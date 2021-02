Con un poco de suerte llegas a jubilado,

en tu trabajo pagaste una cuota obligado,

llegaste a viejo y te dejaron de lado,

con tus arrugas te miran algunos de uno y otro lado,

llegaste a abuelo con decencia y laburo y ya sos un jubilado.

Al banco vas a cobrar y te junan como un reventado,

para qué años pagando y el respeto para cuando,

vas a COTO a comprar no te alcanza ni para el estofado,

Después de gastar mi plata salí del supermercado

mi billetera y mis bolsillos quedo todo limpio y vaciado

cuantas cosas podría decirte, decí que soy delicado,

miro pasar una linda chica y me dicen ¿qué miras tarado?,

un poco tarde aprendí miro adelante, pero a ningún costado

y con toda esta pandemia tengo miedo me hagan el hisopado.

