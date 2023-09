Intelectuales kuwaitíes piden boicotear el turismo en Turquía y expulsar al embajador turco tras el ataque a un turista kuwaití, mientras que los islamistas pro-Erdoğan restan importancia al incidente y acusan a los turcos pro-occidentales de sembrar discordia entre árabes y turcos

En respuesta a un reciente ataque a un turista kuwaití en la ciudad turca de Trabzon que dejó al hombre inconsciente durante varias horas, muchos intelectuales e influencers kuwaitíes han recurrido a las redes sociales para condenar enérgicamente el ataque y abordar el creciente problema del racismo contra los árabes en Turquía. Algunos pidieron a sus compatriotas kuwaitíes que consideren boicotear el turismo en Turquía, e incluso instaron a su gobierno a expulsar inmediatamente al embajador turco.

Al mismo tiempo, los partidarios del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, junto con figuras islamistas, trataron de restar importancia al incidente, caracterizándolo como un hecho aislado. Además, acusan a los instigadores de esos ataques de ser personas pro occidentales que intentan socavar las políticas de Erdoğan sembrando discordia entre árabes y turcos.

En reacción a estos acontecimientos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kuwait emitió una declaración [1] según la cual el ministro contactó personalmente al ciudadano agredido durante su hospitalización para que recibiera tratamiento médico. El comunicado también confirma que las autoridades locales arrestaron rápidamente al atacante e iniciaron los procedimientos legales necesarios contra él. Además, el ministerio condenó los actos hostiles contra turistas kuwaitíes en Turquía.

Mientras tanto, funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley visitaron al turista kuwaití en el hospital, le ofrecieron disculpas y le entregaron un ramo de flores como gesto de buena voluntad. El Dr. Ayşe Hilal Sayan Koytak, ex embajador de la República de Turquía en Kuwait, subrayó [2] que este incidente no socavaría la estrecha amistad de larga data entre los dos países. Además, enfatizó que «los responsables de este ataque enfrentarán las consecuencias legales necesarias».

Este informe presentará ejemplos de la condena del ataque, así como el creciente sentimiento antiárabe en Turquía, expresado por intelectuales e influencers kuwaitíes y explorará las respuestas y propuesta de acción que recomendaron. Además, examinará las reacciones de figuras islamistas y partidarios del presidente Erdoğan, con sus intentos de restar importancia a tales incidentes, sus perspectivas sobre quienes están detrás de los incidentes y sus motivos.

En las plataformas de redes sociales, decenas de intelectuales kuwaitíes condenaron el ataque y expresaron su frustración y decepción por la reacción de su gobierno. Algunos exigieron una disculpa del presidente turco y la expulsión del embajador de ese país.

En una ardiente declaración en video publicada en la cuenta X (antes Twitter) del sitio web kuwaití de noticias en línea Alshanalaam.com, que es seguida por más de 224.000 personas, el activista político kuwaití Abbas Al-Sh’abi instó al primer ministro kuwaití Ahmad Nawaf Al- Ahmad Al-Sabah a que reaccione ante el incidente, y sostuvo que los repetidos actos hostiles contra los kuwaitíes en Turquía muestran una falta de respeto hacia Kuwait. Al-Sh’abi propuso entonces que se convocara y expulsara del país al embajador turco en Kuwait. «Si no lo hacen», dijo, «entonces, por el nombre de Allah, no tienen ningún valor». Dirigiéndose a los miembros del Parlamento kuwaití, dijo: «Este embajador no debe permanecer en el país, ni siquiera cinco minutos. Este es un mensaje de un ciudadano preocupado por el país y por toda la gente del país… Se considera lo ocurrido humillación para todos nosotros, el pueblo kuwaití y el gobierno. Deben tomar la decisión de expulsar al embajador para que sirva de lección a otros.»[3]

El influencer kuwaití Meshal Al-Nami, que tiene más de 364.000 seguidores en X, compartió un video con el hashtag #Turkey_Is_Not_Safe_For_Arabs. En el video argumentó que hay un creciente sentimiento antiárabe en Turquía. También proporcionó ejemplos de comentarios en turco alabando al atacante como apoyo a su argumento. Además, Al-Nami instó a los árabes a no visitar Turquía y ridiculizó a quienes descartaron este incidente como un hecho aislado.

Ampliando su sugerencia a los árabes de boicotear a Turquía, afirmó: «He presentado estos acontecimientos para recordárselos, junto con las reacciones que provocaron, y la decisión es suya. Para su información, el ataque al ciudadano kuwaití ocurrió a plena vista y al alcance del oído de la policía. Como mencioné anteriormente, en países con integridad, las autoridades defienden a las víctimas de agresión. En países donde sólo se hace justicia después de que un incidente llama la atención y causa revuelo, como en este caso, tras la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait y de la embajada, la policía turca se vio obligada a actuar y pedir disculpas al ciudadano kuwaití. De hecho, hay cientos, si no miles, de otras personas que han sido objeto de agresiones y no han recibido justicia.»[4]

El 16 de septiembre de 2023 un destacado escritor kuwaití, Ali Fadalah, publicó un video en su cuenta X, que tiene más de 146.000 seguidores. En dicho video,[5] criticó duramente a sus compatriotas que decidieron visitar Turquía. Fadalah acusó tanto al gobierno turco como a su pueblo de faltar el respeto a los kuwaitíes. Asimismo afirmó que parte del problema es la ausencia de una policía turística en Turquía. Además, recomendó que los kuwaitíes consideren destinos alternativos para visitar: Azerbaiyán, Montenegro, Bosnia y otros, citando como argumentos su asequibilidad, atractivo y atmósfera. Fadalah cuestionó la razón detrás de seleccionar Turquía como destino turístico, dados los ataques diarios y los videos que los acompañan, un fenómeno que no se observa en otros países, como Egipto. Señaló que los egipcios se abstienen de maltratar o dañar a los turistas debido a la existencia de leyes que protegen a los turistas en ese país.

Algunos kuwaitíes están descontentos con las disculpas ofrecidas por los funcionarios turcos locales al turista kuwaití. Propusieron boicotear a Turquía y acusaron al pueblo turco de racismo antiárabe.

El 17 de septiembre de 2023 la bloguera kuwaití Hanan Al-Kathimi escribió en su cuenta X, comentando la foto del turista kuwaití sentado entre los dos agentes del orden locales que lo visitaron en el hospital y le pidieron disculpas: «Esto es una burla, ¡No es una disculpa! Como ciudadano kuwaití, no acepto lo que le ha sucedido a nuestro compatriota en términos de humillación y agresión. ¡Como árabes, deberíamos boicotear a Turquía porque somos personas con dignidad y respeto por nosotros mismos!¡La situación es una completa vergüenza! El pueblo turco se ha construido sobre la base del odio a los árabes; llaman a los árabes ‘burros’, y si escucharas algunas de sus canciones, ¡te arrepentirías del día en que viajaste allí!» [6]

El abogado kuwaití Hassan Rashid Al-‘Atifi exigió que Turquía se disculpara públicamente o enfrentara las consecuencias del boicot turístico de Kuwait. El 17 de septiembre de 2023 escribió en su cuenta X, que tiene más de 17.000 seguidores: «Creo que Turquía, si no adopta una postura clara y pública y emite una declaración oficial condenando el ataque al ciudadano kuwaití, se pone en una situación embarazosa. Esto tendrá repercusiones en todos los turistas. Se necesitan disculpas, responsabilidad y castigo; de lo contrario, habrá un boicot público a Turquía, algo que no puede permitirse en este momento. Espero que aborden el asunto con firmeza y decisión. «[7]

En reacción a estos sentimientos y propuestas, junto con cientos de sentimientos similares compartidos en varias plataformas de redes sociales, los árabes islamistas pro-Erdoğan, entre ellos algunos kuwaitíes, respondieron. Estos describieron el incidente como un hecho aislado y acusaron a los «racistas» en Turquía y a los críticos políticos de Erdoğan de intentar socavar la posición de Turquía en el mundo. Según afirman estos comentaristas, ellos están impulsados por agendas seculares y liberales.

Acusando a los «racistas» en Turquía de estar financiados por la masonería y los lobbies pro homosexuales, la periodista turca Sarah Ardogan compartió un video que muestra el arresto del atacante del turista kuwaití en su cuenta X el 17 de septiembre de 2023, y comentó: «Video: El arresto del agresor del #turista_kuwaití en #Trabzon por parte de la policía turca. Los árabes y los turcos son hermanos, y las voces divisorias apoyadas por la masonería no pueden separarlos. El gobierno turco ha confirmado que tomará medidas enérgicas contra cualquiera que promueva el racismo contra los árabes, incluyendo a las voces de extremistas y partidarios de LGBTQ.»[8]

Nasser Duwailah, un ex miembro del Parlamento con opiniones pro-Hermanos Musulmanes, reiteró un argumento similar en una publicación realizada en su cuenta X, que es seguida por casi 900.000 personas. El 17 de septiembre de 2023, escribió: «Este año hay una campaña organizada contra el turismo en Turquía y, lamentablemente, los acontecimientos han llevado a la creación de una situación anormal. A pesar de los esfuerzos del gobierno turco para facilitar todos los medios de alojamiento a los turistas del Golfo, continúa un plan sistemático para dar amplia publicidad a acontecimientos individuales. El problema afectará negativamente al turismo en Turquía de una forma u otra, a pesar de los esfuerzos del pueblo y el gobierno turcos para estimularlo. Esto incluye brindar la atención necesaria a los turistas, organizar la seguridad y protegerlos de individuos racistas que fracasaron en las elecciones y buscan venganza contra los turistas.»[9]

