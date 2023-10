Las guerras tienen una manera de comenzar con una cosa y terminar con otra. La Guerra Civil estadounidense comenzó para preservar la Unión y terminó con la eliminación de la esclavitud. La Primera Guerra Mundial comenzó en Serbia y terminó como la «guerra para acabar con todas las guerras». La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando los aliados de Polonia en Francia y Gran Bretaña se vieron obligados a responder a una invasión nazi. Terminó con las Naciones Unidas y un nuevo orden mundial.

Cualquiera que haya sido el tipo de guerra iniciada por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, no significa que terminará de esa manera. El brutal golpe inicial, meticulosamente planeado sin duda, fue un «éxito» masivo para Hamás en términos de la absoluta matanza de israelíes y el daño infligido a Israel en tan poco tiempo. La última vez que murieron tantos judíos en un día se remonta a 1945.

Entonces, si la guerra terminara hoy, sería una victoria sorprendente y sin precedentes para el grupo terrorista palestino y sus patrocinadores en Irán, Turquía y Qatar. Pero la guerra no terminó el 12 de septiembre de 2001 ni el 8 de diciembre de 1941. Si terminara ahora, no habría necesidad alguna de que Hezbollah o Irán intervinieran directamente o hicieran más de lo que ya han logrado. La hazaña ya estaba hecha y las ganancias aseguradas. Las consecuencias de ese escenario serían enormes.

La cuestión no es tanto qué sucede inmediatamente sino qué sucede después. A medida que Israel responda y tome represalias a esta operación mortal, eventualmente comenzarán los murmullos en Occidente: Israel es demasiado duro, esto no es proporcionado, ya es suficiente, piensen en los niños, etc. Lo que parecía un apoyo sólido como una roca se debilitará. Esta narrativa les resultará discordante a algunos que han visto a la Administración Biden asegurar a Ucrania que la apoyará todo el tiempo que sea necesario contra la enorme potencia nuclear en Rusia. El mismo Occidente que guardó silencio durante nueve meses mientras Azerbaiyán mataba de hambre a los cristianos armenios en Karabaj ya ha comenzado a quejarse de que Israel cortó la electricidad, los alimentos y el combustible en la Gaza gobernada por Hamás. La solidaridad inicial con Israel es fuerte, pero tarde o temprano se ejercerá presión sobre Israel para que detenga sus represalias. Hamás y los palestinos tienen una multitud de simpatizantes mucho mayor e influyente que los desamparados armenios de Karabaj.

Sin embargo, si bien los pasos y reacciones en Occidente son muy predecibles, lo que sucede en Oriente no lo es tanto. Irán ha logrado una gran victoria inicial a través de uno de sus (varios) representantes, pero ¿qué valor tiene para preservar la viabilidad de ese representante? Si bien toda la narrativa pública de Irán en la región y contra Israel está ligada a la “Causa de Palestina” y el «Eje de Resistencia», ¿cuán valioso será preservar de la destrucción a la carta de Hamás? Por supuesto, los representantes son, por su propia naturaleza, desechables, pero Irán y – en menor medida – Turquía y Qatar, han invertido mucho en el proyecto de Hamás.

Si –Dios no lo quiera– a Israel le va mal en la próxima campaña contra Hamás, si de alguna manera se ve obstaculizado por la dura resistencia de Hamás en la densamente poblada zona urbana de Gaza o si está inmovilizado por una larga crisis de rehenes, entonces Hezbollah e Irán no harán nada porque la victoria ha sido asegurada y el daño ya está hecho. El prestigio o la disuasión del Estado de Israel, lo que los árabes llaman Haybat Al-Dawlah, habrán sido fatalmente destruidos.

Cuanto más exitosa sea la operación israelí contra Hamás, más completa le parecerá al mundo exterior, mayor será la posibilidad de que el gobierno de Hamás llegue a su fin, más probable será la posibilidad de que Irán y Hezbollah intensifiquen la escalada. Dicha escalada, al menos inicialmente, no involucraría directamente a Irán en absoluto, sino que sería dirigida por sustitutos de Irán en el Líbano, Siria, Irak e incluso Yemen. Por supuesto, todo esto dirigido por Irán, pero haciendo un esfuerzo para intentar mantener los parámetros del conflicto limitados a los numerosos espacios entre Israel e Irán.

La hegemonía de Hezbollah en el Líbano es relativamente impopular (especialmente entre la mayoría no chiíta: cristianos, musulmanes suníes y drusos) pero, por supuesto, el grupo es incluso más fuerte, está mejor armado y está más curtido en la batalla que Hamás. Según el diario pro-Hezbollah Al-Akhbar, Hezbollah y Hamás tienen un centro de operaciones conjuntas en Beirut al menos desde 2021. Es probable que la guerra inicial se haya dirigido en cierta medida desde suelo libanés desde el principio.

Dado que espero que Israel tenga éxito contra Hamás en Gaza (de hecho, debe hacerlo para restaurar la fuerza de su disuasión), creo que –como mínimo– se producirá un conflicto más amplio que involucre a varios o todos los milicianos y representantes terroristas de Irán. Hasta dónde llegará una vez que comience es impredecible. Es muy probable que Washington haga todo lo posible para impedir que Hezbollah e Irán entren en la guerra. Ya se están enviando mensajes indirectos. La Administración Biden ha sido profundamente solícita tanto con Irán como con su principal representante libanés desde el primer día de 2021, continuando un patrón iniciado bajo el presidente Obama. Y una guerra más amplia sería profundamente embarazosa para un gobierno estadounidense que repetidamente ha tratado de restar valor a la importancia de Medio Oriente.

Pero cualquiera que sea la presión occidental, probablemente no será suficiente para impedir que Israel dé prioridad a su propia supervivencia al apuntar con fuerza a un estado final destinado a producir, al menos, una Gaza desmilitarizada, si no el fin total del gobierno de Hamás en ese infeliz pedazo de tierra.

*El Embajador Alberto M. Fernández es vicepresidente de MEMRI.