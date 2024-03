¿Israel traicionado?

El presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantienen una larga conversación telefónica . El comunicado publicado por la sala de prensa de la Casa Blanca dice que hablaron sobre asistencia humanitaria a civiles en Gaza y operaciones militares israelíes.

Unas horas más tarde, Netanyahu publicó un contundente mensaje en X:

“Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Tal reconocimiento tras la masacre del 7 de octubre daría una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impediría cualquier futuro acuerdo de paz”.

Parece claro que a la administración Biden le gustaría ver la rápida creación de un Estado palestino o al menos un “gobierno de unidad palestina” (lamentablemente compuesto por la Autoridad Palestina y el grupo terrorista Hamás) y, abracadabra, reconocerlo.

Según el Washington Post :

“La administración Biden y un pequeño grupo de socios de Medio Oriente se apresuran a completar un plan detallado e integral para la paz a largo plazo entre Israel y los palestinos, incluido un cronograma firme para el establecimiento de un Estado palestino”.

El artículo sugiere que el Departamento de Estado de Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de las opciones para reconocer al “Estado palestino” tan pronto como termine la guerra.

El artículo también dice que hay un “elefante en la sala de planificación”: las conversaciones se llevan a cabo sin ninguna participación israelí. Como muestra el mensaje de Netanyahu, de hecho se están llevando a cabo en contra de la voluntad del primer ministro de Israel y su gobierno. Incluso se están llevando a cabo contra la voluntad de casi todos los miembros de la Knesset. El parlamento de Israel votó 99 a 11 el 21 de febrero para respaldar la decisión del gobierno de rechazar “los dictados internacionales sobre un acuerdo permanente con los palestinos y el establecimiento de un Estado palestino” y su “reconocimiento unilateral”.

¿Cómo pueden los miembros de la administración Biden pensar que lograrán algún tipo de “paz” entre Israel y los palestinos en estas condiciones? Probablemente no lo hagan. Probablemente sólo estén mirando las encuestas electorales en Michigan, donde muchos demócratas que probablemente son pro-Hamas votaron recientemente ” no comprometidos ” en las primarias presidenciales del partido. ¿Cómo pueden los funcionarios de la administración imaginarse la posibilidad de crear un Estado palestino sin la aceptación de Israel ?

¿Cómo puede la administración Biden no ver que la creación de un Estado palestino esencialmente no revitalizado o un “Gobierno de Unidad Palestina” terrorista apenas unos meses después de la masacre del 7 de octubre constituiría una enorme recompensa para el terrorismo?

La administración Biden también parece dispuesta a recompensar a los terroristas . De hecho ya lo hace. El 18 de octubre, una semana después de la masacre de Hamás, entregó 100 millones de dólares en “ayuda humanitaria” a Gaza y Cisjordania, sabiendo muy bien que Gaza estaba controlada por Hamás y que el dinero y la ayuda terminarían en manos del grupo terrorista. manos.

La administración Biden, para su gran crédito, envió portaaviones a la zona inmediatamente después del ataque, ha suministrado municiones a Israel y lo ha apoyado verbalmente, pero aparentemente también está tratando de no perder el “ voto árabe-estadounidense ”.

El 26 de enero de 2021, seis días después de que Biden prestara juramento, el embajador interino de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Richard Mills, dijo que la administración Biden “restauraría la ayuda” a la Autoridad Palestina. Unas semanas más tarde, sin que la administración Biden siquiera pidiera a la Autoridad Palestina que dejara de financiar el terrorismo , se restableció la ayuda .

En 2021, cuando Hamás atacó a Israel, la administración Biden presionó al gobierno israelí para que detuviera la respuesta israelí . Cuando se implementó un alto el fuego, Biden prometió brindar rápida asistencia humanitaria a la población de Gaza y ayuda para la reconstrucción del territorio. Incluso entonces, estaba claro que la ayuda ayudaría al grupo terrorista gobernante Hamás, independientemente de las negaciones que Biden emitiera en ese momento, tales como: “Haremos esto en plena asociación con la Autoridad Palestina, no con Hamás”.

