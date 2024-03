Cuarenta años después de que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se retirara del Líbano, Hamás trabaja para construir infraestructura militar allí con el apoyo de Hezbollah

Desde el inicio de la guerra entre Israel y las facciones palestinas en Gaza, Israel también ha enfrentado ataques desde el sur del Líbano. Además de los ataques de Hezbollah (cuya presencia en el sur del Líbano viola la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe la presencia de milicias armadas al sur del río Litani), y de otras organizaciones libanesas,[1] facciones palestinas como Hamás y la Yihad Islámica Palestina (YIP) también han estado activos. Sus ataques, que incluyen intentos de infiltrarse en territorio israelí y el lanzamiento de misiles de largo alcance, indican la existencia de una infraestructura militar palestina en el Líbano.

Hamás y la Yihad Islámica esencialmente establecieron ramas de sus alas militares en el país y construyeron una infraestructura militar tanto dentro como fuera de los campos de refugiados palestinos en el Líbano. De este modo transformaron el sur del Líbano, o al país en su conjunto, en otro escenario para la acción militar palestina, emprendida no sólo por agentes palestinos y libaneses, sino también por combatientes de otros países. De hecho, Hamás anunció recientemente el establecimiento de una nueva afiliada oficial en el Líbano, la organización Vanguardias de la Inundación de Al-Aqsa. Poco antes del ataque del 7 de octubre, la Yihad Islámica en Palestina también anunció el establecimiento de una rama militar en el Líbano.

La actividad de las facciones armadas palestinas y libanesas en el sur del Líbano, una zona controlada por Hezbollah, claramente se lleva a cabo en coordinación con esta organización, y tal vez incluso bajo su dirección, de manera que sirva a sus intereses como parte de la estrategia de «la unidad de los frentes» que lidera junto con Irán. Además, parece que estas facciones operan como representantes de Hezbollah cuando desea limitar el alcance de su propia actividad contra Israel.

Si esta acción armada palestina se lleva a cabo sin el conocimiento de las autoridades libanesas, constituye una violación flagrante de la soberanía del Estado libanés. Y si las autoridades libanesas son conscientes de esta actividad, significa que el Líbano se está permitiendo conscientemente transformarse en un centro de actividad terrorista.

Este acontecimiento confirma los temores expresados por muchos libaneses a lo largo de los años de que las armas en los campos de refugiados palestinos del Líbano no permanecerían confinadas allí, sino que transformarían el país una vez más en una base para la acción armada palestina contra Israel, como lo fue en las décadas de 1970 y 1980, situación que finalmente condujo a la invasión israelí del Líbano en 1982. Últimamente hubo críticas abiertas dentro del Líbano contra la acción militar palestina en el país y contra la aquiescencia del Estado libanés y sus fuerzas armadas a esta actividad.

Ataques con cohetes e infiltraciones por parte de Hamás y las fuerzas de la Yihad Islámica en Líbano en el Líbano

Sólo tres días después del estallido de la guerra de Gaza, las facciones palestinas comenzaron a atribuirse la responsabilidad de la acción militar contra Israel desde el sur del Líbano, y la rama libanesa de las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, el ala militar de Hamás, reivindicó la mayoría de los ataques. Estos implicaron el lanzamiento de decenas de cohetes contra centros de población del norte de Israel, llegando hasta Haifa al sur, lo que indica el tamaño y la calidad del arsenal de que dispone Hamás en el Líbano.

