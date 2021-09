Teshuvá es algo así como "Lo lamento. Me veo a mi mismo y no me gusta la persona que era cuando hice eso. No me gusta ser capaz de haber hecho eso y no quiero ser esa persona nunca más". Se trata no sólo de asumir responsabilidad por el pasado; implica, además, mirar hacia el futuro y plantear un cambio en quienes somos, no solamente en lo que hicimos.