Para “gestionar” la situación, Biden envió a Hady Amr, un hombre que había escrito que el grupo terrorista Hamás debería ser incluido en las negociaciones; Luego, Biden nombró a Amr representante especial de Estados Unidos para los asuntos palestinos.

El 19 de enero de 2021, Antony Blinken, que aún no había prestado juramento como secretario de Estado, prometió que la administración Biden negociaría un nuevo acuerdo con el principal enemigo de Israel en la región, Irán. Nueve días después, tras convertirse en secretario de Estado, nombró enviado especial a Irán a Robert Malley, un hombre supuestamente simpatizante de la República Islámica y posteriormente suspendido por actividades actualmente bajo investigación , si la investigación no se ha abandonado en secreto.

Luego, la administración levantó varias sanciones contra el régimen de Irán y gradualmente descongeló miles de millones de dólares de fondos iraníes. Aunque el principal financiador de Hamás ha sido Qatar (que proporciona “dinero para protección” “ sin protección ”), se informa que Irán ha estado dando a Hamás 100 millones de dólares al año, parte de los cuales probablemente se utilizaron para financiar la masacre y la maquinaria de guerra de Hamás del 7 de octubre.

En una medida de la que nadie habla nunca, la Autoridad Palestina (recomendada por el Plan Fayyad de 2009 e implementada con la ayuda excesivamente generosa de la Unión Europea) se ha apresurado lo más rápido posible para construir “hechos sobre el terreno” en áreas en disputa, evitando así las negociaciones directas que ambas partes habían acordado. Estos “hechos” incluyen ahora al menos “cerca de 10.000 ” sitios de construcción árabes ilegales. De todos modos, bajo el gobierno israelí del entonces Primer Ministro Naftali Bennet, la administración Biden publicó declaraciones hostiles a Israel y a los “ asentamientos ” judíos en Cisjordania. Sin embargo, muchos palestinos parecen ver a todo Israel como ” un gran asentamiento “.

Tan pronto como Netanyahu ganó las elecciones israelíes el 1 de noviembre de 2022, la hostilidad de la administración Biden se intensificó —no por primera vez— contra el propio Netanyahu. El Departamento de Estado ayudó a financiar protestas contra Netanyahu que duraron meses y que esencialmente tenían como objetivo derribar su gobierno.

Inmediatamente después de la masacre del 7 de octubre, Blinken y Biden mostraron su apoyo a Israel, pero incluso entonces comenzaron a presionar a Israel, no a Hamás, ni a Irán, ni al patrocinador de Hamás, Qatar. Según se informa , Blinken condicionó el suministro de municiones al ejército israelí a la aceptación por parte de Israel del pago de 100 millones de dólares en ayuda a los palestinos por parte de Estados Unidos. “No os dejéis consumir por la ira”, advirtió Biden . Desde entonces, la presión ha seguido aumentando.

El 30 de noviembre, Blinken denunció la “pérdida masiva de vidas civiles” resultante de la acción militar israelí en Gaza y añadió que Israel debe “respetar el derecho internacional humanitario”, dando a entender que no era así. Mientras tanto, Israel ha hecho todo lo posible para proteger a los ciudadanos de Gaza. Los israelíes hicieron miles de llamadas a los teléfonos móviles de los habitantes de Gaza y cubrieron Gaza por aire con panfletos en árabe que les decían adónde huir para ponerse a salvo, mientras sus propios líderes de Hamás les disparaban para impedir que se fueran y, más tarde, para impedirles que salieran. recibiendo ayuda humanitaria.

La administración Biden, si bien ha sido de inmensa ayuda enviando portaaviones a la región (presumiblemente como elemento disuasorio para evitar que la guerra se propague), ahora parece estar tratando de dictar a Israel cómo debe librar su guerra. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, aseguró , sin embargo, a Israel que Estados Unidos no limitará el tiempo que necesita para completar su misión.