Entre octubre de 2023 y febrero de 2024, las Brigadas Al-Qassam llevaron a cabo los siguientes ataques con cohetes contra Israel desde el sur del Líbano:

10 de octubre de 2023: ataque con cohetes contra la Galilea occidental; [2]

15 de octubre de 2023: bombardeo de 15 cohetes contra las ciudades de Shlomi y Nahariya, en Galilea occidental; [3]

19 de octubre de 2023: bombardeo de 30 cohetes, la mayoría de ellos dirigidos a Shlomi y Nahariya; [4]

29 de octubre: bombardeo de 16 cohetes sobre Nahariya;[5]

2 de noviembre de 2023: bombardeo de 12 cohetes sobre la ciudad de Kiryat Shmona y sus alrededores;[6]

6 de noviembre de 2023: bombardeo de 16 cohetes dirigidos a Nahariya y al «sur de Haifa»;[7]

12 de noviembre de 2023: lanzamiento de cohetes contra el sur de Haifa, Shlomi y Nahariya; [8]

10 de diciembre de 2023: cohetes contra objetivos militares en la Galilea Occidental; [9]

25 de diciembre de 2023: lanzamiento de cohetes contra la base militar de Liman, en la Galilea occidental; [10]

17 de enero de 2024: bombardeo de 20 cohetes sobre la base de Liman; [11]

28 de febrero de 2024: bombardeo de 40 misiles Grad disparados contra varios objetivos en la zona de Beit Hillel y Kiryat Shmona. [12]

También hubo intentos de infiltrarse en territorio israelí desde el Líbano. El 15 de octubre, las Brigadas Al-Qassam informaron que, dos días antes, un grupo de agentes de la Nukhba (unidad de fuerzas especiales) se había acercado a la frontera entre el Líbano e Israel, se enfrentó con soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y logró retirarse ileso. El 14 de octubre, un grupo de agentes logró traspasar la valla fronteriza utilizando explosivos y atacó una posición del ejército israelí cerca de Margaliot. Según los informes, tres de los miembros de la célula murieron por disparos desde un helicóptero. Dos de ellos eran del campo de refugiados de Ayn Al-Hilweh, al sureste de Sidón, y uno era del campo de Wadi Al-Zina, cerca de Beirut. La organización publicó los nombres y fotografías de los agentes asesinados.[13]

Los ataques contra Israel desde el sur del Líbano y el calibre de los agentes involucrados exponen el alcance de la actividad militar de Hamás allí. El 22 de noviembre, Hamás reveló que uno de sus agentes, Khalil Hamed Kharraz, alias Abu Khaled, del campo de refugiados de Al-Rashida cerca de Tiro, había muerto en un ataque israelí en la frontera entre el Líbano e Israel. Según la declaración, era un «comandante» responsable de «extender apoyo y ayuda a la resistencia dentro y fuera de [Palestina]… y había estado activo en todos los frentes de la yihad durante décadas». [14] Los informes de fuentes libanesas afirmaron que Kharraz era el comandante de Al-Qassam en el Líbano. El mismo día, Hamás informó de la muerte de otros cuatro integrantes de Al-Qassam, dos de ellos turcos y dos libaneses. Según informes de la prensa árabe y turca, murieron junto con Kharraz, lo que sugiere que eran altos funcionarios de la organización.[15] El hecho de que Hamás aparentemente esté reclutando combatientes extranjeros indica el alcance de su libertad de acción en el sur del Líbano.

Anuncio de Hamás sobre la muerte de Kharraz

El 2 de enero de 2024 Saleh Al-Arouri, jefe adjunto del buró político de Hamás, murió en Beirut en un ataque atribuido a Israel, junto con dos combatientes de alto rango de Al-Qassam – Azzam Husni Al-Aqra, quien estaba a cargo de la acción militar del movimiento en el extranjero, y Samir Fandi, responsable de su actividad militar en el sur del Líbano [16]– así como otros cuatro agentes. En una declaración emitida tras su muerte, Hamás dijo que su muerte era una prueba de que “luchar y disuadir a [Israel] es un deber que incumbe a cada miembro de nuestra nación [islámica] en todos los ámbitos y en todos los frentes… Salah y su hermanos actuaron [para cumplir con este deber] y movilizaron todas las fuerzas de la nación con este fin…»[17] El 18 de enero de 2024 Hamás informó que otro activista, del campamento de Mieh Mieh cerca de Sidón, había sido asesinado en el sur del Líbano.[18 ]

