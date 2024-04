Desafiando la narrativa radical dominante predicada en las mezquitas de todo Estados Unidos sobre la guerra entre Israel y Hamás

Por Mansour Al-Hadj*

A raíz del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas murieron y cientos fueron secuestradas, revisé y analicé cientos de sermones de los viernes pronunciados por imanes y predicadores en mezquitas e instituciones islámicas en todo Estados Unidos. Al hacerlo, esperaba entender cómo estos líderes religiosos formularon el ataque, la respuesta de Israel y la posterior reacción de Estados Unidos. También traté de comprender las narrativas que han adoptado, promovido y amplificado, junto con sus propuestas para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos.

Curiosamente, casi todos los sermones parecían compartir temas similares en su formulación del ataque, amplificando una narrativa única que justifica [1] el ataque de Hamás[2] como un acto legítimo[3][4] que se basa en el mandato de Alá y las enseñanzas del profeta Mahoma. Por lo tanto, no condenaron ni responsabilizaron a Hamás por matar y secuestrar a civiles, incluidos niños y ancianos, ni por agredir sexualmente a varias mujeres.[5]

No condenaron [6] a Hamás por iniciar una guerra, calcular mal [7] la respuesta de Israel, utilizar a los habitantes de Gaza como escudos humanos o causar la muerte de miles de palestinos y la destrucción de grandes áreas de Gaza. En cambio, en sus sermones, estos predicadores e imanes se centraron en resaltar las similitudes entre el ataque de Hamás y las guerras [8] libradas por el profeta y sus compañeros, demonizando a Israel, narrando historias antisemitas atribuidas al profeta Mahoma, fundador del Islam, como el hadiz sobre las piedras y el árbol Gharqad, y citando versos del Corán que caracterizaban a los judíos como corruptos,[9] traicioneros, indignos de confianza y asesinos de profetas.[10]

Además, presentaron el conflicto como parte de una eterna [11] enemistad religiosa [12] entre musulmanes y judíos que en última instancia terminará con la humillante derrota de los judíos por parte de los musulmanes y la liberación de Jerusalén y Palestina «desde el río hasta el mar». En cuanto al apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse y al envío de dos portaaviones a Oriente Medio, algunos imanes atribuyeron la medida a la teoría de la conspiración antisemita[13][14] que considera a los políticos y responsables de la toma de decisiones estadounidenses bajo el control de los judíos y el lobby sionista.

Estoy totalmente en desacuerdo con su forma de enmarcar el conflicto y la narrativa promovida por tres razones. En primer lugar, es la narrativa declarada de los Hermanos Musulmanes y de Hamás y sus partidarios la que minimiza y justifica las violaciones de los conceptos y principios islámicos por parte de Hamás con el fin de concentrar todos los esfuerzos en lograr el objetivo final de derrotar a Israel.

En segundo lugar, estos imanes y predicadores han ignorado, ya sea por su sesgo ideológico o por falta de conocimiento, múltiples interpretaciones de versículos coránicos que ofrecen perspectivas diferentes y opuestas al marco y la narrativa que promueven.

En tercer lugar, la narrativa promovida es la misma vieja narrativa radical, reciclada durante décadas, que presenta a los palestinos como víctimas, retrata a los judíos como malvados, insiste en un enfoque de todo o nada, carece de autorreflexión, respalda el círculo vicioso de la violencia,[15] y rechaza [16] la paz y la coexistencia con Israel.

Al desafiar esta narrativa desde la perspectiva islámica, pretendo demostrar que esta narrativa dominante es una versión radical promovida por grupos, regímenes y organizaciones islamistas. También espero que los musulmanes amantes de la paz, de mentalidad abierta y tolerantes en Estados Unidos y en todo el mundo cuestionen a los imanes y predicadores que retratan al islam como una religión opuesta a la paz y la coexistencia, y que insisten en que promueve el odio, la intolerancia y la violencia.

De profesión, no soy imán, pero podría haber seguido esa carrera con una Licenciatura en Sharía y Estudios Islámicos, además de asistir a una escuela de memorización del Corán durante varios años. Durante este tiempo, memoricé docenas de capítulos y hadices y aprendí a dirigir oraciones y dar sermones. Basándome en mis antecedentes, experiencia y conocimiento, puedo afirmar con confianza que el ataque de Hamás del 7 de octubre violó el Corán 2:195, que dice: «Inviertan en el camino de Alá y no se arrojen [ustedes] con sus [propias] manos a la destrucción [absteniéndose]. Y hagan el bien; en verdad, Alá ama a los que hacen el bien».

