A medida que se acercan las elecciones presidenciales de Egipto, previstas para diciembre de 2023, los intelectuales egipcios se encuentran divididos en dos grupos distintos: los esperanzados y los escépticos. Estos grupos han expresado abiertamente su optimismo o pesimismo en las plataformas de redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Se cree ampliamente que el actual autoritario líder, el presidente Abd El-Fatah El-Sissi, resultará ganador, independientemente de que las elecciones sean justas o amañadas. Después de todo, El-Sissi controla firmemente las instituciones y los recursos gubernamentales. Sin embargo, hay un segmento cada vez mayor de la sociedad que cree que su principal oponente potencial, el ex miembro del Parlamento egipcio Ahmed Altantawy, podría tener una oportunidad.

Los escépticos, por otro lado, argumentan que, basándose en experiencias pasadas, candidatos como Altantawy han sido utilizados estratégicamente para dar legitimidad al proceso electoral y sofocar la creciente frustración y descontento entre el público. Informes noticiosos recientes alegaron intentos de piratear el teléfono de Altantawy y el arresto de algunos de sus seguidores. Los comentaristas más pesimistas propusieron incluso que todos los candidatos presidenciales deberían retirarse de la carrera a menos que el régimen proporcione garantías e implemente medidas concretas para garantizar una elección justa y transparente. Estas medidas pueden incluir supervisión internacional.

Mientras tanto, los partidarios del presidente El-Sissi son inquebrantables en su convicción de que su liderazgo, experiencia y logros serán la fuerza impulsora detrás de la decisión de los votantes egipcios de reelegirlo para otro mandato. Este informe tiene como objetivo arrojar luz sobre el discurso actual en torno a las próximas elecciones, presentando varios puntos de vista, posiciones y sentimientos expresados por intelectuales egipcios tanto en las redes sociales como en las plataformas de medios tradicionales.

El 26 de septiembre, 2023 un destacado novelista egipcio en Estados Unidos, Alaa Al-Aswany, analizó la situación política actual en Egipto en un video en su canal de YouTube[1]. Al-Aswany expresó dudas sobre la autenticidad de la candidatura del ex diputado Ahmad Altantawy, que había anunciado su intención de presentarse a la presidencia. Altantawy se encuentra actualmente en el proceso de obtener las autorizaciones necesarias para convertirse oficialmente en candidato presidencial.

En el video, Al-Aswany afirmó que no entiende por qué a Altantawy se le permite criticar repetidamente a El-Sissi sin ser arrestado, mientras que otros, incluidas figuras prominentes del país, han sido silenciados. Respondiendo a quienes sostienen que el régimen sabía que arrestar a Altantawy sería considerado un escándalo ya que es candidato presidencial, dijo: «¿No fue un escándalo el arresto de Hisham Qassem [un activista político liberal]? ¿No fue un escándalo el arresto del consejero Hisham Genena? ¿No fue un escándalo el arresto de Sami Anan, el jefe del Estado Mayor del ejército egipcio? Al régimen egipcio no le importan los escándalos porque éstos ocurren constantemente. No he encontrado una respuesta a esta pregunta, y reitero que no dudo de la integridad de Altantawy, pero tengo derecho a preguntar».

A continuación, el novelista expresó su preocupación de que Altantawy no desafiara al presidente en última instancia. Hay un precedente: el candidato presidencial de 2014, Hamdeen Sabahi, persistió en competir contra El-Sissi, pero permitió que el régimen alterara los resultados electorales retirando a sus representantes de los centros electorales en el último minuto.

Luego, Al-Aswani cuestionó por qué Altantawy todavía insiste en postularse, incluso después de que se desestimó su solicitud de garantizar la integridad de las elecciones. Al respecto dijo: «El señor Altantawy ha solicitado garantías de la imparcialidad de las elecciones y estoy totalmente de acuerdo con él en la importancia de estas garantías. Estas han sido excluidas de una manera que considero humillante, ya que no fueron discutidas por nadie. Se presentó a la Comisión Suprema Electoral, que fue nombrada por El-Sissi, y no se prestó atención a estas garantías. ¿Cuál es el siguiente paso cuando solicito garantías y no son respondidas? ¿Debo continuar y participar en las elecciones? Lo que sé es que, cuando pides garantías y no se toman en serio, te retiras de las elecciones alegando que organizar elecciones sin garantías es como una broma».

Después de preguntarle a Altantawy qué haría si su petición fuera rechazada, Al-Aswani continuó: «¿Por qué no moviliza a sus partidarios para exigir supervisión internacional de las elecciones? En lugar de seguir el mismo camino que Hamdeen Sabahi y otros, donde «los resultados electorales han sido inventados, ¿por qué no solicitamos supervisión internacional? No es una vergüenza hacerlo y, en realidad, no habrá elecciones justas en Egipto sin supervisión internacional».