En una entrevista en el canal islamista egipcio con sede en Turquía Watan TV, transmitida el 18 de septiembre de 2023, el analista político turco Dr. Yusuf Katip Oglu minimizó el ataque contra el turista kuwaití, describiéndolo como un incidente aislado. También condenó los informes y comentarios sobre el creciente sentimiento antiárabe, acusándolos de exagerar un incidente aislado y de ser injustos con Turquía y el pueblo turco.

El Dr. Oglu argumentó que, debido a que el presidente Erdoğan ha revivido el concepto de Ummah entre los musulmanes, fue atacado por las potencias coloniales en Europa, junto con Estados Unidos, que quieren fragmentar y dividir a árabes y musulmanes. Oglu afirmó: «La atención se centra ahora en sembrar las semillas de la discordia en términos de racismo y pensamiento excluyente, renovando la cuestión de la etnicidad… y estas son cosas que Turquía no sabe. Desafortunadamente, los medios de comunicación se están centrando en ellas, incluyendo medios árabes que promueven la retórica anti-Turquía. Esto indica que los medios politizados son una extensión de los medios occidentales, que buscan difundir semillas de hostilidad y animosidad entre Turquía y los países árabes e islámicos».

Además, el analista mencionó que la nueva constitución de Turquía considerará el racismo como un delito, y afirmó: «Esto es lo que el presidente Erdoğan y el gobierno actual están luchando por lograr, especialmente en la nueva constitución, cuyo objetivo es mejorar el pensamiento islámico en los planes de estudios educativos. El verdadero vínculo es la ausencia de una distinción entre árabes y no árabes. Lo que más importa es la religión, no la etnicidad.»[10]

El periodista kuwaití Talal Yosef, editor jefe del sitio web Jeblah News, también minimizó el incidente y afirmó que acontecimientos similares ocurren en diferentes partes del mundo. También dijo que este incidente recibió una amplia atención de los medios porque «hay un grupo que quiere sembrar discordia entre el Golfo y Turquía».[11]

Al mismo tiempo, algunos kuwaitíes reconocieron el creciente sentimiento antiárabe en Turquía y acusaron a los kuwaitíes de reaccionar exageradamente al incidente con demandas irracionales. El YouTuber kuwaití Abu Taym Wa Saba publicó un video en su cuenta X el 18 de septiembre de 2023, acusando al turista kuwaití de violar las reglas y negarse a pagar su cuenta en un restaurante. Profundizando en su posición, Abu Taym Wa Saba dijo: «Condenamos el racismo de los turcos, pero son individuos como estos los que provocan reacciones como la que ocurrió con el turista. No se debe suponer que los turcos son racistas sin razón. Si bien enfatizó que está mal tratar a los demás con racismo, ciertos comportamientos, como los exhibidos por el turista kuwaití, pueden provocar tales reacciones. También afirmó que lo que le pasó fue inmerecido, pero quienes se comportan de manera similar merecen enfrentar las consecuencias. «[12]

[1] Mofa.gov.kw/ar/media-center/news/2023/9/2023-09-17/, 17 de septiembre de 2023.

[2] Twitter.com/ayshehilal/status/1703372224340660524, 17 de septiembre de 2023.

[3] Twitter.com/AlshanAlaam/status/1703777098865750280, 18 de septiembre de 2023.

[4] Twitter.com/Meshal_Alnami/status/1703482789381701798, 17 de septiembre de 2023.

[5] Twitter.com/fadalh/status/1703194163309588859, 16 de septiembre de 2023.

[6] Twitter.com/hanoman72/status/1703437966662631916, 17 de septiembre de 2023.

[7] Twitter.com/hasanalatefi2/status/1703349973213950341, 17 de septiembre de 2023.

[8] Twitter.com/sarahArdogaa/status/1703518358258254202, 17 de septiembre de 2023.

[9] Twitter.com/nasser_duwailah/status/1703421175718649905, 17 de septiembre de 2023.

[10] Youtube.com/watch?v=0lRty17GjUg, 18 de septiembre de 2023.

[11] Twitter.com/talal_yosef_/status/1703647899903484212, 18 de septiembre de 2023.

[12] Twitter.com/bo_taym/status/1703860768935174496, 18 de septiembre de 2023.