La Yihad Islámica en Palestina también lanza ataques contra Israel desde el sur del Líbano. El 10 de octubre, 2023 anunció que dos de sus combatientes, Riad Muhammad Qiblawi del campamento de Ayn Al-Hilweh y Hamza Hassan del campamento de Al-Burj Al-Shamali cerca de Tiro, habían muerto después de intercambiar disparos con las fuerzas del ejército israelí en la frontera. [19]

El 22 de octubre, la Yihad Islámica Palestina anunció que cuatro de sus agentes, dos de Siria y dos del Líbano, habían sido eliminados un día antes durante actividades en el «norte de Palestina». El anuncio incluía fotografías de los cuatro, tres de ellos con uniforme de la Yihad Islámica Palestina.[20]

El 29 de octubre, dos combatientes de la Yihad Islámica Palestina murieron en un intercambio de disparos con fuerzas israelíes después de intentar infiltrarse en la frontera en el área de Hanita,[21] y el 7 de diciembre la organización informó de la muerte en el sur del Líbano de dos agentes del campamento de Khan Danoun, cerca de Damasco, Siria, que eran miembros de la Brigada Shahid Ali Al-Usoud con base en Siria.[22] El 29 de diciembre, la Yihad Islámica Palestina informó nuevamente que dos agentes – uno de la Brigada Shahid Ali Al-Usoud y otro de la Brigada Shahid Abu Hamza Al-Majdoub – habían sido eliminados «en el cumplimiento de su deber» en la frontera entre el Líbano e Israel. [23] y el 12 de febrero de 2024 anunció que dos miembros más de la Brigada Shahid Ali Al-Usoud también habían muerto allí.[24] El 24 de febrero de 2024 se informó de la muerte en el sur del Líbano de dos combatientes más de esta brigada.[25]

La actividad de Hamás y la Yihad Islámica en el Líbano se lleva a cabo con el consentimiento de Hezbollah y en coordinación con esa organización

Como se dijo, esta es la primera vez en 40 años que las facciones palestinas se han atribuido la responsabilidad de la acción ofensiva actual contra Israel desde el sur del Líbano. En la década de 1970, este tipo de acciones por parte de facciones armadas palestinas, entre ellas la OLP, llevaron a una guerra civil en el Líbano y más tarde a una extensa operación israelí en el sur del país. En ese período las facciones palestinas hicieron lo que quisieron en el Líbano sin coordinarse con elementos locales. Hoy en día, aunque su acción no está coordinada con el Estado libanés y las fuerzas armadas, definitivamente está dirigida y aprobada por el verdadero jefe en el Líbano, es decir, Hezbollah.

Los funcionarios de Hamás afirman explícitamente que operan bajo el patrocinio de Hezbollah y en coordinación con esa organización. Ahmad Abd Al-Hadi aclaró: “Las operaciones de las Brigadas Al-Qassam en el sur del Líbano confirman que los palestinos en el Líbano son un elemento clave en la campaña [contra Israel]. Estas [operaciones] se llevan a cabo en coordinación con nuestros hermanos en Hezbollah». [26] Walid Al-Kilani, portavoz de Hamás en el Líbano, hizo comentarios similares, en los que señaló: «Nuestra participación [en los combates] en el sur del Líbano tiene como objetivo mostrar solidaridad [con Gaza], y está patrocinada por Hezbollah y llevada a cabo en coordinación con éste.»[27]

Los representantes de la Yihad Islámica en el Líbano enfatizaron su derecho a operar en el sur del Líbano sin el consentimiento del gobierno libanés. El funcionario de la Yihad Islámica en Palestina, Imad Al-Rifa’i, dijo: «El Estado libanés y las fuerzas armadas no pueden enfrentar a Israel, por una variedad de razones… Apreciamos la situación del Líbano, pero hay un pueblo que está siendo masacrado, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. … Nuestra única manera de evitar que [Israel] expulse [a los palestinos de Gaza] es a través de la resistencia. Hay 450.000 palestinos viviendo en el Líbano y no permitirán que ocurra otra Nakba.»[28]