Dudas y preocupaciones similares fueron expresadas por el abogado de derechos humanos Gamal Eid en una publicación titulada «¿Elecciones o una farsa? ¿Deberíamos estar con Altantawy o no?» El artículo fue publicado en su cuenta X (anteriormente conocida como Twitter), que es seguida por más de 1,4 millones de personas. En el post, Eid argumentó que las autoridades de Egipto no parecen tener la intención de celebrar elecciones justas y transparentes. Sin embargo, esperaba que se demostrara que estaba equivocado, ya que la candidatura presidencial de Altantawy, a quien elogió mucho por su integridad y experiencia política, podría ser una oportunidad para mejorar la integridad electoral en Egipto.

Eid describió Altantawy como «la única oportunidad real, si se cumplen las condiciones y garantías de las elecciones», pero luego volvió a su argumento inicial: «Sin embargo, como mencioné, no hay ninguna indicación de que el Estado y la autoridad respeten los principios de la integridad política y el estado de derecho. Esto es evidente en las campañas de arresto y detención de los partidarios de Altantawy, las campañas de difamación baratas contra él y la selección de organizaciones civiles para monitorear estas elecciones. Hay dudas sobre la neutralidad de muchas de ellas, especialmente las organizaciones internacionales, algunas de las cuales tienen un historial contaminado de otorgar una falsa legitimidad a las elecciones de numerosos regímenes autoritarios».

A continuación, Eid presentó dos sugerencias. La primera, para ayudar a garantizar unas elecciones justas, es que todos los demás candidatos presidenciales se retiren de la carrera, excepto Altantawy, con la esperanza de que todos los votos de la oposición se consoliden detrás de él. La segunda propuesta es que todos los candidatos se retiren en caso de una elección fraudulenta, un escenario que él cree firmemente que es probable.

En defensa de sus propuestas, con las que cree que muchos egipcios están de acuerdo, Eid afirmó: «Creo, sin exagerar, que millones de personas están adoptando esta postura. Muchos de ellos critican a Ahmed Altantawy, no por falta de integridad, sino por una falta de confianza en una voluntad política sincera para llevar a cabo elecciones justas. La gente teme que, incluso con buenas intenciones, pueda terminar como observador o participante en un drama mal escrito.»[2]

El periodista pro-Hermanos Musulmanes Ayat Oraby, radicado en Estados Unidos, cree que las próximas elecciones han sido cuidadosamente orquestadas para legitimar el gobierno del presidente Abd El-Fatah El-Sissi. Oraby afirma que el Sr. Altantawy forma parte de este plan, cuyo objetivo, sostiene, es aliviar la frustración y el descontento crecientes en Egipto.

El 25 de septiembre de 2023, realizó una publicación en su cuenta X (Twitter) titulada «Las elecciones militares… El sustento del golpe», en la que presentó su argumento sobre por qué la fecha de las elecciones se adelantó hasta finales de 2023. de abril de 2024. Ayat Oraby escribió: “La verdad es que la autoridad golpista en Egipto se enfrenta a una grave crisis, especialmente cuando la barrera del miedo comienza a romperse para algunos. Hemos comenzado a escuchar quejas y lamentos de egipcios de todos los ámbitos de la vida en las plataformas de redes sociales. Esto indica un descontento latente sin precedentes a punto de estallar en Egipto. Parece que las agencias de inteligencia internacionales han aconsejado a El-Sisi adelantar la fecha de las elecciones. Además, han ofrecido algunas concesiones que pueden aliviar en cierta medida el impacto de los desastres económicos sobre la gente. También abrieron la puerta a un número significativo de candidatos, de modo que Egipto aparece como un país que celebra elecciones auténticas».

Al tiempo que acusaba a Altantawy de haber sido promovido por los militares para reemplazar a Hamdeen Sabahi, argumentó que Altantawy fue traído a escena y se le autorizó formular duras críticas contra el régimen para permitir al presidente El-Sisi «transformar el estado de estancamiento que puede preceder a la tormenta, o al menos eso puede indicar la posibilidad de una tormenta, en un estado de compromiso e interacción. Quiere convertir la ira contra el golpe en adrenalina electoral. Su objetivo es convertir la revolución en oposición. Busca transformar al golpista en un candidato rival.»[3]

Otros intelectuales egipcios tienen puntos de vista diferentes. Ellos creen que el presidente El-Sissi ganará las elecciones porque cuenta con el apoyo genuino de la mayoría de los egipcios, que creen en su liderazgo. Uno de ellos es el periodista Mohamed Shazly, ex redactor jefe del periódico subvencionado por el Estado Al-Ahram, que afirmó en «Al-Jazeera Live» que: «estas elecciones se inclinan a favor del presidente Abdel Fattah El-Sisi por muchas razones, y no por el acoso que algunos mencionan, sin embargo, hay un segmento muy amplio de la población egipcia que quiere que El-Sisi continúe en el cargo para completar el camino que ya ha comenzado y debe continuar, sin detenerse en este punto. Esta es la opinión de muchos egipcios en las calles, y no es sólo mi opinión, sino un sentimiento público generalizado que la apoya». [4]

