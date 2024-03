El principal consultor de propaganda del Politburó del Partido Comunista Chino, Zhang Weiwei, en Moscú: ‘¿Por qué es tan importante la «multipolaridad»? Porque su «unipolaridad» opuesta es inmoral.

El 26 de febrero de 2024, el renombrado académico chino Zhang Weiwei, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Fudan y principal consultor de propaganda del Politburó del Partido Comunista Chino (PCC), habló en el Segundo Congreso del Movimiento Rusófilo Internacional (IMR) y en el Foro sobre Multipolaridad en Moscú. Entre los oradores rusos se encontraban la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, el filósofo político Alexander Dugin y el presidente del grupo de medios Tsargrad Konstantin Malofeev, quien también es el jefe del Consejo Popular Mundial Ruso.[1]

En su discurso, Zhang Weiwei afirmó: «¿Por qué es tan importante la ‘multipolaridad’? Porque su opuesta ‘unipolaridad’ es inmoral, injusta y anticuada… Con el ascenso de China, Rusia, los BRICS en expansión y otros miembros del Sur Global, está surgiendo rápidamente un orden mundial multipolar». Al tiempo que comentaba sobre Rusia, agregó: «Del mismo modo, a pesar de las controversias sobre el conflicto de Ucrania, el objetivo decidido y la determinación de Rusia de cambiar el orden mundial unipolar son ampliamente apreciados y apoyados por la mayoría mundial. Por lo tanto, es cierto que Rusia está aislada por Occidente, pero también es cierto que Occidente está aislado por el resto. Este hecho por sí solo muestra que Rusia es también un polo independiente de pleno derecho, con plena soberanía, fuerte poder militar, peso económico, fuerza cultural e intelectual de un estado civilizacional.»[2]

(Fuente: Paideuma.tv)

El siguiente es el artículo de Zhang Weiwei:[3]

«Está surgiendo rápidamente un orden mundial multipolar»; «Como polo independiente de pleno derecho, China es también un Estado civilizacional»

«Es un gran placer hablar en el Foro sobre Multipolaridad. ¿Por qué la ‘multipolaridad’ es tan importante? Porque su opuesta ‘unipolaridad’ es inmoral, injusta y obsoleta. Bajo la unipolaridad, prácticamente todo, desde los dólares hasta el comercio, las tecnologías y el cambio climático, pueden convertirse en armas, y las sanciones, los misiles y las revoluciones de color son normas y se utilizan rutinariamente a voluntad, causando guerras, estragos y sufrimientos humanos indecibles para millones y millones de personas, y este orden tiene que cambiarse y se cambiará.”

«Con el ascenso de China, Rusia, los BRICS en expansión y otros miembros del Sur Global, está surgiendo rápidamente un orden mundial multipolar. En el caso de China, con siete décadas de construcción socialista, se ha convertido por primera vez en un país humano. La economía más grande del mundo (por paridad de poder adquisitivo desde 2014), la nación industrial, manufacturera y comercial más grande, con el mercado de consumo más grande del mundo. A una velocidad de lograr casi una revolución industrial cada década desde principios de la década de 1980, China se encuentra ahora en la vanguardia de la Cuarta Revolución Industrial (con big data, IA y tecnologías cuánticas, etc.) y ahora el único país capaz de proporcionar bienes, servicios y experiencias de las cuatro Revoluciones Industriales a todo el mundo. Todo esto ha cambiado China y el panorama global para siempre.”

«Es en este contexto que China lanzó la Iniciativa de la Franja y la Ruta hace 11 años, con más de 150 países participando en miles de proyectos basados en la idea china de ‘discutir juntos, construir juntos, beneficiarnos juntos’, y la BRI se ha convertido ahora en el mayor bien común y plataforma para la cooperación internacional en la historia de la humanidad, lo que está sentando una buena base para el orden mundial multipolar emergente.”

«Como polo independiente de pleno derecho, China es también un Estado civilizacional, con plena soberanía, poderosa capacidad de defensa, inmenso poder económico, tecnológico, cultural e intelectual. Creemos en el lema de ‘unirnos y prosperar’ en lugar del de Occidente», que cree en «divide y vencerás». Aceptamos ‘un futuro compartido para la humanidad’ en contraste con el ‘si no estás en la mesa, estarás en el menú’ de Estados Unidos».

«Es cierto que Rusia está aislada por Occidente, pero también es cierto que Occidente está aislado por el resto»

«Del mismo modo, a pesar de las controversias sobre el conflicto de Ucrania, el objetivo decidido y la determinación de Rusia de cambiar el orden mundial unipolar son ampliamente apreciados y apoyados por la mayoría mundial. Por lo tanto, es cierto que Rusia está aislada por Occidente, pero también es cierto que Occidente está aislado por el resto. Este hecho por sí solo muestra que Rusia es también un polo independiente de pleno derecho, con plena soberanía, fuerte poder militar, peso económico y fuerza cultural e intelectual de un estado civilizacional.”

«Han surgido muchos nuevos polos, no sólo China y Rusia, sino también India, Brasil, Irán, Turquía, además de los miembros en expansión de los BRICS y el Sur Global, y pueden tener diferencias internas, pero todos comparten un objetivo común de establecer un orden mundial múltiple basado en la paz, el desarrollo, la justicia, el respeto mutuo y la prosperidad común. Muchos de ellos también se consideran estados civilizacionales o comunidades civilizacionales. Si la unipolaridad de Estados Unidos se sustenta en su «estado profundo», que tanto daño hace, para el mundo en general, los estados civilizacionales son conocidos por sus culturas y pueblos «profundos», y todos aprecian sus estándares morales y raíces civilizacionales y rechazan categóricamente los sermones morales occidentales o la imposición de su voluntad sobre ellos.”

«El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrel, admitió no hace mucho que ‘casi todo el mundo (en el mundo no occidental) piensa ahora que existen alternativas creíbles a Occidente, no sólo económicamente, sino también tecnológica, militar e ideológicamente’. Esto es cierto, y con un inmenso peso material o ‘poder duro’ y un enorme poder intelectual o ‘poder blando’ por parte de la mayoría mundial, este cambio hacia un orden mundial multipolar se ha convertido en una tendencia irresistible de la historia de seguir avanzando para lograr un mundo mejor y más humano.”

«Finalmente, permítanme expresar nuevamente nuestro sincero agradecimiento en nombre de todos los participantes chinos a nuestro anfitrión Rusia por celebrar este gran foro y por su amable hospitalidad. Deseamos al foro un gran éxito».

