblo y él es el pueblo. Así que Ibrahim el mentiroso, si eres un hombre, comparte el mensaje del mártir Mu’adh en tu página, ya que este es el verdadero mensaje que refleja la voluntad del pueblo.»[12]

El tuit de Asef Mustafa

El 5 de febrero de 2024 el usuario de Facebook «Adam Al-Madhoon» también compartió una publicación en respuesta a Ibrahim Al-Madhoun:

«¡En cuanto a los mensajes que no salen de Gaza!

«Los mensajes que llegan del extranjero dicen: no queremos poner fin a la guerra, queremos ver más, ver más sangre y destrucción, y alabar la firmeza de las personas que se ven obligadas a ser firmes.”

«Queremos que los ríos y lagos de sangre ahoguen a todos, para que podamos disfrutarlo mientras pretendemos llorar a través de nuestras pantallas y detrás de nuestros teclados, mientras bebemos café o vino.”

«Queremos que ustedes, el pueblo de Gaza que está siendo masacrado, continúen hasta el final, para que podamos decirles que son héroes y leyendas.”

“Por Alá, por Alá, por Alá – los mensajes que se escriben, escuchan y ven [desde Gaza] dicen algo [completamente] diferente, pero [Ibrahim Al-Madhoun y aquellos como él] son una nación de bestias y asnos que se han acostumbrado al baño de sangre y lo disfrutan mucho.”

#May_You_And_The_War_Be_Cursed.»[13]

