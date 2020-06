Diario Judío México - Una exhibición de caricaturas anti-Estados Unidos en Teherán titulada «No puedo respirar», la cual fue abierta al público el 12 de junio, 2020, fue presentada por sus organizadores como condena al racismo en los Estados Unidos, ejemplificado por el asesinato cometido contra George Floyd en Minneapolis en mayo del 2020 mientras este se encontraba bajo custodia policial.

A la ceremonia de apertura de la exhibición asistieron el secretario de la exposición Masoud Shojaei Tabatabaei; Mohsen Momeni Sharif, director del Centro de Arte de la Organización de Propaganda Islámica del régimen iraní; el ex-miembro del Majlis Mojtaba Rahmandoust; el autor e investigador Majid Sarsangi y el caricaturista Maziyar Bizhani.[1] Tabatabaei estuvo a cargo de anteriores exhibiciones de caricaturas realizadas por el régimen iraní, incluyendo una serie de Concursos Internacionales de Caricaturas sobre el Holocausto centradas en la negación del Holocausto[2] y otra exhibición centrada en las críticas hacia la política del Reino Unido en contra de Irán[3].

Para ver el video sobre un informe del canal de televisión iraní Iranian Press sobre la exhibición, pulse aquí o debajo:

Tabatabaei explicó en el portal del Centro de Arte el 14 de junio: «El nombre de esta exhibición deriva de las declaraciones del Líder [Supremo iraní] Jamenei en su discurso televisado el [3 de junio, 2020] en el que celebra el 31avo aniversario de la muerte del Imam [Ayatolá Ruhollah] Jomeini. También en el prólogo del libro [sobre la exposición] que incluye los trabajos presentados por los artistas del mundo en esta exhibición, citamos al Líder Supremo sobre este tema [del racismo estadounidense]. Jamenei dijo: «Cuando un oficial de la policía mantiene su rodilla sobre el cuello de un hombre afroamericano y presiona con fuerza durante varios minutos en total falta de atención mientras el hombre sigue implorando y rogándole que se detenga, mientras el oficial de la policía sigue haciéndolo hasta que muere y mientras los otros policías simplemente miran sin tomar ninguna acción para detenerlo ̶ esto no es ningún incidente nuevo. ¡Esto es parte en la naturaleza de Estados Unidos! Esto es lo que los estadounidenses le han hecho a todo el mundo’».

«Los [organizadores] de la exhibición», este continuó, «recibieron 72 trabajos de 45 caricaturistas de 27 países en solo tres días. Ahora estamos trabajando en la versión digital del libro, que será publicado en la red durante la exhibición, incluso en el portal del Centro de Artes Visuales y en el portal ‘Caricaturas de Irán’… «

Este continuó enfatizando: «Nosotros, los artistas visuales, no nos quedaremos callados ante este incidente. Con nuestro arte, mostraremos el dolor y el sufrimiento causados ​​por el pensamiento de la administración estadounidense, que siempre clama [apoyar] los derechos humanos. Estados Unidos no aprecia a sus ciudadanos, actúa de manera racista y viola los derechos humanos mientras afirma defenderlos. Irán siempre ha sido el abanderado en la búsqueda de justicia, ayudando a los oprimidos en todo el mundo. Siempre hemos estado a la vanguardia del arte visual [como parte de] este proceso».[4]

Esvástica aplastando a George Floyd, con el texto «¡No puedo respirar!» (Fuente: Sourehonar.ir, 14 de junio, 2020)

Este informe presenta las caricaturas de la exposición, según lo publicado por la agencia de noticias Mehr el 10 de junio, 2020. Las caricaturas mostradas muestran esvásticas, el presidente estadounidense Donald Trump comparado con Hitler y el aprisionar la rodilla sobre individuos afroamericanos, figuras del Ku Klux Klan y símbolos estadounidenses tales como La Estatua de la Libertad llorando por el asesinato de afroamericanos.

El Presidente Trump le aplasta el cuello a George Floyd

El Presidente Trump comparado con Hitler

Representación de una «U» blanca en los Estados Unidos presionando sobre el cuello de una «S» negra; afroamericano con la marca de una bota en el cuello

Oficial de piel blanca de los cuerpos policiales en los Estados Unidos le aplasta el cuello a un afroamericano mientras blandía una hamburguesa americana junto a una coca-cola

Figuras encapuchadas del Ku Klux Klan sosteniendo la antorcha de la Estatua de la Libertad y cortando una flor

El Tío Sam representado como un boxeador agresivo

La Estatua de la Libertad representaba blandiendo un rifle, sosteniendo una pancarta, con el puño en alto y llorando

Organizadores en la inauguración de la exposición con una imagen al fondo de una caricatura de Trump arrodillado sobre un afroamericano, con la corona y la antorcha de la Estatua de la Libertad

Los organizadores de la exhibición presentando el libro de la exposición, señalando una caricatura que destaca al oficial arrodillado y presionando sobre el cuello de Floyd con Trump encima de la Estatua de la Libertad llamando a «dispararle a los manifestantes»

[1] Qudsonline.ir, 10 de junio, 2020.

[2] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 6412 – Periodistas iraníes: El canciller Zarif le mintió a los medios estadounidenses cuando dijo que el régimen iraní y el gobierno no tienen conexión con el concurso de caricaturas iraníes sobre el Holocausto, 5 de mayo, 2016. La primera exposición se realizó en el año 2006, bajo los auspicios del entonces presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad; el segundo fue en el año 2015, bajo los auspicios de una organización cultural perteneciente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI). Véase también la serie de MEMRI Despacho Especial No. 1397 – La Conferencia sobre el tema de la Negación del Holocausto en Irán anuncia un plan para establecer la Fundación Mundial para Estudios sobre el Holocausto, que tendrá su sede en Berlín y será dirigido por el asesor presidencial iraní Mohammad Ali Ramin, quien ha dicho: ‘La resolución del problema del Holocausto finalizara en la destrucción de Israel’, 15 de diciembre, 2006.

[3] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8210 – Tras la captura del petrolero británico por barcos iraníes, altos funcionarios iraníes declaran nuevamente: El Golfo Pérsico es territorio iraní; Las Fuerzas Armadas de Irán son responsables por la seguridad en este, en el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán, 2 de agosto, 2019.

[4] Sourehonar.ir, 14 de junio, 2020.