Atacar a civiles que son ciudadanos de un país con capacidades militares superiores es un acto imprudente que ignora y pone en peligro las preciosas vidas del pueblo de Gaza. En las clases de sharía, aprendí que el profeta Mahoma prohibía matar a niños, mujeres y ancianos en las guerras. Estos mandamientos se mencionan en múltiples hadices auténticos, en algunos de los cuales el profeta incluso prohibió la destrucción de árboles.

Además, otro aspecto fundamental de la sharía que todos sus estudiantes aprenden es la importancia de proteger y preservar la vida humana, que se considera uno de los cinco objetivos de la sharía, una responsabilidad que Hamás claramente no ha cumplido. De hecho, Hamás no cree que proteger las vidas del pueblo de Gaza sea parte de su responsabilidad. En una entrevista transmitida en Russia Today TV el 27 de octubre de 2023, Mousa Abu Marzouk, miembro del Buró Político de Hamás, afirmó que los túneles en Gaza fueron construidos para proteger a los combatientes de Hamás de los ataques aéreos, no a los civiles palestinos.[17]

El Corán instruye a sus lectores a contemplar y reflexionar sobre sí mismos durante tiempos de calamidad, desastres y adversidad, posiblemente como resultado de sus malas acciones, incompetencia o errores de cálculo, con la esperanza de que estas pruebas sirvan como un recordatorio para alterar su curso. Los imanes y predicadores musulmanes de todo el mundo instan constantemente a los musulmanes afligidos en zonas de guerra y después de desastres naturales a que se arrepientan y enmienden sus acciones, haciendo referencia a versos como el Corán 42:30, «Y cualquier cosa que os sorprenda, es por lo que vuestras manos han ganado; pero Él perdona mucho». Sin embargo, en lo que respecta a la guerra actual, estos imanes y predicadores no han considerado aplicar este versículo a Hamás o a los habitantes de Gaza por recurrir a la violencia, cuando podrían haber empleado medios no violentos, como si la sabiduría divina no se aplicara a ellos.

¿Por qué no considerarían el Corán 24:11: «No lo consideréis malo para vosotros. Más bien, es bueno para vosotros»? Por qué no considerarlo, para sugerir que tal vez la sabiduría divina y la lección duramente aprendida de las muertes de miles de palestinos y la destrucción de Gaza es para ellos abandonar la violencia de una vez por todas y darle una oportunidad a la paz?

A menudo, y con razón, estas figuras religiosas expresan su frustración por las injusticias que ocurren en todo el mundo, particularmente contra mujeres y niños palestinos inocentes que han sido asesinados injustamente. Estoy totalmente de acuerdo en que la opresión, la injusticia y la crueldad, ya sea contra humanos o animales, deben ser condenadas universalmente. Sin embargo, estas cifras a menudo muestran selectividad y parcialidad al pasar por alto y restar importancia a crímenes atroces cometidos por musulmanes contra cristianos, judíos y minorías, como la esclavización de miles de mujeres y niños yazidíes. De hecho, ni siquiera han reconocido, y mucho menos consolado, a las familias de las 1.200 personas asesinadas por Hamás o a los familiares de los secuestrados, a pesar del claro mandato del Corán (4:104): «Si tú sufres, ellos también sufren como vosotros sufrís, pero esperáis de Alá lo que ellos no esperan. Y Alá es siempre Conocedor y Sabio.»

Irónicamente, si bien afirman abogar por la justicia, el modelo de justicia que proponen es problemático, particularmente cuando involucra a judíos. Lamentablemente, muchos de estos imanes musulmanes radicados en Estados Unidos consideran el asesinato en masa de todos los hombres judíos de la tribu de Banu Qurayza, la esclavización de sus mujeres y la confiscación de sus propiedades por parte del profeta Mahoma y sus compañeros como un castigo justo.

Ni siquiera se atreven a preguntarse por qué todos los hombres, mujeres y niños son castigados por el presunto delito de traicionar una alianza tribal forjada con el profeta Mahoma, una decisión probablemente tomada por el jefe de la tribu. Otro modelo defectuoso de justicia que a menudo citan con orgullo es el despliegue de su ejército por parte del profeta Mahoma y la expulsión de toda la tribu judía de Banu Qaynuqa’ después de que unos pocos hombres supuestamente agredieran a una mujer musulmana y mataran a un hombre musulmán.

