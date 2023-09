Nagorno-Karabaj – El Kremlin ha perdido su monopolio en la gestión de los asuntos de los Estados postsoviéticos

La semana pasada, el ejército azerbaiyano llevó a cabo su propia «operación militar especial» destinada a expulsar a las fuerzas armenias de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. Bakú está tratando de fortalecer su control sobre la parte del territorio bajo control armenio, enfrentando poca o ninguna respuesta por parte de las fuerzas de paz rusas enviadas a la región en 2020.

El 19 de septiembre de 2023, el Comando Azerí informó a los rusos sobre sus planes militares, como afirmó Moscú, «apenas unos minutos antes de que comenzara la operación»,[1] pero Moscú no compartió esta noticia con Armenia.[2] De hecho, Rusia no sólo parece no tener intención de involucrarse en los combates, sino que ni siquiera tiene ningún fundamento legal para involucrarse, ya que la mayoría de los acuerdos que regulan su presencia en la región no han sido firmados por Azerbaiyán.[3 ] Por lo tanto, Moscú no puede comprometerse con las fuerzas regulares de Bakú, incluso si quisiera.

Rusia y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) liderada por Moscú ignoraron los ataques azeríes contra el territorio de Armenia y no respondieron, mientras Ereván pedía directamente a la OTSC asistencia militar como parte del tratado.[4] En los últimos meses, las fuerzas rusas no hicieron nada para poner fin al bloqueo azerí del «Corredor de Lachín»[5], la única carretera que Armenia puede utilizar para abastecer al enclave de Nagorno-Karabaj. Sin embargo, cuando Armenia hizo sus primeros intentos de rejuvenecer sus vínculos con Occidente, inició la ratificación del estatuto de la CPI,[6] participó en ejercicios militares con Estados Unidos,[7] y envió a su primera dama a Kiev para una reunión organizada por la esposa del presidente Zelensky,[8] el Kremlin se quejó de todas estas medidas. De hecho, a pesar de las recientes órdenes de arresto que la CPI emitió contra el presidente ruso Vladimir Putin, la decisión de Armenia de unirse a la CPI parece ser la única manera de perseguir a Azerbaiyán por crímenes de guerra. Además, las políticas de Armenia de tendencia occidental parecen ser la única respuesta que la pequeña república podría dar ante la falta de apoyo de Rusia. En 2021, la Unión Europea reanudó sus conversaciones con Armenia, que terminaron en 2013 cuando Ereván decidió unirse a la Unión Económica Euroasiática, que proporcionó a Armenia 2.600 millones de euros en ayuda y préstamos de Moscú.[9]

Armenia y Azerbaiyán tras el colapso soviético

Si analizamos retrospectivamente la historia de la relación entre Rusia y Armenia y tratamos de aprender algunas lecciones de la crisis de Nagorno-Karabaj, cabe señalar que la situación actual no debería sorprendernos. Cuando, en la década de 1990, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán se convirtió en uno de los conflictos más sangrientos en el ámbito postsoviético, Rusia hizo todo lo posible para fomentar políticas que más tarde denominaron «doctrina de inestabilidad controlada». [10] Moscú intentó posicionarse como un aliado indispensable para ambos lados del conflicto; suministró armamento y municiones a ambas partes e intentó negociar un armisticio y un acuerdo de paz después de que las hostilidades comenzaron a calmarse.

En 1994, Rusia apoyó firmemente el llamado Proceso de Minsk para promover un armisticio. Desde entonces, las negociaciones continuaron formalmente sin producir ningún tratado de paz integral.[11] El Kremlin quería mantener el control del proceso, pero aparentemente no estaba interesado en una resolución final clara. Por lo tanto, mientras Ereván se puso del lado de Moscú, Bakú hizo una alianza con Ankara, que deseaba poner la zona de Nagorno-Karabaj bajo control azerbaiyano.

Cabe señalar que desde que Armenia y Azerbaiyán obtuvieron su independencia después del colapso soviético, sus caminos fueron bastante diferentes. A mediados de la década de 1990, Azerbaiyán había superado sus disputas políticas y se había convertido en un Estado en gran medida autoritario con una especie de sistema de poder hereditario. El país, rico en recursos naturales, se integró con bastante éxito en la economía regional y se convirtió no sólo en un proveedor de petróleo para las naciones vecinas, sino también en un «corredor energético» que une Asia Central con Turquía y Europa.