Otro indicio de la coordinación entre las facciones palestinas y Hezbollah es un informe del diario en línea Al-Rai Al-Yawm según el cual las Brigadas Al-Qassam de Hamás y Saraya Al-Quds, el ala militar de la Yihad Islámica en Palestina, solicitaron a Hezbollah que les concediera mayor independencia y libertad de acción en la lucha contra Israel desde el sur del Líbano. También pidieron a Hezbollah que se limitara a recibir notificación previa de sus operaciones y que los eximiera de buscar su aprobación específica para cada acción. Además, solicitaron permiso para reclutar en sus filas a palestinos residentes en el Líbano.[29]

Indicios de que Hamás está construyendo infraestructura permanente para operaciones desde el Líbano

El reconocimiento de Hamás de que está utilizando el Líbano como base para una acción militar contra Israel es un punto de inflexión estratégico en la política de esta organización, porque durante muchos años destacó que su actividad militar se limitaba a los territorios palestinos e Israel. Las grietas en esta política comenzaron a aparecer en la última década, cuando las ejecuciones selectivas llevadas a cabo por Israel expusieron a los combatientes de Hamás que operaban en el extranjero. Los más destacados de estos agentes fueron el ingeniero de drones de Hamás, Muhammad Al-Zawi, eliminado en Túnez en 2016, y el experto en cohetes Fadi Al-Batsh, eliminado en Malasia en 2018, quienes estaban involucrados en el desarrollo de las capacidades militares del movimiento en los territorios palestinos.

De hecho, Hamás anunció su intención de empezar a operar fuera de Palestina ya en 2015. En una manifestación política celebrada el 2 de febrero en Gaza, el líder político de Hamás, Mahmoud Al-Zahhar, pidió al Líbano y Siria que permitieran la formación de células militares subordinadas a las Brigadas Al-Qassam en los campos de refugiados palestinos en su territorio, que participarían en la “liberación de Palestina». [30] En 2018, el líder de Hamás, Islmail Haniya, dijo, en respuesta al asesinato del experto en cohetes de la organización, Fadi Al-Batsh, en Malasia, que «la batalla con Israel se ha trasladado fuera de las tierras ocupadas.»[31]

Las características de la actividad de Hamás en el sur del Líbano desde el comienzo de la guerra actual indican que esta actividad no es el resultado de preparativos apresurados realizados después del estallido de la guerra, sino de una planificación y preparación anticipadas que incluyeron esfuerzos de Hamás para estrechar sus relaciones con Hezbollah y profundizar su influencia en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, así como la actividad militar no oficial en ese país a lo largo de los años, entre otras medidas.

La actividad de Hamás en el Líbano requiere claramente el consentimiento de Hezbollah, que controla el sur del Líbano y aparentemente el país en su conjunto. Por lo tanto, después de varios años en los que las relaciones entre las dos organizaciones se enfriaron un poco – debido al apoyo de Hamás a la rebelión contra el régimen sirio, que es aliado de Hezbollah y de Irán – Hamás se esforzó por restablecer sus relaciones con ellos. El deseo de Hamás de acercarse a Hezbollah concordaba con los intereses de esta organización y de su patrón, Irán, que buscaba reforzar su control sobre Hamás y, por tanto, sobre la arena palestina en su conjunto, y aplicar su estrategia de «la unidad de los frentes», según la cual un ataque a cualquier parte del eje de resistencia provoca una amplia respuesta de todos los componentes de este eje, en todos los ámbitos.