Los egipcios que aspiran a estas elecciones, predominantemente jóvenes, han expresado su apoyo al desafío de Altantawy a la presidencia, a pesar de enfrentar intimidación y acoso. Participan activamente en hashtags como #HopeLives, #MyAuthorizationForAhmadAltantawy y #AhmadAltantawyPresidentOfEgypt. Comparten fotos de Altantawy rodeado de sus seguidores. Por ejemplo, el 29 de septiembre de 2023, el periodista egipcio Abdelrahman Matar compartió [5] un video que muestra a un grupo de mujeres jóvenes gritando: «Altantawy y Hope Live».

Además, un escritor y YouTuber egipcio conocido como «el profesor» compartió un vídeo en su cuenta X el 29 de septiembre de 2023, que muestra a personas haciéndose eco de cánticos similares que se gritaron durante el levantamiento del 25 de enero de 2011 en Egipto. El YouTuber comentó: «Altantawy ha reavivado los sueños de la gente, animándolos a expresarlos y declararlos abiertamente, después de haber sido reprimidos durante diez años». [6]

Entre esas personas esperanzadas se encuentra el académico egipcio-estadounidense Mamoun Fandy, quien expresó su apoyo a Altantawy. Fandy afirmó en una publicación en su cuenta X realizada el 29 de septiembre de 2023 que: «El canto ‘Pan, Libertad, Justicia Social’ significa que enero no ha perecido y que hay hombres fuertes escondidos bajo las cenizas. En cuanto a aquellos que aparecieron en las pantallas de televisión durante enero pero que ahora están ausentes, volverán cuando estén seguros de la posibilidad de la victoria. Vendrán y se subirán a la ola, espérenlos un poco. Sin embargo, nuestro foco debe permanecer en la solidaridad y el objetivo, más que la división. Hay un rayo de esperanza.»[7]

Todas estas posiciones fueron abordadas por Altantawy el 7 de septiembre de 2023, durante una conferencia de prensa. En este contexto comenzó diciendo: «Estoy agradecido a quienes creen seriamente en mi candidatura. Respeto a los que dudan, mi comprensión a los escépticos y perdono a quienes me hacen daño. Quienes participan en los asuntos públicos deben tener un corazón abierto a lo que pueda agobiar los corazones de los demás.»[8]

Los partidarios del Presidente El-Sissi han intentado en repetidas ocasiones manchar la imagen de Altantawy y acusarlo de intentar reintroducir a los Hermanos Musulmanes en la escena política de Egipto. Esta acusación se basa en su posición declarada de que trataría a todos los egipcios basándose en el estado de derecho y la Constitución, sin categorizarlos según sus afiliaciones políticas. Mustapha Bakri, parlamentario egipcio y firme partidario del presidente El-Sissi, ha pedido a todos los candidatos presidenciales, incluido Altantawy, que expresen claramente su oposición a los Hermanos Musulmanes y reconozcan al grupo como una organización terrorista.

Bakri habló en su programa, transmitido en el canal de televisión pro-régimen Sada Elbalad, afirmando: «Le pregunto al candidato potencial, Sr. Ahmed Altantawy, ¿cuándo anunciará que está en contra de los Hermanos Musulmanes? Lo reto [a declarar] públicamente que nunca se declarará en contra de los Hermanos Musulmanes y su terrorismo. He visto muchas de sus entrevistas en las que evade dar una respuesta clara haciendo referencia a la Constitución y la ley. ¿No sabe que la Constitución y la ley están contra la Hermandad Musulmana?»[9]

Si bien reconoció el derecho de los egipcios a tener esperanza y soñar con un futuro mejor, el veterano político egipcio Mustafa Al-Fiqi expresó su apoyo al presidente El-Sissi, a quien describió como la «mejor opción». Al-Fiqi justificó su postura caracterizando a otros candidatos como alternativas «difíciles, muy oscuras y muy sombrías». En una entrevista transmitida por MBC Egipto, afirmó: «Soy uno de sus partidarios en estas circunstancias, y sin duda él es la mejor opción porque las alternativas son extremadamente difíciles, muy oscuras y podrían ser muy sombrías en estas circunstancias. No diré que pueda haber algo mejor que lo que existe, pero yo digo que es el presidente necesario [para el país]. Debe continuar su camino hasta llegar a algo mejor de lo que estamos viviendo actualmente”.[10]

