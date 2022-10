Dijo el hombre más sabio de la historia, Shlomó Hamélej: “El que camina con integridad, caminará con seguridad”. Con este versículo se alabó a Yaacob Abinu, como está escrito: “Yaacob era un hombre íntegro”.

La persona que no sufre por el mañana, sino que pone su carga y su confianza en Dios, no tratará de ganar dinero por medio de engaños, sino que caminará con integridad y justicia. No debe pensar en los asuntos de este mundo ni en su manutención; la Torá de Dios será todo su anhelo y en ella meditará día y noche; Dios no retendrá el bien de su Mano para los que caminan con integridad; a los que buscan a Dios no les faltará nada de lo bueno.

Conoce la verdad y conocerás a sus portadores. Los actos de Yaacob Abinu dan testimonio de que esta prueba bien puede ser superada.

Dijo Rabí Menajem Mendel de Kotzk: “Cuídate del que engaña a los demás. Pero de engañarte a ti mismo, cuídate más”.