La cooperación más estrecha entre Hamás y Hezbollah se manifestó en frecuentes reuniones entre los líderes de las dos organizaciones y en visitas de funcionarios de Hamás al Líbano. El líder de Hamás, Isma’il Haniya, por ejemplo, ha realizado al menos tres visitas al Líbano desde 2020, durante las cuales se reunió con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y también realizó visitas muy visibles a los campos de refugiados palestinos. La presencia de Haniya provocó intensas críticas por parte de los oponentes de Hezbollah en el Líbano, que expresaron su preocupación de que el país fuera arrastrado a una confrontación con Israel.[32]

Reunión entre Hassan Nasrallah y la delegación de Hamás encabezada por Isma’il Haniya en abril de 2023 (Imagen: Ar.irna.ir, 7 de abril de 2023)

Hamás refuerza su control sobre los campos de refugiados palestinos en el Líbano, a expensas de Fatah

Como parte de su establecimiento en el Líbano, Hamás también ha reforzado su control sobre los campos de refugiados palestinos allí. Según un artículo del diario libanés Al-Mudun, este proceso comenzó ya en los años 1990, pero Hamás inicialmente tuvo cuidado de ocultar su presencia militar allí. No es así hoy. En una entrevista en Al-Jazeera a finales de 2023, Muhammad Ibrahim Madhoun, jefe del Departamento de Refugiados de Hamás, abordó la importancia que el movimiento atribuye a los campos de refugiados en el Líbano. Madhoun dijo que estos campos «se parecen mucho a Gaza. Hamás tiene una fuerte presencia organizativa, política y militar en ellos… Se puede decir que la presencia de Hamás en los campos de refugiados en el Líbano existe en dos niveles. [Un nivel es] el apoyo popular del que disfruta allí como líder de la resistencia en Gaza, y el otro implica presencia organizativa, política y militar. No sería exagerado decir que, para Hamás, estos campamentos militares [Al-Madhoun usó la palabra árabe mu’askarat] son superados sólo por Gaza en términos de poder organizativo y presencia del movimiento.»[33]

La presencia militar de las Brigadas Al-Qassam en los campos de refugiados fue muy visible durante la visita de Haniya a Ayn Al-Hilweh en septiembre de 2020. Según los informes, los agentes de Al-Qassam, armados con cohetes antitanques y otras armas, proporcionaron seguridad durante la visita, y esta fue «la primera aparición oficial y abierta de estas Brigadas en el Líbano».

Haniya en una visita al campo de refugiados de Ayn Al-Hilweh en septiembre de 2020 (Imagen: Lebanonfiles.com, 8 de septiembre, 2020)

Operativo de las Brigadas Al-Qassam en el campo de refugiados de Ayn Al-Hilweh (Imagen: Army-tech.net, 7 de septiembre, 2020)

Sospechas de que Hamás está estableciendo una industria militar en el Líbano

El 10 de diciembre de 2021 una explosión sacudió el campo de refugiados de Burj Al-Shamali en el Líbano. Hamás afirmó que fue causada por un cortocircuito eléctrico en un almacén donde había tanques de oxígeno para pacientes de Covid-19. Sin embargo, otras fuentes en el Líbano afirmaron que el siniestro fue causado cuando se produjo un incendio en una mezquita que albergaba un almacén de municiones de Hamás. Un hombre murió en la explosión: Hamza Shaheen, un ingeniero de un campo de refugiados en Jordania que había sido arrestado allí por «apoyar a la resistencia», es decir, a Hamás.[35]

