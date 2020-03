Diario Judío México - Cuando abrimos las redes sociales estamos acostumbrados a analizar minuciosamente el cuerpo de la persona que nos presenta su foto y nos sentimos con el derecho a opinar sobre un cuerpo que no es nuestro, nunca nos ponemos a pensar que esa persona es más que ese cuerpo, que tal vez hoy no amaneció de buen humor, que tal vez está lidiando con problemas de los cuales no tenemos ni idea, que levantarse de la cama le representa un verdadero reto o el tiempo que tardó en al fin decidir subir esa foto, que esa persona también tiene sueños y aspiraciones como nosotros, que su verdadero valor va más allá del cuerpo que tiene.

Hoy hagamos consciencia de los trastornos alimentarios, aprendamos a ver a las personas y a nosotros mismos desde otra perspectiva, dejemos de opinar sobre cuerpos ajenos y recordemos que nuestro verdadero valor está en cosas que en una foto o en un espejo no se pueden ver.

#todasvalemosporigual Opinar y hacer críticas sobre el cuerpo de una mujer también es violencia.

FUNDACIÓN APTA