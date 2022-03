Saber escuchar así como muchas cosas en la vida es algo que seguramente se puede aprender -claro con voluntad-, y más aún cuando todos los humanos necesitamos ser escuchados, mirados a los ojos y por supuestos comprendidos.

Vamos tan rápido por la vida, que pocas veces tomamos un respiro para mirar dentro de los ojos de quienes tenemos frente, saber ¿qué siente? ¿qué le duele? ¿qué le inquieta? ese pequeño momento podría significarle tanto al otro.

No estoy seguro si todos somos buenos escuchas, para eso debemos aprender a ser empáticos, tener voluntad para entender qué es lo que está sintiendo el otro y ponernos en su lugar para comprender lo que siente, lo que le duele.

La única forma de poder hacerlo si no es natural en ti es pensando que tú también algún día necesitas que alguien te escuche, te aconseje, te comprenda y porque no hasta te diga que te quiere y te entiende.

La frase “no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti” se aplica perfecto pero al revés, “HAZ AL OTRO LO QUE TE GUSTARÍA TE HICIERAN A TI”

Hay mucho egoísmo o miedo en el ser humano, ya veces es más fácil cerrar los ojos y voltear la cabeza hacia otro lado, habemos muchos que seguramente sufrimos con el dolor ajeno y nos es más fácil huir, darle la vuelta en vez de pararnos de frente y ayudar.

Nadie sabe mejor lo que pasa dentro que nosotros mismos, pongamos un poquito de atención, aprendamos a conocernos y escuchemos a otros como nos gustaría ser escuchados. Estoy seguro de que podremos hacer una doble acción, entender a alguien y saber que pudimos escucharlo como nos gustaría alguna vez, ser escuchados.