Ataques con cohetes no reclamados desde el Líbano

Además de estos indicios del atrincheramiento de Hamás en el Líbano, desde 2014 se registraron ataques con cohetes contra Israel desde el Líbano de los que ninguna organización se atribuyó la responsabilidad, pero que fueron atribuidos a Hamás. Por ejemplo, el 25 de agosto de 2014, durante la ronda de combates entre Israel y Hamás en Gaza, fueron lanzados varios cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel.[36] Media hora más tarde, Imad Zaqout, director de noticias de Al-Aqsa TV de Hamás, afirmó que habían sido disparados por elementos «operados» por las Brigadas Al-Qassam.[37] El 13 de mayo de 2021, también durante una ronda de combates en Gaza, fueron disparados tres cohetes contra Israel desde el Líbano. Esta vez una fuente palestina le dijo al periódico libanés Al-Nahar que las «facciones palestinas» eran las responsables y que el ataque pretendía transmitir que «la resistencia es una, en el Líbano y Palestina». El diario informó que las fuerzas armadas libanesas estaban buscando a los lanzadores en las cercanías del campo de refugiados de Al-Rashidieh.[38] El 19 de julio de 2021, se dispararon dos cohetes desde el Líbano contra Israel, presumiblemente por elementos palestinos,[39] y el 23 de abril de 2022 fue lanzado un cohete. Ninguna organización se atribuyó la responsabilidad de haberlo lanzado, pero las Fuerzas de Defensa de Israel evaluaron que los activistas pro palestinos eran los responsables.[40]

El 6 de abril de 2023, fue disparada una ráfaga de 34 cohetes en un ataque no reivindicado, e Israel responsabilizó a Hamás. Según informes de la prensa libanesa, el ataque se produjo un día después de una reunión en la embajada iraní en Beirut entre figuras de alto rango del eje de la resistencia: Esmail Qaani, comandante de la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria de Irán, los líderes de Hezbollah, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina y los jefes de otras milicias respaldadas por Irán. Los informes afirmaban que la decisión de lanzar los cohetes se había tomado en esa reunión.[41]

Hamás establece una filial oficial en el Líbano: ‘Las vanguardias de la inundación de Al-Aqsa’

Todo parece indicar que Hamás ha ganado confianza y busca expandir la actividad militar emprendida por facciones palestinas contra Israel desde el Líbano, en flagrante violación de la soberanía de ese país. El 9 de noviembre de 2023 el funcionario de Hamás Ali Baraka llamó a las facciones palestinas a establecer ramas militares en los campos de refugiados libaneses. Hablando en una manifestación titulada «Inundación de Al-Aqsa» [nombre que Hamás dio a su ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel] en el campamento de Burj Al-Shamali, Baraka manifestó: “No estoy diciendo que [estas] ramas militares deban luchar ahora mismo, sino que deben prepararse para la campaña de liberación y regresar a Palestina en uno o dos años. Debemos participar en la campaña de liberación junto con las [facciones] dentro de [Palestina] y la resistencia islámica en el Líbano [es decir, Hezbollah]… Nosotros, en los campos de refugiados [libaneses] debemos ser parte de la liberación, junto con Hezbollah, los sirios, los iraníes, los iraquíes y los yemeníes… Debemos prepararnos y entrenarnos.”[42]

El 4 de diciembre de 2023, Hamás anunció el establecimiento de una nueva afiliada, la organización Vanguardias de la Inundación Al-Aqsa. El anuncio – dirigido al «pueblo palestino en el Líbano y a los heroicos combatientes de la yihad» – afirmaba que la organización tiene como objetivo «enfatizar el papel del pueblo palestino, dondequiera que se encuentre, en la resistencia a la ocupación por todos los medios disponibles y legítimos, para completar lo logrado con la Operación Inundación de Al-Aqsa». El anuncio llamaba a los hombres y jóvenes palestinos a unirse a la organización y participar en la acción para «dar forma al futuro de su pueblo y liberar a Jerusalén y la bendita Mezquita de Al-Aqsa». El representante de Hamás en el Líbano, Ahmad Abd Al-Hadi, afirmó que la nueva organización no era militar, pero otros elementos de Hamás insinuaron lo contrario. Walid Al-Kilani, portavoz de Hamás en el Líbano, dijo que la decisión del movimiento de reclutar personas para la nueva organización «no significa que todos ellos se unirán a la acción militar o a la acción de resistencia. Cada [recluta encontrará] su [propio] lugar.» [43]