Biden también ha ignorado amablemente las solicitudes de los “senadores demócratas” de retener el apoyo militar a Israel si no aprueba la ayuda humanitaria para Gaza, lo que lamentablemente significa para Hamás, que se la apropia.

Tratar de establecer un “ plan de paz ” que seguramente traerá más guerra (especialmente contra la voluntad de Israel) es actuar contra Israel. Además, cualquier plan de paz establecido de esta manera está destinado al fracaso.

Lamentablemente, la administración Biden parece tener una manera de ignorar lo que no quiere oír ni ver.

En el Medio Oriente, cada vez que los líderes israelíes se han hecho ilusiones sobre los líderes palestinos o han cedido a la presión extranjera, han seguido actos terroristas devastadores.

El llamado “ proceso de paz ” que siguió a los Acuerdos de Oslo condujo a la creación de la Autoridad Palestina, que rápidamente se convirtió en una base para un terrorismo antiisraelí continuo y una ola de ataques sangrientos que, hasta el 7 de octubre, sólo fue interrumpida por la intervención de Israel. Construcción de la barrera de seguridad de Judea y Samaria.

Si las elecciones se celebraran hoy, según muestran las encuestas , los palestinos votarían abrumadoramente por Hamás. Cualquier líder árabe palestino que firme hoy un tratado de paz con Israel sería visto como un traidor y linchado. El verdadero objetivo de los dirigentes palestinos en este momento, como señala el columnista Daniel Greenfield , es probablemente mantener el ingreso de dinero.

El 23 de febrero, Blinken dijo que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es “incompatible con el derecho internacional”, una inversión de la posición expresada por el entonces secretario de Estado Mike Pompeo en 2019: “Judea y Samaria son partes legítimas de la nación judía”. patria, y los israelíes tienen derecho a vivir allí”.

Tres semanas antes, Biden firmó una orden ejecutiva que permitía sanciones a los colonos israelíes (y potencialmente a los políticos israelíes) supuestamente involucrados en la violencia contra los palestinos, después de que se llevaran a cabo 5.600 ataques terroristas contra israelíes en 2023. Durante el mismo período, los israelíes llevaron a cabo 60 actos de violencia contra palestinos, en gran parte en defensa propia. La administración Biden castigó a los israelíes, no a sus atacantes.

La administración Biden, citando los riesgos de hambruna, ha insistido en enviar más ayuda humanitaria a Gaza a pesar de que la mayor parte está capturada por Hamás, lo que prolonga la capacidad de lucha del grupo terrorista. Cuando los civiles se acercan a los suministros de ayuda, Hamás dispara.

Estados Unidos está a punto de construir un muelle frente a la costa de Gaza para traer más ayuda humanitaria, con la ayuda de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no está claro cómo planean impedir que Hamás se apodere de la ayuda adicional.

“Para sobrevivir”, dijo el presidente Biden el 26 de febrero, “Israel debe aprovechar la oportunidad de lograr la paz y la seguridad con los palestinos. … Creo que si logramos ese alto el fuego temporal, podremos avanzar en una dirección en la que podamos cambiar la dinámica”.

Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes saben que la supervivencia de su país está en juego. No creen ni por un momento que exista alguna oportunidad para la paz y definitivamente no quieren “cambiar la dinámica”. Los israelíes no han olvidado el 7 de octubre, que Netanyahu ha comparado con “veinte 11 de septiembre”. Según los informes, el pueblo israelí está unificado en la opinión de que sin la destrucción de Hamás como amenaza política y militar, Israel nunca estará a salvo.

Entienden que si Hamás sobrevive a la guerra, sus líderes declararán la victoria y la amenaza a Israel sólo empeorará.