Entiendo que muchos de estos imanes y predicadores se sientan impotentes y entristecidos por la muerte y la destrucción que se están produciendo en Gaza, y algunos buscan genuinamente formas de aliviar el sufrimiento del pueblo palestino. En mi opinión, esto no se puede lograr satanizando [18] a los judíos,[19] incitando a más violencia o haciéndose eco de la misma retórica que ha perpetuado este conflicto. En cambio, como dice el Corán 5:8: «Oh, vosotros que habéis creído, manteneos firmes en Alá, testificad con justicia, y no dejéis que el odio de un pueblo os impida ser justos. Sed justos; eso está más cerca de la rectitud». «Y temed a Alá; de hecho, Alá conoce lo que hacéis», deberían defender la justicia, la paz, la no violencia y la coexistencia. Tanto los palestinos como los israelíes están destinados a coexistir en esa tierra, y defender estos principios es esencial para una solución sostenible.

También me gustaría enfatizar que, en lugar de amplificar la propaganda de los Hermanos Musulmanes demonizando a los regímenes árabes que han elegido la paz y normalizado las relaciones con Israel, o pidiendo continuamente una intervención divina[20] para aniquilar a los judíos, o reiterando profecías infundadas de una inevitable guerra santa, entre musulmanes y judíos, sería más beneficioso dedicar tiempo a predicar sobre la belleza de la diversidad, el multiculturalismo y la coexistencia. Personas de todo el mundo, con diferentes creencias, historias y culturas, viven en armonía en Estados Unidos, un ejemplo del que los palestinos pueden aprender mucho.

Un aspecto fundamental de la responsabilidad de los líderes religiosos es brindar esperanza, orientación y soluciones a quienes sufren, en lugar de respaldar prácticas y acciones que perpetúan el daño. Por lo tanto, cuando los líderes de Hamás abogan [21] en canales de televisión desde lujosas habitaciones de hoteles en Qatar o Europa por seguir los ejemplos de resistencia en Argelia y Vietnam, donde millones han perecido, corresponde a los sabios líderes religiosos ofrecer ejemplos alternativos de naciones y comunidades que han logrado objetivos similares con menos víctimas. Ejemplos como Sudáfrica, India y la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos han utilizado medios no violentos para lograr sus objetivos, sirviendo como modelos más constructivos para lograr el cambio.

Ciertamente, las personas que se atrevan a desafiar esta narrativa radical, ya sean imanes, predicadores u otros musulmanes de mente abierta, inevitablemente enfrentarán la marginación. Los Hermanos Musulmanes y sus aliados ideológicos pueden etiquetarlos como traidores, infieles o incluso sionistas por atreverse a exponer su intento de monopolio del islam, una característica compartida por todos los grupos islamistas radicales intolerantes y amantes de la violencia.

Los eruditos de las cuatro escuelas de Jurisprudencia Islámica alguna vez enseñaron su respectiva jurisprudencia dentro de la Gran Mezquita de La Meca, cada uno rodeado por sus estudiantes en diferentes partes de la mezquita. Esta práctica histórica sirve como una clara referencia a la diversidad inherente al islam. Este ejemplo debería servir de inspiración y recordatorio para los imanes y predicadores de Estados Unidos, quienes, a diferencia de sus homólogos de otras partes del mundo, disfrutan de la libertad de expresión. Deberían sentirse empoderados para desafiar la narrativa radical predominante desde una perspectiva islámica y abogar por una interpretación pacífica, tolerante y humanista del islam.

El Corán y la Sunnah ofrecen una guía integral para que los líderes religiosos amantes de la paz, valientes y sinceros aboguen por la paz. Esto se ejemplifica con el significado de «Salam», que significa paz en árabe, como atributo de Alá (Al-Salam) y raíz de la palabra islam. Promover la paz no sólo se alinea con la verdadera esencia del islam, sino que también representa una noble búsqueda encaminada a asegurar la estabilidad y un futuro mejor para los palestinos. Esto contrasta marcadamente con los esfuerzos de quienes propagan el odio, respaldan la violencia y empoderan a los grupos pro violencia, acciones que sólo sirven para prolongar el sufrimiento y la angustia del pueblo palestino.

*Mansour Al-Hadj es director del Proyecto de Reforma en el Mundo Árabe y Musulmán en MEMRI.