La Yihad Islámica Palestina también anunció recientemente el establecimiento de una nueva fuerza en el Líbano. Cabe mencionar que, a diferencia de Hamás – que durante muchos años se esforzó en ocultar su presencia militar en el Líbano y comenzó a declararla abiertamente y a atribuirse responsabilidad por ella sólo durante la guerra actual – la Yihad Islámica Palestina ha estado abierta durante mucho tiempo a operar contra las fuerzas israelíes tanto en el Líbano como desde el Líbano.[44] El 6 de octubre de 2023, un día antes del ataque del 7 de octubre, anunció el establecimiento de una nueva brigada en el Líbano que lleva el nombre de Mahmoud Al-Majdoub, el comandante de su ala militar en el país, quien fue eliminado por Israel en Sidón en 2006. .[45] El mismo día, un canal de Telegram afiliado a la Yihad Islámica publicó fotografías que mostraban a miembros de la nueva brigada celebrando una ceremonia en Beirut para conmemorar el aniversario de la Yihad Islámica.[46]

Combatientes de la Brigada Mahmoud Al-Majdoub de la Yihad Islámica Palestina celebran una ceremonia en Beirut para conmemorar el aniversario del movimiento

Críticas en el Líbano a la actividad de las facciones palestinas desde suelo libanés

La actividad militar de Hamás y la Yihad Islámica en territorio libanés, y la presencia de sus altos comandantes en el país, recuerdan a muchos en el Líbano la época, durante los años 1970 y 1980, cuando las facciones palestinas encabezadas por Fatah estaban activas allí, con consecuencias devastadoras para el Líbano. Políticos y periodistas libaneses, especialmente aquellos identificados con el bando opuesto al eje de resistencia, expresaron su preocupación por la posible repetición de estos acontecimientos y señalaron que la actividad palestina se está llevando a cabo con el conocimiento y consentimiento de Hezbollah. También criticaron al gobierno, que no hace nada para detener esta actividad, a pesar del peligro de una dura respuesta israelí contra el Líbano.

Aproximadamente un mes después del inicio de la guerra en Gaza, Alan Sarkis, columnista del diario Nidaa Al-Watan, se refirió a los ataques lanzados contra Israel desde el sur del Líbano por varias facciones libanesas y palestinas, y advirtió: «El sur del Líbano ha vuelto a convertirse en una zona de guerra sin ley, y el sueño del pueblo libanés de un Estado adecuado se ha evaporado… El sur está al borde de un volcán y nadie sabe cuándo entrará en erupción…» El sur está al borde de un volcán y nadie sabe cuándo entrará en erupción…» Sarkis se pregunta: «¿De dónde vienen estos combatientes? ¿Por qué el Estado y los aparatos [de seguridad] no los arrestan, especialmente teniendo en cuenta que controlan las entradas y las existencias de los campos de refugiados [palestinos]? No estamos hablando del contrabando de muebles, combustible o harina. Algunas personas están tomando lanzadores de cohetes y disparándolos sin el conocimiento de las autoridades legítimas, [sin tener en cuenta] el daño que el enemigo puede causar al Líbano…” [47]

El anuncio de Hamás sobre el establecimiento de su nueva filial en el Líbano, la organización Vanguardias de Inundación de Al-Aqsa, fue considerado por estos círculos como una provocación y un acto de desafío contra la autoridad y la soberanía del Estado. Dichos factores pidieron al Estado que hiciera cumplir su control del sur del Líbano y desplegara las fuerzas armadas a lo largo de la frontera israelí.[48]

Las críticas se intensificaron tras el asesinato el 2 de enero de 2024, atribuido a Israel, de Saleh Al-Arouri, jefe adjunto del buró político de Hamás, en la Dahya, en el sur de Beirut. El ex primer ministro del Líbano, Fouad Al-Siniora, se preguntó: “¿Es apropiado que este número de organizaciones armadas, palestinas y otras, estén [presentes] en muchas partes del Líbano, incluso en la Dahya, al sur de Beirut?» [49]