Entre 1991 y 2020, el PBI de Azerbaiyán en dólares corrientes al tipo de cambio del mercado aumentó casi 15 veces [12] y su población se disparó de alrededor de siete millones a más de diez millones de personas. Aunque los azeríes solían vivir en toda la ex Unión Soviética, la emigración siguió siendo moderada desde el Azerbaiyán independiente hacia la diáspora azerbaiyana en todo el mundo, y estuvo compuesta principalmente por personas que abandonaron Irán, donde viven más de 30 millones de azeríes.[13]

En cambio, Armenia siguió un camino de «no desarrollo». De 2005 a 2020, su PBI se estancó [14] y, en consecuencia, más de un millón de personas abandonaron el país en busca de empleo decente, lo que elevó el flujo de remesas desde el exterior a más del 10% del PBI de Armenia.[15]

En cuanto a la defensa, desde 2004 el presupuesto militar de Azerbaiyán aumentó de unos 400 millones de dólares a más de 2.600 millones de dólares en 2022, mientras que desde 2000 los gastos de defensa de Armenia han sido 10 veces menores que los de Azerbaiyán.[16] Armenia tiene un ejército de estilo soviético y cuenta con armamento ruso que ha demostrado ser extremadamente vulnerable cuando se enfrenta a equipos occidentales y turcos.[17] Teniendo en 1991 un PBI nominal de poco menos de 9% del de Azerbaiyán y Turquía combinados, Armenia no logró gestionar su economía con eficacia. Los líderes en Ereván carecían de ideas realistas para su país, pretendiendo que podría convertirse en un «puente» entre Occidente y la Unión Euroasiática o en un destino apreciado para los turistas extranjeros.

Profunda preocupación por la reanudación de las hostilidades

La actual crisis en las relaciones entre Rusia y Armenia se desarrolló porque Rusia nunca necesitó a Armenia y nunca esperó sostener a esta nación no en desarrollo. En 2014, mientras Moscú anexaba Crimea y Putin se preparaba para establecer un nuevo proyecto de integración conocido como Unión Económica Euroasiática, Rusia repentinamente «compró» Armenia, ofreciendo alrededor de 400 millones de dólares en préstamos y asistencia militar por una solicitud inmediata para unirse a la Unión. En 2015, Armenia se convirtió en miembro de la organización, y esto fue una victoria simbólica para el Kremlin, ya que antes de esta medida, Armenia llevó a cabo intensas negociaciones con la Unión Europea para firmar un Acuerdo de Asociación que incluía un tratado de Área de Libre Comercio Integral y Profundo. Sin embargo, después de unirse a la Unión Económica Euroasiática, las negociaciones con la UE se detuvieron.

Sólo después de perder en la Segunda Guerra de Karabaj de 2020, Ereván ratificó el Acuerdo de Asociación Integral y Mejorada entre Armenia y la UE, que entró en vigor el 1 de marzo de 2021. Si bien Occidente todavía intenta ayudar a Armenia, Rusia no hizo casi nada. En 2020, Moscú tardó más de un mes en intervenir diplomáticamente después de que las fuerzas azeríes tomaran Shusha, la ciudad clave que abrió su avance hacia la capital de Nagorno-Karabaj, Stepanakert.

La comunidad mundial –incluida Rusia– expresó su profunda preocupación por la reanudación de las hostilidades, pero no se pueden lograr resultados impactantes. De hecho, Azerbaiyán es militarmente fuerte y el Kremlin está preocupado por su guerra en Ucrania. Además, Rusia y las potencias occidentales están buscando establecer vínculos más estrechos con Turquía, dejando así a Ankara libre para ayudar a Bakú en sus esfuerzos.

Conclusión

El desarrollo del conflicto de Karabaj después de 2020, así como la invasión rusa de Ucrania en 2022, abrieron un capítulo completamente nuevo en la historia del reino postsoviético. Durante casi 30 años después del colapso de la Unión Soviética, Rusia siguió siendo el único actor importante en su antiguo territorio, excepto los Estados bálticos, que rápidamente se unieron a la Unión Europea.

Moscú dirigió alianzas económicas y de seguridad en Eurasia, logró resolver algunos conflictos armados en sus propias condiciones (como en Tayikistán, donde el país permaneció unido), intervino en territorios soberanos (como en Georgia en 2008 o en Ucrania en 2014), e hizo todo esto con una mínima participación de fuerzas externas o completamente sin ellas. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj de 2020, los conflictos postsoviéticos se internacionalizaron: los actores externos comenzaron a entrenar, equipar y apoyar a las fuerzas militares locales que desafiaban el orden que Moscú deseaba instalar o preservar.

Esto parece un cambio serio de agenda: el Kremlin ha perdido su monopolio en la gestión de los asuntos de los estados postsoviéticos tanto en el Oeste (como en Ucrania y Moldavia) como en el Sur (con todos los estados transcaucásicos quedando libres de la influencia rusa, Turquía y las naciones europeas deben salvaguardar su influencia). Que Asia Central se aleje de Rusia es sólo una cuestión de tiempo, pero los acontecimientos allí me parecen más complejos ya que Rusia, China, Occidente, Turquía e incluso los países del Golfo tienen todos sus intereses en la región. Sin embargo, dondequiera que estas tendencias evolucionen, una cosa cobra importancia: Rusia está perdiendo su estatus como potencia regional líder, que tal vez nunca recupere.

*El Dr. Vladislav Inozemtsev es asesor especial del Proyecto de Estudios de Medios Rusos de MEMRI y fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales con sede en Moscú.

