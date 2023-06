Normalmente se cree que el engaño matrimonial refiere a que alguna de las partes haya tenido una relación extra marital, ya sea sexual o de cualquier carácter cariñoso.

Se dice: “Él me engañó” cuando se tiene la seguridad que estando en pareja, ya sea casado o de novio, ha tenido el descaro y la insolencia de ir con otra mujer que no es su esposa.

Lo mismo aplica si fue ella quien ha engañado a él.

– Has de saber, hijo mío, que un engaño no se limita a esa única actitud tan desmoralizadora. Un engaño es todo tipo de mentira. Cuando existe un engaño marital, como el arriba mencionado, es porque previamente han habido muchos otros engaños y mentiras que no se le han dado la importancia adecuada. Esto sucede cuando se cae en la trampa del enamoramiento, en sus redes que, como tentáculos, abrazan hasta asfixiar a la víctima.

Primero lo enceguece y luego lo mata. La importancia de esas mentiras pequeñas es, en definitiva, el camino que recorren hasta llegar a ser trágicas, provocando divorcios, traumas, depresiones y hasta suicidios. Todo comienza con pequeñas mentiras, que no por ser pequeñas dejan de ser engaños. La mentira no se mide en la magnitud de la misma, sino en el camino que lleva trazado y el trágico e inevitable final aseguradamente inquietante para ambas partes, ya sea para el engañado o quien haya tenido el descaro de engañar. Un claro ejemplo de mentiras pequeñas daré a continuación:

(Vale la pena resaltar que en mi experiencia como rabino, todos los ejemplos que mencionaré a continuación, son de casos reales y han provocado divorcios y otras tragedias arriba mencionadas).

1) Amor, hoy no fumé.

Cuando realmente sí ha fumado.

Este tipo de mentira, imposible de comprobar, que no afectan a la pareja, es la más frecuente. Es el tipo de máxima peligrosidad ya que frecuentan en las bocas con tanta facilidad y sin culpa que, sin darse nadie cuenta, llegan a ser las que en máxima cantidad abundan.

CUIDADO, PORQUE LLEVAN A DESGRACIAS.

2) Amor, no he tenido tiempo de cocinar tal cosa, pero te hice tal otra.

Cuando realmente sí ha tenido el tiempo, pero no le interesó su pareja, o le interesó más otras cosas banales, menos importantes que la relación matrimonial.

Este tipo de mentira, al ser que esquematiza el amor, los sentimientos, la buena voluntad, el cariño, la compasión, el altruismo y el sueño de toda pareja, no solamente que hacen mucho daño a la buena relación, sino que en muy corto tiempo estallan de manera violenta.

En este caso, el desinterés es lo que aflorará en un tiempo muy corto. El desinterés va más allá de cocinar, consentir o servir y atender a la pareja. El desinterés es la falta de voluntad en todos los aspectos para seguir con esa persona. Esto da como resultado la falta de interés en uno mismo, la falta de amor propio y baja auto estima. Quien tiene una pareja, es porque sabe que esa es la persona indicada para que uno mismo pueda mejorar, crecer, ser mejor persona. Quien no le interesa su pareja, por ende, no se interesa de ella misma.

La fatal consecuencia de esto es que no le interesa tampoco la culpa, por lo tanto está dispuesto a lo que sea sin miedo a la culpabilidad.

3) La mentira de la historia, del pasado personal.

“ESA ES LA PEOR POR SER QUE SERÁ SIEMPRE DESCUBIERTA A CORTO PLAZO”

Todas las personas vamos reflexionando y modificando nuestros comportamientos a lo largo de la vida, a veces para bien y otras para mal. Esos cambios son dentro de la misma esencia, del mismo ser, de la misma fuerza, de la misma persona. Somos siempre nosotros mismos. A veces en un mundo de mentiras contadas, a veces contando mentiras. Otras veces actuando como nos han hecho creer, algunas veces haciendo creer a otros, con mucha fuerza de convencimiento, que deben actuar de tal manera. Esto se da mucho en los líderes falsos o líderes natos. También frecuenta este tipo de engaños en quien quiere vengarse de quien no puede, por ende, se venga de otros. Este engaño peligroso, da como resultado creerse su propia mentira, a modo que ni demostrándole con pruebas dirá que no fue así. Un ejemplo muy claro de esto es el poder de convencimiento que ha sido utilizado durante siglos y mileños por el Vaticano, por Hitler, por Stallin, por Franco y por otros personajes y entidades históricas. La influencia de tales aberraciones no acaba nunca. Se siguen creyendo en todas esas mentiras y engaños. Se continúan creyendo en todas esas falsedades. Muchas veces, incluso, para fines religiosos. Se reza frente a figuras inventadas por colonizadores, se hacen señales en el cuerpo, muchas veces de las que causan insoportables dolores, se daña a seres queridos y familiares. Claro ejemplo de esto lo vemos en el Islam Moderno donde llegan a inmolarse o matar a sus propios hijos a fin de una falsa creencia religiosa. El gran peligro de esta mentira y engaño es que, al ser que, en esencia somos los mismos, aunque con modificaciones, cambios y reflexiones en algunos comportamientos, modos y modismos, con el tiempo, es imposible sostener este flagelo, este engaño. Algún día, cuando ya no quede otra opción o cuando la presión sea mucha, se mirará para todos lados a fin que nadie se dé cuenta, y se volverá a ser quien es, renacerá y florecerá nuevamente la esencia que aún se lleva dentro. No es necesario abundar en detalles de las fatales y trágicas consecuencias de lo que esto conlleva.

Por eso, querido hijo, te bendigo con la siguiente bendición:

Que HASHEM te facilite toda tu vida a fin que jamás sea necesaria la mentira ni seas engañado. Que si alguien te engaña, puedas darte cuenta prontamente para que no seas afectado. Que la única mentira sea para SHALOM BAIT según NUESTRA SAGRADA TORA, Y SUS MANERAS PERMITIDAS.

TE AMO MUCHO, HIJO.