Los israelíes también son muy conscientes de que la verdadera amenaza para Israel es el régimen de Irán , que, a pesar de sus negaciones, claramente ayudó a planificar el ataque del 7 de octubre. Sin embargo, a pesar de que sus milicias aliadas en Irak y Siria han llevado a cabo desde el 7 de octubre más de 150 ataques contra tropas estadounidenses, la administración Biden todavía se niega a pedir cuentas a Irán. Otro de los representantes de Irán, Hezbollah, que cuenta con al menos 150.000 misiles apuntados a Israel, un país del tamaño de Nueva Jersey, continúa disparando misiles hacia el norte de Israel (100 en un día reciente ), haciendo inhabitables las partes más septentrionales del país.

La administración Biden, por su parte, a veces parece frustrada por la determinación de Israel de actuar como una nación soberana en lugar de un vasallo de Estados Unidos. El 7 de enero, Jake Tapper de CNN informó que un funcionario de la administración Biden le había dicho que Netanyahu tendría que elegir entre su coalición y sus vínculos con Estados Unidos.

La administración Biden ha tratado de eludir a Netanyahu y crear divisiones políticas en Israel durante la guerra. El mes pasado, un rival político de Netanyahu, Benny Gantz, a quien Netanyahu incorporó a su Gabinete de Guerra, realizó una visita no autorizada a Washington, por invitación de la administración Biden, para “reuniones políticas”, sin el acuerdo de Netanyahu y sin coordinar sus planes con el gobierno israelí.

Andrea Mitchell, de NBC , escribió que altos funcionarios estadounidenses dijeron que la administración Biden está mirando más allá de Netanyahu para tratar de lograr sus objetivos en la región. Parece que a la administración Biden le gustaría cambiar a Netanyahu por un felpudo que aceptaría un Estado palestino terrorista al lado, una victoria de Hamás en Gaza y un Irán con armas nucleares .

El 14 de marzo, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer (DN.Y.), pidió de hecho que se destituyera al primer ministro israelí elegido democráticamente y propuso elecciones anticipadas, como si fuera su prerrogativa decirle al gobierno de otra nación soberana cómo conducir sus asuntos internos. asuntos. La incorrección conmocionó incluso a Washington, que habitualmente se resiste a los shocks. “La demanda de Chuck Schumer de nuevas elecciones israelíes es inapropiada y ofensiva”, afirmó el senador Tom Cotton. (R-Ark.) respondió . “Lo último que Israel necesita es la ‘interferencia electoral extranjera’ que los demócratas tan a menudo denuncian aquí”.

Mientras tanto, Netanyahu no cede y su coalición de gobierno es sólida. Israel también se beneficia del fuerte apoyo del pueblo estadounidense. Una encuesta reciente muestra que el 82% de los estadounidenses apoya a Israel en su lucha contra Hamás, el 67% cree que un alto el fuego debería producirse sólo después de la liberación de todos los rehenes y de que Hamás sea destituido del poder, y el 78% piensa que Hamás debe ser destituido del poder. en Gaza.

Después de ser captado por un micrófono caliente al afirmar que tendría una “reunión de venida a Jesús” con Netanyahu, Biden enfatizó que “no hay una línea roja” y que “nunca dejará” a Israel sin apoyo.

Sin embargo, desde entonces el Daily Mail señaló:

“’Una figura seria de la administración [estadounidense] me preguntó qué es lo que obligará a la coalición de Netanyahu a colapsar’, dijo el experto en Israel a la revista New York . ‘Estaban interesados ​​en la mecánica, qué podemos exigir que colapsará su coalición’”.

“En cierto momento en un futuro no muy lejano”, escribió la columnista israelí Caroline Glick, “Netanyahu necesitará decir ‘no’ a la administración. Sólo cabe esperar que la gran mayoría de los estadounidenses, que apoyan a Israel contra sus enemigos, lo hagan cuando lleguemos a ese punto”.

Esta es una versión editada de un artículo publicado originalmente por el Instituto Gatestone.