La periodista May Chidiac, conocida por sus críticas a Hezbollah que incluso sobrevivió un intento de asesinato, escribió en su cuenta de X: “¡El Estado libanés quiere presentar una denuncia ante la ONU en protesta contra los [ataques] del enemigo en su territorio! Es correcto, pero ¿cómo explicará [el hecho] de que funcionarios de Hamás celebren reuniones en suelo libanés para planificar sus operaciones y celebren conferencias de prensa en las que amenazan a Israel desde el Líbano y ponen en peligro la seguridad del pueblo libanés en nombre del [principio de] la ‘unidad de los frentes’?! ¡Ya basta! No tenemos que pagar el precio de la [guerra] de nadie más.»[50]

Algunos incluso exigieron expulsar a Hamás del país por poner en peligro la vida de los libaneses. La activista política Racha Itani escribió en X: «Después del ataque aéreo contra la Dahya hoy, exigimos expulsar a todos los comandantes de Hamás y de los movimientos yihadistas del Líbano para proteger al pueblo libanés».

La figura mediática y actriz Carine Salameh escribió: «Atáquenme tanto como quieran. El pueblo libanés no quiere seguir pagando el precio de la guerra de nadie más. Déjennos en paz, déjennos en paz. Nos han estado matando desde 1975… Vergüenza.” [52]

También fueron criticadas las autoridades libanesas por permitir la presencia y actividad de las facciones palestinas en suelo libanés. El ex diputado Fares Sou’aid escribió en X: «(1) El gobierno libanés es consciente del peligro que representa la presencia en el Líbano de un comandante del calibre de Saleh Al-Arouri, [pero] fue indulgente en el manejo de este asunto; (2) La debilidad del gobierno pone al Líbano, a todo el Líbano, [en peligro]. Hoy fue el sur de la Dahya, y mañana será Jounieh, Trípoli y Al-Beqaa…”[53]

Tras el lanzamiento de 40 cohetes por parte de Hamás contra Israel el 28 de febrero, Rosana Bou Monsef, columnista del diario Al-Nahar, escribió que Hamás y otras facciones palestinas están operando en el sur del Líbano en coordinación con Hezbollah, y criticó duramente al gobierno libanés por no hacer algo para detener esto. En su artículo, titulado «Los cohetes Al-Qassam en el sur del Líbano son motivo de preocupación, pero no hay respuesta», señaló que «las fuerzas armadas libanesas nunca han arrestado a ningún palestino u otro elemento por disparar cohetes contra Israel desde el sur del Líbano», aunque la Resolución 1701 [de la ONU] les obliga a hacerlo…» Una de las consecuencias de esto, agregó, es «el aplazamiento o cancelación» de una conferencia que debía celebrarse en Francia e Italia sobre la provisión de ayuda al ejército libanés. También pidió a Hamás que actúe responsablemente y no ignore las consecuencias de sus acciones para el Líbano, del mismo modo que el propio Hamás espera que las organizaciones internacionales cumplan con su deber con respecto a los acontecimientos en Gaza. Al tiempo que instaba al gobierno a representar a todos los libaneses, «no sólo a un sector, que concede a las organizaciones palestinas la libertad de lanzar cohetes desde el sur», se preguntó: «¿Se beneficia el Líbano de la escalada de la [actividad] palestina en el sur? ¿Es consciente de la posibilidad de una guerra con Israel si los cohetes [de la Brigada] Al-Qassam alcanzan a Israel y provocan una dura respuesta militar contra el Líbano?… [El gobierno] se está comportando como si lo que está sucediendo en el sur no «le interesase, aunque será él quien tendrá toda la responsabilidad durante y después de la guerra, si estalla.»[54]

*N. Mozes es investigador en MEMRI; Y. Yehoshua es vicepresidente de Investigación de MEMRI.

