“Entonces el señor de Yosef lo puso en prisión, (en) el lugar donde los presos del

rey eran encarcelados; y él permaneció alli en prisión”.

Génesis 39-20

Dramáticos acontecimientos.

La Parashá Vayésheb nos relata dos dramáticos acontecimientos. La primera la venta de Yosef por parte de sus hermanos, y la segunda Yosef es enviado injustamente a prisión por la falsa acusación de la esposa de Potifar.

Aquellos personas que injustamente, por lo menos en la explicación terrenal han sido acusadas falsamente, saben de que se trata. Y que los relatos de la Torá no son cuentitos, por el contrario, son enseñanzas de todo lo bueno y lo no bueno que pueden hacer las personas a sus semejantes, motivados por envidia, odio, o por venganza o por cierto tipo de maldad difícil de entender.

El ietzer hará o el mal instinto actua intensamente en cada uno de nosotros, pero, resulta evidente que en ciertos individuos talla mucho mas profundo, haciendo que actuen contra su prójimo si es que ven sus “intereses personales” amenazados, o si sus apetencias materiales o físicas no son satisfechas.

Piadosos,vergonzosos, bondadosos.

Dicen que si uno ve a un judío comportarse de forma impiadosa, debe dudar si esta persona es descendiente de Abraham, o forma parte del “erev rav” o descendiente de ese conjunto de personas no judías que salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Pero, donde Egipto no salió de ellos, y esto fué transmitido a sus descendientes.

Lamentablemente, de estos, hay ejemplos en el seno de nuestra comunidad, y el interrogante de si no hay conciencia que tienda a provocar remordimiento en algunas personas, cicla en nuestras mentes y busca respuestas o razones intentando justificar o entender conductas que han provocado catástrofes personales y familiares.

Razones espirituales.

Los rabinos nos han legado, en especial, si vamos por el sendero de la Cabalá y de las reencarnaciones que no debemos juzgar los hechos superficialmente.Que no hay casualidades, por el contrario causalidades ocultas.

En ocasiones, conocidas por los actuantes, y en ocasiones no, y que permanecen al plano de las decisiones y de la justicia divina.

Accionado en el mundo físico. Reflexión.

Un tópico tan profundo, con mas preguntas que respuestas. Solo puedo citar en Deuteronomio 29-29 : “las cosas ocultas son para D’os nuestro Señor, y las reveladas para nosotros y nuestros hijos por siempre”.

Segun los sabios, los dos libros mas díficiles de comprender son el Génesis y el del profeta Ezequiel y lo que los cabalistas denominan “maasé Breshit” y “maasé merkava”. La creación del mundo y el carruaje divino.

Obvio, extenderse ocuparía mucho mas espacio, pero, al final, se ve que la suerte de los verdaderos inocentes termina demostrandose, y todo el ovillo y la oscura madeja de conspiraciones termina bien y en final feliz.

Oremos para que siempre así sea.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina